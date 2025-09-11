Perpetual Protocol (PERP) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2592
24 val. žemiausia
$ 0.2743
24 val. aukščiausia
$ 0.2592
$ 0.2743
$ 24.84327338
$ 0.16472737216386243
+0.36%
+2.90%
+6.52%
+6.52%
Perpetual Protocol (PERP) realiojo laiko kaina yra $ 0.2725. Per pastarąsias 24 valandas PERP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2592 iki aukščiausios $ 0.2743 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PERP kaina yra $ 24.84327338, o žemiausia – $ 0.16472737216386243.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PERP per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +2.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Perpetual Protocol (PERP) rinkos informacija
No.960
$ 17.99M
$ 295.17K
$ 40.88M
66.00M
150,000,000
ETH
Dabartinė Perpetual Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 17.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 295.17K. PERP apyvartoje yra 66.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.88M
Perpetual Protocol (PERP) kainos istorija USD
Stebėkite Perpetual Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00768
+2.90%
30 dienų
$ -0.0082
-2.93%
60 dienų
$ -0.0033
-1.20%
90 dienų
$ +0.0491
+21.97%
Perpetual Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien PERP užfiksuotas $ +0.00768 (+2.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Perpetual Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0082 (-2.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Perpetual Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PERP rodiklis pasikeitė $ -0.0033 (-1.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Perpetual Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0491 (+21.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Perpetual Protocol (PERP) pokyčius?
Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.
Perpetual Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Perpetual Protocol (PERP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Perpetual Protocol (PERP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Perpetual Protocol prognozes.
Supratimas apie Perpetual Protocol (PERP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PERPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Perpetual Protocol (PERP)
