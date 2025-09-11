Daugiau apie PERP

Perpetual Protocol logotipas

Perpetual Protocol kaina(PERP)

1 PERP į USD – tiesioginė kaina:

$0.2725
$0.2725$0.2725
+2.90%1D
USD
Perpetual Protocol (PERP) kainos grafikas realiu laiku
Perpetual Protocol (PERP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2592
$ 0.2592$ 0.2592
24 val. žemiausia
$ 0.2743
$ 0.2743$ 0.2743
24 val. aukščiausia

$ 0.2592
$ 0.2592$ 0.2592

$ 0.2743
$ 0.2743$ 0.2743

$ 24.84327338
$ 24.84327338$ 24.84327338

$ 0.16472737216386243
$ 0.16472737216386243$ 0.16472737216386243

+0.36%

+2.90%

+6.52%

+6.52%

Perpetual Protocol (PERP) realiojo laiko kaina yra $ 0.2725. Per pastarąsias 24 valandas PERP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2592 iki aukščiausios $ 0.2743 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PERP kaina yra $ 24.84327338, o žemiausia – $ 0.16472737216386243.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PERP per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +2.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Perpetual Protocol (PERP) rinkos informacija

No.960

$ 17.99M
$ 17.99M

$ 295.17K
$ 295.17K$ 295.17K

$ 40.88M
$ 40.88M$ 40.88M

66.00M
66.00M 66.00M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

ETH

Dabartinė Perpetual Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 17.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 295.17K. PERP apyvartoje yra 66.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.88M

Perpetual Protocol (PERP) kainos istorija USD

Stebėkite Perpetual Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00768+2.90%
30 dienų$ -0.0082-2.93%
60 dienų$ -0.0033-1.20%
90 dienų$ +0.0491+21.97%
Perpetual Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien PERP užfiksuotas $ +0.00768 (+2.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Perpetual Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0082 (-2.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Perpetual Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PERP rodiklis pasikeitė $ -0.0033 (-1.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Perpetual Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0491 (+21.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Perpetual Protocol (PERP) pokyčius?

Peržiūrėkite Perpetual Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Perpetual Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PERPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Perpetual Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Perpetual Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Perpetual Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Perpetual Protocol (PERP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Perpetual Protocol (PERP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Perpetual Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Perpetual Protocol kainos prognozę dabar!

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika

Supratimas apie Perpetual Protocol (PERP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PERPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Perpetual Protocol (PERP)

Ieškote, kaip nusipirkti Perpetual Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Perpetual Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PERP į vietos valiutas

1 Perpetual Protocol(PERP) į VND
7,170.8375
1 Perpetual Protocol(PERP) į AUD
A$0.411475
1 Perpetual Protocol(PERP) į GBP
0.20165
1 Perpetual Protocol(PERP) į EUR
0.231625
1 Perpetual Protocol(PERP) į USD
$0.2725
1 Perpetual Protocol(PERP) į MYR
RM1.14995
1 Perpetual Protocol(PERP) į TRY
11.251525
1 Perpetual Protocol(PERP) į JPY
¥40.0575
1 Perpetual Protocol(PERP) į ARS
ARS$388.17625
1 Perpetual Protocol(PERP) į RUB
23.377775
1 Perpetual Protocol(PERP) į INR
24.06175
1 Perpetual Protocol(PERP) į IDR
Rp4,467.2124
1 Perpetual Protocol(PERP) į KRW
379.524375
1 Perpetual Protocol(PERP) į PHP
15.60335
1 Perpetual Protocol(PERP) į EGP
￡E.13.120875
1 Perpetual Protocol(PERP) į BRL
R$1.4715
1 Perpetual Protocol(PERP) į CAD
C$0.37605
1 Perpetual Protocol(PERP) į BDT
33.1905
1 Perpetual Protocol(PERP) į NGN
411.009025
1 Perpetual Protocol(PERP) į COP
$1,068.6251
1 Perpetual Protocol(PERP) į ZAR
R.4.77965
1 Perpetual Protocol(PERP) į UAH
11.2488
1 Perpetual Protocol(PERP) į VES
Bs42.51
1 Perpetual Protocol(PERP) į CLP
$261.8725
1 Perpetual Protocol(PERP) į PKR
Rs77.392725
1 Perpetual Protocol(PERP) į KZT
146.8993
1 Perpetual Protocol(PERP) į THB
฿8.67095
1 Perpetual Protocol(PERP) į TWD
NT$8.264925
1 Perpetual Protocol(PERP) į AED
د.إ1.000075
1 Perpetual Protocol(PERP) į CHF
Fr0.215275
1 Perpetual Protocol(PERP) į HKD
HK$2.12005
1 Perpetual Protocol(PERP) į AMD
֏104.124975
1 Perpetual Protocol(PERP) į MAD
.د.م2.460675
1 Perpetual Protocol(PERP) į MXN
$5.076675
1 Perpetual Protocol(PERP) į SAR
ريال1.021875
1 Perpetual Protocol(PERP) į PLN
0.9919
1 Perpetual Protocol(PERP) į RON
лв1.18265
1 Perpetual Protocol(PERP) į SEK
kr2.5506
1 Perpetual Protocol(PERP) į BGN
лв0.455075
1 Perpetual Protocol(PERP) į HUF
Ft91.71805
1 Perpetual Protocol(PERP) į CZK
5.6898
1 Perpetual Protocol(PERP) į KWD
د.ك0.0831125
1 Perpetual Protocol(PERP) į ILS
0.907425
1 Perpetual Protocol(PERP) į AOA
Kz248.402825
1 Perpetual Protocol(PERP) į BHD
.د.ب0.1027325
1 Perpetual Protocol(PERP) į BMD
$0.2725
1 Perpetual Protocol(PERP) į DKK
kr1.73855
1 Perpetual Protocol(PERP) į HNL
L7.142225
1 Perpetual Protocol(PERP) į MUR
12.4151
1 Perpetual Protocol(PERP) į NAD
$4.79055
1 Perpetual Protocol(PERP) į NOK
kr2.70865
1 Perpetual Protocol(PERP) į NZD
$0.4578
1 Perpetual Protocol(PERP) į PAB
B/.0.2725
1 Perpetual Protocol(PERP) į PGK
K1.1554
1 Perpetual Protocol(PERP) į QAR
ر.ق0.9919
1 Perpetual Protocol(PERP) į RSD
дин.27.307225

Perpetual Protocol išteklius

Išsamesnei Perpetual Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Perpetual Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Perpetual Protocol

Kiek Perpetual Protocol(PERP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PERP kaina USD valiuta yra 0.2725USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PERP į USD kaina?
Dabartinė PERP kaina USD valiuta yra $ 0.2725. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Perpetual Protocol rinkos kapitalizacija?
PERP rinkos kapitalizacija yra $ 17.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PERP apyvartoje?
PERP apyvartoje yra 66.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PERP kaina?
PERP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 24.84327338USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PERP kaina?
PERP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.16472737216386243USD.
Kokia yra PERP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PERP yra $ 295.17KUSD.
Ar PERP kaina šiais metais kils?
PERP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PERP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Perpetual Protocol (PERP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
