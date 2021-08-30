PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

VardasPERP

ReitingasNo.925

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)19.62%

Cirkuliuojantis kiekis66,002,156.95

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla150,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas24.84327338,2021-08-30

Mažiausia kaina0.16472737216386243,2025-04-14

Vieša blokų grandinėETH

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

PERP/USDT
Perpetual Protocol
