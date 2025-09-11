Daugiau apie PEP

PEP kaina(PEP)

1 PEP į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003857
$0.0003857$0.0003857
+4.98%1D
USD
PEP (PEP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:33:56(UTC+8)

PEP (PEP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00036
$ 0.00036$ 0.00036
24 val. žemiausia
$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039
24 val. aukščiausia

$ 0.00036
$ 0.00036$ 0.00036

$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039

$ 0.002129062834264713
$ 0.002129062834264713$ 0.002129062834264713

$ 0.000002568943133322
$ 0.000002568943133322$ 0.000002568943133322

+1.23%

+4.98%

-2.04%

-2.04%

PEP (PEP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003857. Per pastarąsias 24 valandas PEP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00036 iki aukščiausios $ 0.00039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEP kaina yra $ 0.002129062834264713, o žemiausia – $ 0.000002568943133322.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEP per pastarąją valandą pasikeitė +1.23%, per 24 valandas – +4.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PEP (PEP) rinkos informacija

No.686

$ 38.36M
$ 38.36M$ 38.36M

$ 30.07K
$ 30.07K$ 30.07K

$ 38.36M
$ 38.36M$ 38.36M

99.44B
99.44B 99.44B

99,442,980,000
99,442,980,000 99,442,980,000

PEPECOIN

Dabartinė PEP rinkos kapitalizacija yra $ 38.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.07K. PEP apyvartoje yra 99.44B vienetų, o bendras kiekis siekia 99442980000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.36M

PEP (PEP) kainos istorija USD

Stebėkite PEP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000018297+4.98%
30 dienų$ -0.0002588-40.16%
60 dienų$ +0.0001557+67.69%
90 dienų$ +0.0001622+72.57%
PEP kainos pokytis šiandien

Šiandien PEP užfiksuotas $ +0.000018297 (+4.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PEP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002588 (-40.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PEP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEP rodiklis pasikeitė $ +0.0001557 (+67.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PEP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001622 (+72.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PEP (PEP) pokyčius?

Peržiūrėkite PEP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PEP (PEP)

Pepecoin is the world's first fully decentralized and secure blockchain for Pepe.

PEP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PEP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PEPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PEP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PEP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PEP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PEP (PEP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PEP (PEP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PEP prognozes.

Peržiūrėkite PEP kainos prognozę dabar!

PEP (PEP) Tokenomika

Supratimas apie PEP (PEP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PEP (PEP)

Ieškote, kaip nusipirkti PEP? Viskas paprasta ir patogu! PEP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PEP į vietos valiutas

1 PEP(PEP) į VND
10.1496955
1 PEP(PEP) į AUD
A$0.000582407
1 PEP(PEP) į GBP
0.000281561
1 PEP(PEP) į EUR
0.000327845
1 PEP(PEP) į USD
$0.0003857
1 PEP(PEP) į MYR
RM0.001627654
1 PEP(PEP) į TRY
0.015925553
1 PEP(PEP) į JPY
¥0.0566979
1 PEP(PEP) į ARS
ARS$0.54942965
1 PEP(PEP) į RUB
0.03259165
1 PEP(PEP) į INR
0.034049596
1 PEP(PEP) į IDR
Rp6.322949808
1 PEP(PEP) į KRW
0.537183675
1 PEP(PEP) į PHP
0.022077468
1 PEP(PEP) į EGP
￡E.0.018575312
1 PEP(PEP) į BRL
R$0.00208278
1 PEP(PEP) į CAD
C$0.000532266
1 PEP(PEP) į BDT
0.04697826
1 PEP(PEP) į NGN
0.581747453
1 PEP(PEP) į COP
$1.512545692
1 PEP(PEP) į ZAR
R.0.006753607
1 PEP(PEP) į UAH
0.015921696
1 PEP(PEP) į VES
Bs0.0601692
1 PEP(PEP) į CLP
$0.3706577
1 PEP(PEP) į PKR
Rs0.109542657
1 PEP(PEP) į KZT
0.207923156
1 PEP(PEP) į THB
฿0.01226526
1 PEP(PEP) į TWD
NT$0.011713709
1 PEP(PEP) į AED
د.إ0.001415519
1 PEP(PEP) į CHF
Fr0.000304703
1 PEP(PEP) į HKD
HK$0.003000746
1 PEP(PEP) į AMD
֏0.147379827
1 PEP(PEP) į MAD
.د.م0.003482871
1 PEP(PEP) į MXN
$0.007177877
1 PEP(PEP) į SAR
ريال0.001446375
1 PEP(PEP) į PLN
0.001407805
1 PEP(PEP) į RON
лв0.001673938
1 PEP(PEP) į SEK
kr0.003610152
1 PEP(PEP) į BGN
лв0.000644119
1 PEP(PEP) į HUF
Ft0.129818906
1 PEP(PEP) į CZK
0.008057273
1 PEP(PEP) į KWD
د.ك0.0001176385
1 PEP(PEP) į ILS
0.001280524
1 PEP(PEP) į AOA
Kz0.351592549
1 PEP(PEP) į BHD
.د.ب0.0001450232
1 PEP(PEP) į BMD
$0.0003857
1 PEP(PEP) į DKK
kr0.002460766
1 PEP(PEP) į HNL
L0.010109197
1 PEP(PEP) į MUR
0.017572492
1 PEP(PEP) į NAD
$0.006780606
1 PEP(PEP) į NOK
kr0.003837715
1 PEP(PEP) į NZD
$0.000647976
1 PEP(PEP) į PAB
B/.0.0003857
1 PEP(PEP) į PGK
K0.001635368
1 PEP(PEP) į QAR
ر.ق0.001403948
1 PEP(PEP) į RSD
дин.0.038662568

PEP išteklius

Išsamesnei PEP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali PEP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PEP

Kiek PEP(PEP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEP kaina USD valiuta yra 0.0003857USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEP į USD kaina?
Dabartinė PEP kaina USD valiuta yra $ 0.0003857. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PEP rinkos kapitalizacija?
PEP rinkos kapitalizacija yra $ 38.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEP apyvartoje?
PEP apyvartoje yra 99.44BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEP kaina?
PEP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.002129062834264713USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEP kaina?
PEP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002568943133322USD.
Kokia yra PEP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEP yra $ 30.07KUSD.
Ar PEP kaina šiais metais kils?
PEP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:33:56(UTC+8)

PEP (PEP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PEP-į-USD skaičiuoklė

Suma

PEP
PEP
USD
USD

1 PEP = 0.0003857 USD

Prekiauti PEP

PEPUSDT
$0.0003857
$0.0003857$0.0003857
+4.98%

