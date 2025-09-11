PEP (PEP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003857. Per pastarąsias 24 valandas PEP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00036 iki aukščiausios $ 0.00039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEP kaina yra $ 0.002129062834264713, o žemiausia – $ 0.000002568943133322.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEP per pastarąją valandą pasikeitė +1.23%, per 24 valandas – +4.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PEP (PEP) rinkos informacija
$ 38.36M
$ 30.07K
$ 38.36M
99.44B
99,442,980,000
Dabartinė PEP rinkos kapitalizacija yra $ 38.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.07K. PEP apyvartoje yra 99.44B vienetų, o bendras kiekis siekia 99442980000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.36M
PEP (PEP) kainos istorija USD
Stebėkite PEP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000018297
+4.98%
30 dienų
$ -0.0002588
-40.16%
60 dienų
$ +0.0001557
+67.69%
90 dienų
$ +0.0001622
+72.57%
PEP kainos pokytis šiandien
Šiandien PEP užfiksuotas $ +0.000018297 (+4.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PEP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002588 (-40.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PEP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEP rodiklis pasikeitė $ +0.0001557 (+67.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PEP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001622 (+72.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PEP (PEP) pokyčius?
Pepecoin is the world's first fully decentralized and secure blockchain for Pepe.
PEP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti PEPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PEP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PEP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PEP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PEP (PEP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PEP (PEP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PEP prognozes.
Supratimas apie PEP (PEP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PEP (PEP)
Ieškote, kaip nusipirkti PEP? Viskas paprasta ir patogu! PEP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.