ConstitutionDAO (PEOPLE) realiojo laiko kaina yra $ 0.02016. Per pastarąsias 24 valandas PEOPLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01968 iki aukščiausios $ 0.02048 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEOPLE kaina yra $ 0.1851931054831471, o žemiausia – $ 0.000709875438770561.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEOPLE per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ConstitutionDAO (PEOPLE) rinkos informacija
$ 102.01M
$ 102.01M
$ 353.12K
$ 353.12K
$ 102.01M
$ 102.01M
5.06B
5.06B
5,060,137,334.7
5,060,137,334.7
ETH
Dabartinė ConstitutionDAO rinkos kapitalizacija yra $ 102.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 353.12K. PEOPLE apyvartoje yra 5.06B vienetų, o bendras kiekis siekia 5060137334.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 102.01M
ConstitutionDAO (PEOPLE) kainos istorija USD
Stebėkite ConstitutionDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000688
-0.33%
30 dienų
$ +0.00136
+7.23%
60 dienų
$ -0.00099
-4.69%
90 dienų
$ +0.00239
+13.44%
ConstitutionDAO kainos pokytis šiandien
Šiandien PEOPLE užfiksuotas $ -0.0000688 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ConstitutionDAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00136 (+7.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ConstitutionDAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEOPLE rodiklis pasikeitė $ -0.00099 (-4.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ConstitutionDAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00239 (+13.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ConstitutionDAO (PEOPLE) pokyčius?
ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.
ConstitutionDAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ConstitutionDAO (PEOPLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ConstitutionDAO (PEOPLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ConstitutionDAO prognozes.
Supratimas apie ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEOPLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ConstitutionDAO (PEOPLE)
Ieškote, kaip nusipirkti ConstitutionDAO? Viskas paprasta ir patogu! ConstitutionDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
