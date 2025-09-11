Daugiau apie PENDLE

Pendle kaina(PENDLE)

Pendle (PENDLE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:19:09(UTC+8)

Pendle (PENDLE) kainos informacija (USD)

Pendle (PENDLE) realiojo laiko kaina yra $ 5.017. Per pastarąsias 24 valandas PENDLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.68 iki aukščiausios $ 5.028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PENDLE kaina yra $ 7.517135769763217, o žemiausia – $ 0.033486880201439986.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PENDLE per pastarąją valandą pasikeitė +1.59%, per 24 valandas – +2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pendle (PENDLE) rinkos informacija

Dabartinė Pendle rinkos kapitalizacija yra $ 849.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.78M. PENDLE apyvartoje yra 169.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 281527448.45853144. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41B

Pendle (PENDLE) kainos istorija USD

Stebėkite Pendle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.11857+2.42%
30 dienų$ -0.445-8.15%
60 dienų$ +1.081+27.46%
90 dienų$ +1.284+34.39%
Pendle kainos pokytis šiandien

Šiandien PENDLE užfiksuotas $ +0.11857 (+2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pendle 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.445 (-8.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pendle 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PENDLE rodiklis pasikeitė $ +1.081 (+27.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pendle 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.284 (+34.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pendle (PENDLE) pokyčius?

Peržiūrėkite Pendle kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pendle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PENDLEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pendle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pendle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pendle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pendle (PENDLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pendle (PENDLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pendle prognozes.

Peržiūrėkite Pendle kainos prognozę dabar!

Pendle (PENDLE) Tokenomika

Supratimas apie Pendle (PENDLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PENDLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pendle (PENDLE)

Ieškote, kaip nusipirkti Pendle? Viskas paprasta ir patogu! Pendle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PENDLE į vietos valiutas

Pendle išteklius

Išsamesnei Pendle analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pendle

Kiek Pendle(PENDLE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PENDLE kaina USD valiuta yra 5.017USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PENDLE į USD kaina?
Dabartinė PENDLE kaina USD valiuta yra $ 5.017. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pendle rinkos kapitalizacija?
PENDLE rinkos kapitalizacija yra $ 849.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PENDLE apyvartoje?
PENDLE apyvartoje yra 169.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PENDLE kaina?
PENDLE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.517135769763217USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PENDLE kaina?
PENDLE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.033486880201439986USD.
Kokia yra PENDLE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PENDLE yra $ 2.78MUSD.
Ar PENDLE kaina šiais metais kils?
PENDLE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PENDLE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:19:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

