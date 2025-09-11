Pendle (PENDLE) realiojo laiko kaina yra $ 5.017. Per pastarąsias 24 valandas PENDLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.68 iki aukščiausios $ 5.028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PENDLE kaina yra $ 7.517135769763217, o žemiausia – $ 0.033486880201439986.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PENDLE per pastarąją valandą pasikeitė +1.59%, per 24 valandas – +2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pendle (PENDLE) rinkos informacija
No.96
$ 849.70M
$ 849.70M$ 849.70M
$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M
$ 1.41B
$ 1.41B$ 1.41B
169.36M
169.36M 169.36M
281,527,448.45853144
281,527,448.45853144 281,527,448.45853144
0.02%
ETH
Dabartinė Pendle rinkos kapitalizacija yra $ 849.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.78M. PENDLE apyvartoje yra 169.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 281527448.45853144. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41B
Pendle (PENDLE) kainos istorija USD
Stebėkite Pendle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.11857
+2.42%
30 dienų
$ -0.445
-8.15%
60 dienų
$ +1.081
+27.46%
90 dienų
$ +1.284
+34.39%
Pendle kainos pokytis šiandien
Šiandien PENDLE užfiksuotas $ +0.11857 (+2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pendle 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.445 (-8.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pendle 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PENDLE rodiklis pasikeitė $ +1.081 (+27.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pendle 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.284 (+34.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pendle (PENDLE) pokyčius?
Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.
Pendle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pendle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pendle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pendle kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pendle (PENDLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pendle (PENDLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pendle prognozes.
Supratimas apie Pendle (PENDLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PENDLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pendle (PENDLE)
Ieškote, kaip nusipirkti Pendle? Viskas paprasta ir patogu! Pendle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.