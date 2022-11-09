PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

VardasPENDLE

ReitingasNo.90

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0002%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)45.71%

Cirkuliuojantis kiekis169,146,010.4677105

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla281,527,448.45853144

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas7.517135769763217,2024-04-11

Mažiausia kaina0.033486880201439986,2022-11-09

Vieša blokų grandinėETH

