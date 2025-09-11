PlayDapp (PDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00536. Per pastarąsias 24 valandas PDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005307 iki aukščiausios $ 0.005522 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PDA kaina yra $ 3.6757934166024784, o žemiausia – $ 0.004606491207156611.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PDA per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PlayDapp (PDA) rinkos informacija
Dabartinė PlayDapp rinkos kapitalizacija yra $ 3.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.19K. PDA apyvartoje yra 634.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 700000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.75M
PlayDapp (PDA) kainos istorija USD
Stebėkite PlayDapp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00010047
-1.83%
30 dienų
$ +0.000001
+0.01%
60 dienų
$ -0.000162
-2.94%
90 dienų
$ -0.000617
-10.33%
PlayDapp kainos pokytis šiandien
Šiandien PDA užfiksuotas $ -0.00010047 (-1.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PlayDapp 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000001 (+0.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PlayDapp 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PDA rodiklis pasikeitė $ -0.000162 (-2.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PlayDapp 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000617 (-10.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PlayDapp (PDA) pokyčius?
PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect".
Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.
PlayDapp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti PDAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PlayDapp mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PlayDapp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PlayDapp kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PlayDapp (PDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PlayDapp (PDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PlayDapp prognozes.
Supratimas apie PlayDapp (PDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PlayDapp (PDA)
Ieškote, kaip nusipirkti PlayDapp?
