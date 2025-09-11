Daugiau apie PDA

PlayDapp kaina(PDA)

$0.00536
-1.84%1D
PlayDapp (PDA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:46:18(UTC+8)

PlayDapp (PDA) kainos informacija (USD)

$ 0.005307
24 val. žemiausia
$ 0.005522
24 val. aukščiausia

$ 0.005307
$ 0.005522
$ 3.6757934166024784
$ 0.004606491207156611
-0.43%

-1.83%

+1.18%

+1.18%

PlayDapp (PDA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00536. Per pastarąsias 24 valandas PDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005307 iki aukščiausios $ 0.005522 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PDA kaina yra $ 3.6757934166024784, o žemiausia – $ 0.004606491207156611.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PDA per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PlayDapp (PDA) rinkos informacija

No.1631

$ 3.40M
$ 12.19K
$ 3.75M
634.36M
700,000,000
ETH

Dabartinė PlayDapp rinkos kapitalizacija yra $ 3.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.19K. PDA apyvartoje yra 634.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 700000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.75M

PlayDapp (PDA) kainos istorija USD

Stebėkite PlayDapp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010047-1.83%
30 dienų$ +0.000001+0.01%
60 dienų$ -0.000162-2.94%
90 dienų$ -0.000617-10.33%
PlayDapp kainos pokytis šiandien

Šiandien PDA užfiksuotas $ -0.00010047 (-1.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PlayDapp 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000001 (+0.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PlayDapp 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PDA rodiklis pasikeitė $ -0.000162 (-2.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PlayDapp 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000617 (-10.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PlayDapp (PDA) pokyčius?

Peržiūrėkite PlayDapp kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PlayDapp (PDA)

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

PlayDapp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PlayDapp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

PlayDapp kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PlayDapp (PDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PlayDapp (PDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PlayDapp prognozes.

Peržiūrėkite PlayDapp kainos prognozę dabar!

PlayDapp (PDA) Tokenomika

Supratimas apie PlayDapp (PDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PlayDapp (PDA)

Ieškote, kaip nusipirkti PlayDapp? Viskas paprasta ir patogu! PlayDapp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PDA į vietos valiutas

PlayDapp išteklius

Išsamesnei PlayDapp analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PlayDapp

Kiek PlayDapp(PDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PDA kaina USD valiuta yra 0.00536USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PDA į USD kaina?
Dabartinė PDA kaina USD valiuta yra $ 0.00536. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PlayDapp rinkos kapitalizacija?
PDA rinkos kapitalizacija yra $ 3.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PDA apyvartoje?
PDA apyvartoje yra 634.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PDA kaina?
PDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.6757934166024784USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PDA kaina?
PDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004606491207156611USD.
Kokia yra PDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PDA yra $ 12.19KUSD.
Ar PDA kaina šiais metais kils?
PDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:46:18(UTC+8)

PlayDapp (PDA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

