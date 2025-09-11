Daugiau apie PARTI

Mokytis

Particle Network (PARTI)

$0.1841
-0.48%1D
Particle Network (PARTI) kainos grafikas realiu laiku
Particle Network (PARTI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1793
24 val. žemiausia
$ 0.1869
24 val. aukščiausia

$ 0.1793
$ 0.1869
$ 0.428008274672332
$ 0.14025354993418265
-0.33%

-0.48%

+3.89%

+3.89%

Particle Network (PARTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.1839. Per pastarąsias 24 valandas PARTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1793 iki aukščiausios $ 0.1869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PARTI kaina yra $ 0.428008274672332, o žemiausia – $ 0.14025354993418265.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PARTI per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Particle Network (PARTI) rinkos informacija

No.636

$ 42.85M
$ 1.10M
$ 183.90M
233.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.30%

BSC

Dabartinė Particle Network rinkos kapitalizacija yra $ 42.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.10M. PARTI apyvartoje yra 233.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 183.90M

Particle Network (PARTI) kainos istorija USD

Stebėkite Particle Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000888-0.48%
30 dienų$ +0.0007+0.38%
60 dienų$ +0.0039+2.16%
90 dienų$ -0.0384-17.28%
Particle Network kainos pokytis šiandien

Šiandien PARTI užfiksuotas $ -0.000888 (-0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Particle Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0007 (+0.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Particle Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PARTI rodiklis pasikeitė $ +0.0039 (+2.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Particle Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0384 (-17.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Particle Network (PARTI) pokyčius?

Peržiūrėkite Particle Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Particle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Particle Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PARTIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Particle Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Particle Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Particle Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Particle Network (PARTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Particle Network (PARTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Particle Network prognozes.

Peržiūrėkite Particle Network kainos prognozę dabar!

Particle Network (PARTI) Tokenomika

Supratimas apie Particle Network (PARTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PARTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Particle Network (PARTI)

Ieškote, kaip nusipirkti Particle Network? Viskas paprasta ir patogu! Particle Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PARTI į vietos valiutas

1 Particle Network(PARTI) į VND
4,839.3285
1 Particle Network(PARTI) į AUD
A$0.277689
1 Particle Network(PARTI) į GBP
0.134247
1 Particle Network(PARTI) į EUR
0.156315
1 Particle Network(PARTI) į USD
$0.1839
1 Particle Network(PARTI) į MYR
RM0.776058
1 Particle Network(PARTI) į TRY
7.593231
1 Particle Network(PARTI) į JPY
¥27.0333
1 Particle Network(PARTI) į ARS
ARS$261.96555
1 Particle Network(PARTI) į RUB
15.537711
1 Particle Network(PARTI) į INR
16.225497
1 Particle Network(PARTI) į IDR
Rp3,014.753616
1 Particle Network(PARTI) į KRW
255.771798
1 Particle Network(PARTI) į PHP
10.517241
1 Particle Network(PARTI) į EGP
￡E.8.851107
1 Particle Network(PARTI) į BRL
R$0.99306
1 Particle Network(PARTI) į CAD
C$0.253782
1 Particle Network(PARTI) į BDT
22.39902
1 Particle Network(PARTI) į NGN
277.374531
1 Particle Network(PARTI) į COP
$721.174884
1 Particle Network(PARTI) į ZAR
R.3.214572
1 Particle Network(PARTI) į UAH
7.591392
1 Particle Network(PARTI) į VES
Bs28.6884
1 Particle Network(PARTI) į CLP
$176.7279
1 Particle Network(PARTI) į PKR
Rs52.229439
1 Particle Network(PARTI) į KZT
99.136812
1 Particle Network(PARTI) į THB
฿5.846181
1 Particle Network(PARTI) į TWD
NT$5.583204
1 Particle Network(PARTI) į AED
د.إ0.674913
1 Particle Network(PARTI) į CHF
Fr0.145281
1 Particle Network(PARTI) į HKD
HK$1.430742
1 Particle Network(PARTI) į AMD
֏70.270029
1 Particle Network(PARTI) į MAD
.د.م1.660617
1 Particle Network(PARTI) į MXN
$3.42054
1 Particle Network(PARTI) į SAR
ريال0.689625
1 Particle Network(PARTI) į PLN
0.669396
1 Particle Network(PARTI) į RON
лв0.796287
1 Particle Network(PARTI) į SEK
kr1.719465
1 Particle Network(PARTI) į BGN
лв0.307113
1 Particle Network(PARTI) į HUF
Ft61.794078
1 Particle Network(PARTI) į CZK
3.836154
1 Particle Network(PARTI) į KWD
د.ك0.0560895
1 Particle Network(PARTI) į ILS
0.610548
1 Particle Network(PARTI) į AOA
Kz168.251949
1 Particle Network(PARTI) į BHD
.د.ب0.0693303
1 Particle Network(PARTI) į BMD
$0.1839
1 Particle Network(PARTI) į DKK
kr1.173282
1 Particle Network(PARTI) į HNL
L4.820019
1 Particle Network(PARTI) į MUR
8.378484
1 Particle Network(PARTI) į NAD
$3.232962
1 Particle Network(PARTI) į NOK
kr1.826127
1 Particle Network(PARTI) į NZD
$0.308952
1 Particle Network(PARTI) į PAB
B/.0.1839
1 Particle Network(PARTI) į PGK
K0.779736
1 Particle Network(PARTI) į QAR
ر.ق0.669396
1 Particle Network(PARTI) į RSD
дин.18.415746

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Particle Network

Kiek Particle Network(PARTI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PARTI kaina USD valiuta yra 0.1839USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PARTI į USD kaina?
Dabartinė PARTI kaina USD valiuta yra $ 0.1839. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Particle Network rinkos kapitalizacija?
PARTI rinkos kapitalizacija yra $ 42.85MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PARTI apyvartoje?
PARTI apyvartoje yra 233.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PARTI kaina?
PARTI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.428008274672332USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PARTI kaina?
PARTI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.14025354993418265USD.
Kokia yra PARTI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PARTI yra $ 1.10MUSD.
Ar PARTI kaina šiais metais kils?
PARTI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PARTI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:18:40(UTC+8)

