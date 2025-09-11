Particle Network (PARTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.1839. Per pastarąsias 24 valandas PARTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1793 iki aukščiausios $ 0.1869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PARTI kaina yra $ 0.428008274672332, o žemiausia – $ 0.14025354993418265.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PARTI per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Particle Network (PARTI) rinkos informacija
$ 42.85M
$ 1.10M
$ 183.90M
233.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.30%
BSC
Dabartinė Particle Network rinkos kapitalizacija yra $ 42.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.10M. PARTI apyvartoje yra 233.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 183.90M
Particle Network (PARTI) kainos istorija USD
Stebėkite Particle Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000888
-0.48%
30 dienų
$ +0.0007
+0.38%
60 dienų
$ +0.0039
+2.16%
90 dienų
$ -0.0384
-17.28%
Particle Network kainos pokytis šiandien
Šiandien PARTI užfiksuotas $ -0.000888 (-0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Particle Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0007 (+0.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Particle Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PARTI rodiklis pasikeitė $ +0.0039 (+2.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Particle Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0384 (-17.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Particle Network (PARTI) pokyčius?
Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.
Particle Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Particle Network (PARTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Particle Network (PARTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Particle Network prognozes.
Supratimas apie Particle Network (PARTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PARTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
