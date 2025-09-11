ParallelAI (PAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.13527. Per pastarąsias 24 valandas PAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1258 iki aukščiausios $ 0.1549 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAI kaina yra $ 1.1954266875521964, o žemiausia – $ 0.03555146048500496.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ParallelAI (PAI) rinkos informacija
Dabartinė ParallelAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 119.71K. PAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.53M
ParallelAI (PAI) kainos istorija USD
Stebėkite ParallelAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008167
-0.60%
30 dienų
$ -0.00055
-0.41%
60 dienų
$ +0.04096
+43.43%
90 dienų
$ +0.07628
+129.31%
ParallelAI kainos pokytis šiandien
Šiandien PAI užfiksuotas $ -0.0008167 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ParallelAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00055 (-0.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ParallelAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAI rodiklis pasikeitė $ +0.04096 (+43.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ParallelAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.07628 (+129.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ParallelAI (PAI) pokyčius?
ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.
ParallelAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ParallelAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ParallelAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ParallelAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ParallelAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ParallelAI (PAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ParallelAI (PAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ParallelAI prognozes.
Supratimas apie ParallelAI (PAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ParallelAI (PAI)
Ieškote, kaip nusipirkti ParallelAI? Viskas paprasta ir patogu! ParallelAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
