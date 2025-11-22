BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė Overlay Protocol kaina yra 0.04376 USD.OVL Rinkos kapitalizacija yra 477,567.4429155436208 USD. Stebėkite OVL į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė Overlay Protocol kaina yra 0.04376 USD.OVL Rinkos kapitalizacija yra 477,567.4429155436208 USD. Stebėkite OVL į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Overlay Protocol logotipas

Overlay Protocol kaina(OVL)

1 OVL į USD – tiesioginė kaina:

$0.04376
-0.34%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:32:15(UTC+8)

Overlay Protocol kaina šiandien

Šiandienos Overlay Protocol (OVL) tiesioginė kaina yra $ 0.04376, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.34%. Dabartinis OVL į USD konversijos rodiklis yra $ 0.04376 už OVL.

Overlay Protocol šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #2042 vietą $ 477.57K, o apyvartoje yra 10.91M OVL. Per pastarąsias 24 valandas OVL prekyba svyravo tarp $ 0.04336 (žemiausios) ir $ 0.04443 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.7841389069548613, o visų laikų žemiausia – $ 0.10678946055291266.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip OVL judėjo -0.03% per pastarąją valandą ir -14.70% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 54.83K.

Overlay Protocol (OVL) rinkos informacija

No.2042

$ 477.57K
$ 54.83K
$ 4.38M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%

BSC

Dabartinė Overlay Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 477.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.83K. OVL apyvartoje yra 10.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 88871915.39447941. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.38M

Overlay Protocol Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04336
24 val. žemiausia
$ 0.04443
24 val. aukščiausia

$ 0.04336
$ 0.04443
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
-0.03%

-0.33%

-14.70%

-14.70%

Overlay Protocol (OVL) kainos istorija USD

Stebėkite Overlay Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001493-0.33%
30 dienų$ -0.04903-52.84%
60 dienų$ -0.17814-80.28%
90 dienų$ -0.14074-76.29%
Overlay Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien OVL užfiksuotas $ -0.0001493 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Overlay Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04903 (-52.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Overlay Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OVL rodiklis pasikeitė $ -0.17814 (-80.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Overlay Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.14074 (-76.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Overlay Protocol (OVL) pokyčius?

Peržiūrėkite Overlay Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Overlay Protocol

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OVL 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Overlay Protocol kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia Overlay Protocol kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų OVL kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Overlay Protocol Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Overlay Protocol

Pasiruošę pradėti su Overlay Protocol? OVL pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąOverlay Protocol. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Overlay Protocol (OVL) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 10.91M tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Overlay Protocol bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Overlay Protocol (OVL) vadovas

Ką galite daryti su Overlay Protocol

Overlay Protocol nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas Overlay Protocol (OVL) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol išteklius

Išsamesnei Overlay Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Overlay Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

