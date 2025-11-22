Overlay Protocol (OVL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Overlay Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OVL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Overlay Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Overlay Protocol kainos prognozė
$0.04346
-1.02%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:44:38(UTC+8)

Overlay Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Overlay Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04346 prekybos kainą 2025 m.

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Overlay Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.045633 prekybos kainą 2026 m.

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OVL ateities kaina yra $ 0.047914 su 10.25% augimo norma.

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OVL ateities kaina yra $ 0.050310 su 15.76% augimo norma.

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OVL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.052825, o augimo norma – 21.55%.

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OVL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.055467, o augimo norma – 27.63%.

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Overlay Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.090350 prekybos kainą.

Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Overlay Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.147170 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.04346
    0.00%
  • 2026
    $ 0.045633
    5.00%
  • 2027
    $ 0.047914
    10.25%
  • 2028
    $ 0.050310
    15.76%
  • 2029
    $ 0.052825
    21.55%
  • 2030
    $ 0.055467
    27.63%
  • 2031
    $ 0.058240
    34.01%
  • 2032
    $ 0.061152
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.064210
    47.75%
  • 2034
    $ 0.067420
    55.13%
  • 2035
    $ 0.070791
    62.89%
  • 2036
    $ 0.074331
    71.03%
  • 2037
    $ 0.078047
    79.59%
  • 2038
    $ 0.081950
    88.56%
  • 2039
    $ 0.086047
    97.99%
  • 2040
    $ 0.090350
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Overlay Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.04346
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.043465
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.043501
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.043638
    0.41%
Overlay Protocol (OVL) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma OVL kaina yra $0.04346. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Overlay Protocol (OVL) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė OVL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.043465. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Overlay Protocol (OVL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OVL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.043501. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Overlay Protocol (OVL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OVL kaina yra $0.043638. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Overlay Protocol kainų statistika

$ 0.04346
-1.02%

$ 474.29K
10.91M
$ 56.70K
--

Naujausia OVL kaina yra $ 0.04346. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.02%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.70K.
Be to, OVL turi 10.91M apyvartą ir $ 474.29K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Overlay Protocol (OVL)

Bandote įsigyti OVL? Dabar galite OVL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Overlay Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OVL dabar

Overlay Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Overlay Protocol, dabartinė Overlay Protocol kaina yra 0.04346USD. Apyvartinė Overlay Protocol (OVL) pasiūla yra 0.00 OVL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $474.29K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000739
    $ 0.04417
    $ 0.04252
  • 7 dienos
    -0.15%
    $ -0.007779
    $ 0.05148
    $ 0.04252
  • 30 dienų
    -0.53%
    $ -0.049969
    $ 0.09617
    $ 0.04252
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Overlay Protocol kaina pasikeitė $-0.000739, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Overlay Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.05148 ir žemiausia $0.04252. Kainos pokytis buvo -0.15%. Ši naujausia tendencija parodo OVL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Overlay Protocol įvyko -0.53%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.049969 vertę. Tai rodo, kad OVL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Overlay Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OVL kainų istoriją

Kaip veikia Overlay Protocol (OVL) kainų prognozės modulis?

Overlay Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OVL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Overlay Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OVL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Overlay Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OVL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OVL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Overlay Protocol potencialą.

Kodėl OVL kainų prognozė yra svarbi?

OVL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OVL dabar?
Pagal jūsų prognozes, OVL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OVL kainų prognozė?
Remiantis Overlay Protocol (OVL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OVL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OVL 2026 m.?
1 vieneto Overlay Protocol (OVL) kaina šiandien yra $0.04346. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OVL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OVL kaina 2027 m.?
Overlay Protocol (OVL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OVL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OVL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Overlay Protocol (OVL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OVL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Overlay Protocol (OVL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OVL 2030 m.?
1 vieneto Overlay Protocol (OVL) kaina šiandien yra $0.04346. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OVL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OVL kainų prognozė 2040 metams?
Overlay Protocol (OVL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OVL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.