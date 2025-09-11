Daugiau apie OSAK

Osaka Protocol logotipas

Osaka Protocol kaina(OSAK)

1 OSAK į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000001688
-2.20%1D
USD
Osaka Protocol (OSAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:21(UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000001605
24 val. žemiausia
$ 0.0000001781
24 val. aukščiausia

$ 0.0000001605
$ 0.0000001781
$ 0.000000434739531381
$ 0.000000000230262745
+0.29%

-2.19%

-6.90%

-6.90%

Osaka Protocol (OSAK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001688. Per pastarąsias 24 valandas OSAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000001605 iki aukščiausios $ 0.0000001781 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OSAK kaina yra $ 0.000000434739531381, o žemiausia – $ 0.000000000230262745.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OSAK per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -2.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Osaka Protocol (OSAK) rinkos informacija

No.322

$ 126.75M
$ 3.74K
$ 168.80M
750.87T
1,000,000,000,000,000
761,459,789,745,212
75.08%

2024-04-23 00:00:00

ETH

Dabartinė Osaka Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 126.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.74K. OSAK apyvartoje yra 750.87T vienetų, o bendras kiekis siekia 761459789745212. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 168.80M

Osaka Protocol (OSAK) kainos istorija USD

Stebėkite Osaka Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000003797-2.19%
30 dienų$ -0.0000000268-13.71%
60 dienų$ +0.0000000578+52.07%
90 dienų$ +0.0000000913+117.80%
Osaka Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien OSAK užfiksuotas $ -0.000000003797 (-2.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Osaka Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000268 (-13.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Osaka Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OSAK rodiklis pasikeitė $ +0.0000000578 (+52.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Osaka Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000913 (+117.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Osaka Protocol (OSAK) pokyčius?

Peržiūrėkite Osaka Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Osaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Osaka Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OSAKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Osaka Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Osaka Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Osaka Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Osaka Protocol (OSAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Osaka Protocol (OSAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Osaka Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Osaka Protocol kainos prognozę dabar!

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika

Supratimas apie Osaka Protocol (OSAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OSAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Osaka Protocol (OSAK)

Ieškote, kaip nusipirkti Osaka Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Osaka Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OSAK į vietos valiutas

1 Osaka Protocol(OSAK) į VND
0.004441972
1 Osaka Protocol(OSAK) į AUD
A$0.000000254888
1 Osaka Protocol(OSAK) į GBP
0.000000123224
1 Osaka Protocol(OSAK) į EUR
0.00000014348
1 Osaka Protocol(OSAK) į USD
$0.0000001688
1 Osaka Protocol(OSAK) į MYR
RM0.000000712336
1 Osaka Protocol(OSAK) į TRY
0.000006969752
1 Osaka Protocol(OSAK) į JPY
¥0.0000248136
1 Osaka Protocol(OSAK) į ARS
ARS$0.0002404556
1 Osaka Protocol(OSAK) į RUB
0.000014261912
1 Osaka Protocol(OSAK) į INR
0.000014893224
1 Osaka Protocol(OSAK) į IDR
Rp0.002767212672
1 Osaka Protocol(OSAK) į KRW
0.000234770416
1 Osaka Protocol(OSAK) į PHP
0.000009653672
1 Osaka Protocol(OSAK) į EGP
￡E.0.000008124344
1 Osaka Protocol(OSAK) į BRL
R$0.00000091152
1 Osaka Protocol(OSAK) į CAD
C$0.000000232944
1 Osaka Protocol(OSAK) į BDT
0.00002055984
1 Osaka Protocol(OSAK) į NGN
0.000254599352
1 Osaka Protocol(OSAK) į COP
$0.000661959328
1 Osaka Protocol(OSAK) į ZAR
R.0.000002950624
1 Osaka Protocol(OSAK) į UAH
0.000006968064
1 Osaka Protocol(OSAK) į VES
Bs0.0000263328
1 Osaka Protocol(OSAK) į CLP
$0.0001622168
1 Osaka Protocol(OSAK) į PKR
Rs0.000047940888
1 Osaka Protocol(OSAK) į KZT
0.000090996704
1 Osaka Protocol(OSAK) į THB
฿0.000005366152
1 Osaka Protocol(OSAK) į TWD
NT$0.000005124768
1 Osaka Protocol(OSAK) į AED
د.إ0.000000619496
1 Osaka Protocol(OSAK) į CHF
Fr0.000000133352
1 Osaka Protocol(OSAK) į HKD
HK$0.000001313264
1 Osaka Protocol(OSAK) į AMD
֏0.000064500168
1 Osaka Protocol(OSAK) į MAD
.د.م0.000001524264
1 Osaka Protocol(OSAK) į MXN
$0.00000313968
1 Osaka Protocol(OSAK) į SAR
ريال0.000000633
1 Osaka Protocol(OSAK) į PLN
0.000000614432
1 Osaka Protocol(OSAK) į RON
лв0.000000730904
1 Osaka Protocol(OSAK) į SEK
kr0.00000157828
1 Osaka Protocol(OSAK) į BGN
лв0.000000281896
1 Osaka Protocol(OSAK) į HUF
Ft0.000056720176
1 Osaka Protocol(OSAK) į CZK
0.000003521168
1 Osaka Protocol(OSAK) į KWD
د.ك0.000000051484
1 Osaka Protocol(OSAK) į ILS
0.000000560416
1 Osaka Protocol(OSAK) į AOA
Kz0.000154436808
1 Osaka Protocol(OSAK) į BHD
.د.ب0.0000000636376
1 Osaka Protocol(OSAK) į BMD
$0.0000001688
1 Osaka Protocol(OSAK) į DKK
kr0.000001076944
1 Osaka Protocol(OSAK) į HNL
L0.000004424248
1 Osaka Protocol(OSAK) į MUR
0.000007690528
1 Osaka Protocol(OSAK) į NAD
$0.000002967504
1 Osaka Protocol(OSAK) į NOK
kr0.000001676184
1 Osaka Protocol(OSAK) į NZD
$0.000000283584
1 Osaka Protocol(OSAK) į PAB
B/.0.0000001688
1 Osaka Protocol(OSAK) į PGK
K0.000000715712
1 Osaka Protocol(OSAK) į QAR
ر.ق0.000000614432
1 Osaka Protocol(OSAK) į RSD
дин.0.000016903632

Osaka Protocol išteklius

Išsamesnei Osaka Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Osaka Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Osaka Protocol

Kiek Osaka Protocol(OSAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OSAK kaina USD valiuta yra 0.0000001688USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OSAK į USD kaina?
Dabartinė OSAK kaina USD valiuta yra $ 0.0000001688. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Osaka Protocol rinkos kapitalizacija?
OSAK rinkos kapitalizacija yra $ 126.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OSAK apyvartoje?
OSAK apyvartoje yra 750.87TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OSAK kaina?
OSAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000434739531381USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OSAK kaina?
OSAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000230262745USD.
Kokia yra OSAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OSAK yra $ 3.74KUSD.
Ar OSAK kaina šiais metais kils?
OSAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OSAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:21(UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
