Osaka Protocol (OSAK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000001688. Per pastarąsias 24 valandas OSAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000001605 iki aukščiausios $ 0.0000001781 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OSAK kaina yra $ 0.000000434739531381, o žemiausia – $ 0.000000000230262745.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OSAK per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -2.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Osaka Protocol (OSAK) rinkos informacija
No.322
$ 126.75M
$ 3.74K
$ 168.80M
750.87T
1,000,000,000,000,000
761,459,789,745,212
75.08%
2024-04-23 00:00:00
ETH
Dabartinė Osaka Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 126.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.74K. OSAK apyvartoje yra 750.87T vienetų, o bendras kiekis siekia 761459789745212. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 168.80M
Osaka Protocol (OSAK) kainos istorija USD
Stebėkite Osaka Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000003797
-2.19%
30 dienų
$ -0.0000000268
-13.71%
60 dienų
$ +0.0000000578
+52.07%
90 dienų
$ +0.0000000913
+117.80%
Osaka Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien OSAK užfiksuotas $ -0.000000003797 (-2.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Osaka Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000268 (-13.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Osaka Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OSAK rodiklis pasikeitė $ +0.0000000578 (+52.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Osaka Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000913 (+117.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Osaka Protocol (OSAK) pokyčius?
Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.
Osaka Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Osaka Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OSAKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Osaka Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Osaka Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Osaka Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Osaka Protocol (OSAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Osaka Protocol (OSAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Osaka Protocol prognozes.
Supratimas apie Osaka Protocol (OSAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OSAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Osaka Protocol (OSAK)
Ieškote, kaip nusipirkti Osaka Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Osaka Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.