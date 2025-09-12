Orca (ORCA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Orca kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ORCA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Orca kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Orca kainos prognozė
$2.375
+3.35%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:41:35(UTC+8)

Orca Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Orca (ORCA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Orca galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.375 prekybos kainą 2025 m.

Orca (ORCA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Orca galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.4937 prekybos kainą 2026 m.

Orca (ORCA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ORCA ateities kaina yra $ 2.6184 su 10.25% augimo norma.

Orca (ORCA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ORCA ateities kaina yra $ 2.7493 su 15.76% augimo norma.

Orca (ORCA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORCA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.8868, o augimo norma – 21.55%.

Orca (ORCA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORCA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.0311, o augimo norma – 27.63%.

Orca (ORCA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Orca kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.9374 prekybos kainą.

Orca (ORCA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Orca kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 8.0425 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.375
    0.00%
  • 2026
    $ 2.4937
    5.00%
  • 2027
    $ 2.6184
    10.25%
  • 2028
    $ 2.7493
    15.76%
  • 2029
    $ 2.8868
    21.55%
  • 2030
    $ 3.0311
    27.63%
  • 2031
    $ 3.1827
    34.01%
  • 2032
    $ 3.3418
    40.71%
  • 2033
    $ 3.5089
    47.75%
  • 2034
    $ 3.6844
    55.13%
  • 2035
    $ 3.8686
    62.89%
  • 2036
    $ 4.0620
    71.03%
  • 2037
    $ 4.2651
    79.59%
  • 2038
    $ 4.4784
    88.56%
  • 2039
    $ 4.7023
    97.99%
  • 2040
    $ 4.9374
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Orca kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.375
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.3753
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.3772
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.3847
    0.41%
Orca (ORCA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ORCA kaina yra $2.375. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Orca (ORCA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ORCA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.3753. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Orca (ORCA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ORCA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.3772. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Orca (ORCA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ORCA kaina yra $2.3847. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Orca kainų statistika

$ 2.375
$ 2.375

+3.35%

$ 142.40M
$ 142.40M

59.96M
59.96M

$ 946.96K
$ 946.96K

--

Naujausia ORCA kaina yra $ 2.375. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.35%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 946.96K.
Be to, ORCA turi 59.96M apyvartą ir $ 142.40M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Orca (ORCA)

Bandote įsigyti ORCA? Dabar galite ORCA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Orca ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ORCA dabar

Orca istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Orca, dabartinė Orca kaina yra 2.375USD. Apyvartinė Orca (ORCA) pasiūla yra 0.00 ORCA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $142.40M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.037999
    $ 2.428
    $ 2.271
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.121
    $ 2.428
    $ 2.188
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.335999
    $ 2.771
    $ 2.113
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Orca kaina pasikeitė $0.037999, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Orca buvo prekiaujama aukščiausia $2.428 ir žemiausia $2.188. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo ORCA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Orca įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.335999 vertę. Tai rodo, kad ORCA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Orca kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ORCA kainų istoriją

Kaip veikia Orca (ORCA) kainų prognozės modulis?

Orca Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ORCA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Orca ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ORCA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Orca kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ORCA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ORCA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Orca potencialą.

Kodėl ORCA kainų prognozė yra svarbi?

ORCA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ORCA dabar?
Pagal jūsų prognozes, ORCA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ORCA kainų prognozė?
Remiantis Orca (ORCA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ORCA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ORCA 2026 m.?
1 vieneto Orca (ORCA) kaina šiandien yra $2.375. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORCA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ORCA kaina 2027 m.?
Orca (ORCA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ORCA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ORCA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orca (ORCA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ORCA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orca (ORCA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ORCA 2030 m.?
1 vieneto Orca (ORCA) kaina šiandien yra $2.375. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORCA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ORCA kainų prognozė 2040 metams?
Orca (ORCA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ORCA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.