Ontology Gas (ONG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ontology Gas kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ONG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ontology Gas kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ontology Gas kainos prognozė
$0.1688
+0.35%
USD
Faktinis
Prognozė
Ontology Gas Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ontology Gas galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1688 prekybos kainą 2025 m.

Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ontology Gas galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.17724 prekybos kainą 2026 m.

Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ONG ateities kaina yra $ 0.186102 su 10.25% augimo norma.

Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ONG ateities kaina yra $ 0.195407 su 15.76% augimo norma.

Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.205177, o augimo norma – 21.55%.

Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.215436, o augimo norma – 27.63%.

Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ontology Gas kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.350923 prekybos kainą.

Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ontology Gas kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.571616 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1688
    0.00%
  • 2026
    $ 0.17724
    5.00%
  • 2027
    $ 0.186102
    10.25%
  • 2028
    $ 0.195407
    15.76%
  • 2029
    $ 0.205177
    21.55%
  • 2030
    $ 0.215436
    27.63%
  • 2031
    $ 0.226208
    34.01%
  • 2032
    $ 0.237518
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.249394
    47.75%
  • 2034
    $ 0.261864
    55.13%
  • 2035
    $ 0.274957
    62.89%
  • 2036
    $ 0.288705
    71.03%
  • 2037
    $ 0.303140
    79.59%
  • 2038
    $ 0.318297
    88.56%
  • 2039
    $ 0.334212
    97.99%
  • 2040
    $ 0.350923
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ontology Gas kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1688
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.168823
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.168961
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.169493
    0.41%
Ontology Gas (ONG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ONG kaina yra $0.1688. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ontology Gas (ONG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ONG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.168823. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ontology Gas (ONG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ONG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.168961. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ontology Gas (ONG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ONG kaina yra $0.169493. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ontology Gas kainų statistika

$ 0.1688
$ 71.74M
425.00M
$ 327.03K
--

Naujausia ONG kaina yra $ 0.1688. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.35%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 327.03K.
Be to, ONG turi 425.00M apyvartą ir $ 71.74M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Ontology Gas (ONG)

Bandote įsigyti ONG? Dabar galite ONG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Ontology Gas ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ONG dabar

Ontology Gas istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ontology Gas, dabartinė Ontology Gas kaina yra 0.1688USD. Apyvartinė Ontology Gas (ONG) pasiūla yra 0.00 ONG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $71.74M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000200
    $ 0.1718
    $ 0.1676
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.003500
    $ 0.1732
    $ 0.1608
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.012800
    $ 0.2319
    $ 0.1587
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ontology Gas kaina pasikeitė $-0.000200, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ontology Gas buvo prekiaujama aukščiausia $0.1732 ir žemiausia $0.1608. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo ONG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ontology Gas įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.012800 vertę. Tai rodo, kad ONG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Ontology Gas kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ONG kainų istoriją

Kaip veikia Ontology Gas (ONG) kainų prognozės modulis?

Ontology Gas Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ONG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ontology Gas ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ONG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ontology Gas kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ONG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ONG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ontology Gas potencialą.

Kodėl ONG kainų prognozė yra svarbi?

ONG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ONG dabar?
Pagal jūsų prognozes, ONG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ONG kainų prognozė?
Remiantis Ontology Gas (ONG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ONG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ONG 2026 m.?
1 vieneto Ontology Gas (ONG) kaina šiandien yra $0.1688. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ONG kaina 2027 m.?
Ontology Gas (ONG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ONG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ONG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ontology Gas (ONG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ONG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ontology Gas (ONG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ONG 2030 m.?
1 vieneto Ontology Gas (ONG) kaina šiandien yra $0.1688. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ONG kainų prognozė 2040 metams?
Ontology Gas (ONG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ONG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:16:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.