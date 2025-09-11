Omni Network (OMNI) realiojo laiko kaina yra $ 3.587. Per pastarąsias 24 valandas OMNI svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.554 iki aukščiausios $ 4.177 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMNI kaina yra $ 29.92704350233133, o žemiausia – $ 1.3721862533418974.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMNI per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Omni Network (OMNI) rinkos informacija
No.324
$ 123.64M
$ 123.64M$ 123.64M
$ 16.53M
$ 16.53M$ 16.53M
$ 358.70M
$ 358.70M$ 358.70M
34.47M
34.47M 34.47M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
Dabartinė Omni Network rinkos kapitalizacija yra $ 123.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.53M. OMNI apyvartoje yra 34.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 358.70M
Omni Network (OMNI) kainos istorija USD
Stebėkite Omni Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.04577
-1.26%
30 dienų
$ -0.752
-17.34%
60 dienų
$ +0.438
+13.90%
90 dienų
$ +1.691
+89.18%
Omni Network kainos pokytis šiandien
Šiandien OMNI užfiksuotas $ -0.04577 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Omni Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.752 (-17.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Omni Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMNI rodiklis pasikeitė $ +0.438 (+13.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Omni Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.691 (+89.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Omni Network (OMNI) pokyčius?
Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.
Omni Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Omni Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OMNIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Omni Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Omni Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Omni Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Omni Network (OMNI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Omni Network (OMNI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Omni Network prognozes.
Supratimas apie Omni Network (OMNI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMNIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Omni Network (OMNI)
Ieškote, kaip nusipirkti Omni Network? Viskas paprasta ir patogu! Omni Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.