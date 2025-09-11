Daugiau apie OMNI

Omni Network kaina(OMNI)

$3.587
Omni Network (OMNI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:16:27(UTC+8)

Omni Network (OMNI) kainos informacija (USD)

$ 3.554
24 val. žemiausia
$ 4.177
24 val. aukščiausia

-0.20%

-1.26%

+15.82%

+15.82%

Omni Network (OMNI) realiojo laiko kaina yra $ 3.587. Per pastarąsias 24 valandas OMNI svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.554 iki aukščiausios $ 4.177 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMNI kaina yra $ 29.92704350233133, o žemiausia – $ 1.3721862533418974.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMNI per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Omni Network (OMNI) rinkos informacija

No.324

$ 123.64M
$ 123.64M$ 123.64M

$ 16.53M
$ 16.53M$ 16.53M

$ 358.70M
$ 358.70M$ 358.70M

34.47M
34.47M 34.47M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Dabartinė Omni Network rinkos kapitalizacija yra $ 123.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.53M. OMNI apyvartoje yra 34.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 358.70M

Omni Network (OMNI) kainos istorija USD

Stebėkite Omni Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.04577-1.26%
30 dienų$ -0.752-17.34%
60 dienų$ +0.438+13.90%
90 dienų$ +1.691+89.18%
Omni Network kainos pokytis šiandien

Šiandien OMNI užfiksuotas $ -0.04577 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Omni Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.752 (-17.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Omni Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMNI rodiklis pasikeitė $ +0.438 (+13.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Omni Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.691 (+89.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Omni Network (OMNI) pokyčius?

Peržiūrėkite Omni Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Omni Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OMNIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Omni Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Omni Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Omni Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Omni Network (OMNI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Omni Network (OMNI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Omni Network prognozes.

Peržiūrėkite Omni Network kainos prognozę dabar!

Omni Network (OMNI) Tokenomika

Supratimas apie Omni Network (OMNI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMNIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Omni Network (OMNI)

Ieškote, kaip nusipirkti Omni Network? Viskas paprasta ir patogu! Omni Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OMNI į vietos valiutas

1 Omni Network(OMNI) į VND
94,391.905
1 Omni Network(OMNI) į AUD
A$5.41637
1 Omni Network(OMNI) į GBP
2.61851
1 Omni Network(OMNI) į EUR
3.04895
1 Omni Network(OMNI) į USD
$3.587
1 Omni Network(OMNI) į MYR
RM15.13714
1 Omni Network(OMNI) į TRY
148.10723
1 Omni Network(OMNI) į JPY
¥527.289
1 Omni Network(OMNI) į ARS
ARS$5,109.6815
1 Omni Network(OMNI) į RUB
303.06563
1 Omni Network(OMNI) į INR
316.48101
1 Omni Network(OMNI) į IDR
Rp58,803.26928
1 Omni Network(OMNI) į KRW
4,988.87134
1 Omni Network(OMNI) į PHP
205.14053
1 Omni Network(OMNI) į EGP
￡E.172.64231
1 Omni Network(OMNI) į BRL
R$19.3698
1 Omni Network(OMNI) į CAD
C$4.95006
1 Omni Network(OMNI) į BDT
436.8966
1 Omni Network(OMNI) į NGN
5,410.23623
1 Omni Network(OMNI) į COP
$14,066.63572
1 Omni Network(OMNI) į ZAR
R.62.70076
1 Omni Network(OMNI) į UAH
148.07136
1 Omni Network(OMNI) į VES
Bs559.572
1 Omni Network(OMNI) į CLP
$3,447.107
1 Omni Network(OMNI) į PKR
Rs1,018.74387
1 Omni Network(OMNI) į KZT
1,933.67996
1 Omni Network(OMNI) į THB
฿114.03073
1 Omni Network(OMNI) į TWD
NT$108.90132
1 Omni Network(OMNI) į AED
د.إ13.16429
1 Omni Network(OMNI) į CHF
Fr2.83373
1 Omni Network(OMNI) į HKD
HK$27.90686
1 Omni Network(OMNI) į AMD
֏1,370.62857
1 Omni Network(OMNI) į MAD
.د.م32.39061
1 Omni Network(OMNI) į MXN
$66.7182
1 Omni Network(OMNI) į SAR
ريال13.45125
1 Omni Network(OMNI) į PLN
13.05668
1 Omni Network(OMNI) į RON
лв15.53171
1 Omni Network(OMNI) į SEK
kr33.53845
1 Omni Network(OMNI) į BGN
лв5.99029
1 Omni Network(OMNI) į HUF
Ft1,205.30374
1 Omni Network(OMNI) į CZK
74.82482
1 Omni Network(OMNI) į KWD
د.ك1.094035
1 Omni Network(OMNI) į ILS
11.90884
1 Omni Network(OMNI) į AOA
Kz3,281.78217
1 Omni Network(OMNI) į BHD
.د.ب1.352299
1 Omni Network(OMNI) į BMD
$3.587
1 Omni Network(OMNI) į DKK
kr22.88506
1 Omni Network(OMNI) į HNL
L94.01527
1 Omni Network(OMNI) į MUR
163.42372
1 Omni Network(OMNI) į NAD
$63.05946
1 Omni Network(OMNI) į NOK
kr35.61891
1 Omni Network(OMNI) į NZD
$6.02616
1 Omni Network(OMNI) į PAB
B/.3.587
1 Omni Network(OMNI) į PGK
K15.20888
1 Omni Network(OMNI) į QAR
ر.ق13.05668
1 Omni Network(OMNI) į RSD
дин.359.20218

Omni Network išteklius

Išsamesnei Omni Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Omni Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Omni Network

Kiek Omni Network(OMNI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OMNI kaina USD valiuta yra 3.587USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OMNI į USD kaina?
Dabartinė OMNI kaina USD valiuta yra $ 3.587. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Omni Network rinkos kapitalizacija?
OMNI rinkos kapitalizacija yra $ 123.64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OMNI apyvartoje?
OMNI apyvartoje yra 34.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OMNI kaina?
OMNI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 29.92704350233133USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OMNI kaina?
OMNI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.3721862533418974USD.
Kokia yra OMNI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OMNI yra $ 16.53MUSD.
Ar OMNI kaina šiais metais kils?
OMNI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OMNI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:16:27(UTC+8)

Omni Network (OMNI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

