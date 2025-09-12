Omni Network (OMNI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Omni Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OMNI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Omni Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Omni Network kainos prognozė
$3.455
-0.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:05:22(UTC+8)

Omni Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Omni Network (OMNI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Omni Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 3.455 prekybos kainą 2025 m.

Omni Network (OMNI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Omni Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3.6277 prekybos kainą 2026 m.

Omni Network (OMNI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OMNI ateities kaina yra $ 3.8091 su 10.25% augimo norma.

Omni Network (OMNI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OMNI ateities kaina yra $ 3.9995 su 15.76% augimo norma.

Omni Network (OMNI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OMNI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4.1995, o augimo norma – 21.55%.

Omni Network (OMNI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OMNI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 4.4095, o augimo norma – 27.63%.

Omni Network (OMNI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Omni Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 7.1826 prekybos kainą.

Omni Network (OMNI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Omni Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 11.6998 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 3.455
    0.00%
  • 2026
    $ 3.6277
    5.00%
  • 2027
    $ 3.8091
    10.25%
  • 2028
    $ 3.9995
    15.76%
  • 2029
    $ 4.1995
    21.55%
  • 2030
    $ 4.4095
    27.63%
  • 2031
    $ 4.6300
    34.01%
  • 2032
    $ 4.8615
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 5.1046
    47.75%
  • 2034
    $ 5.3598
    55.13%
  • 2035
    $ 5.6278
    62.89%
  • 2036
    $ 5.9092
    71.03%
  • 2037
    $ 6.2046
    79.59%
  • 2038
    $ 6.5149
    88.56%
  • 2039
    $ 6.8406
    97.99%
  • 2040
    $ 7.1826
    107.89%
Trumpalaikės Omni Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 3.455
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 3.4554
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 3.4583
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 3.4691
    0.41%
Omni Network (OMNI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OMNI kaina yra $3.455. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Omni Network (OMNI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OMNI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $3.4554. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Omni Network (OMNI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OMNI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $3.4583. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Omni Network (OMNI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OMNI kaina yra $3.4691. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Omni Network kainų statistika

$ 3.455
$ 3.455$ 3.455

-0.05%

$ 118.99M
$ 118.99M$ 118.99M

34.47M
34.47M 34.47M

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

--

Naujausia OMNI kaina yra $ 3.455. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 3.04M.
Be to, OMNI turi 34.47M apyvartą ir $ 118.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Omni Network (OMNI)

Bandote įsigyti OMNI? Dabar galite OMNI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Omni Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OMNI dabar

Omni Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Omni Network, dabartinė Omni Network kaina yra 3.452USD. Apyvartinė Omni Network (OMNI) pasiūla yra 0.00 OMNI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $118.99M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.060000
    $ 3.578
    $ 3.4
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.161999
    $ 4.498
    $ 3.103
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.993999
    $ 4.498
    $ 2.977
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Omni Network kaina pasikeitė $-0.060000, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Omni Network buvo prekiaujama aukščiausia $4.498 ir žemiausia $3.103. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo OMNI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Omni Network įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.993999 vertę. Tai rodo, kad OMNI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Omni Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OMNI kainų istoriją

Kaip veikia Omni Network (OMNI) kainų prognozės modulis?

Omni Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OMNI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Omni Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OMNI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Omni Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OMNI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OMNI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Omni Network potencialą.

Kodėl OMNI kainų prognozė yra svarbi?

OMNI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OMNI dabar?
Pagal jūsų prognozes, OMNI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OMNI kainų prognozė?
Remiantis Omni Network (OMNI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OMNI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OMNI 2026 m.?
1 vieneto Omni Network (OMNI) kaina šiandien yra $3.455. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OMNI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OMNI kaina 2027 m.?
Omni Network (OMNI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OMNI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OMNI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Omni Network (OMNI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OMNI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Omni Network (OMNI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OMNI 2030 m.?
1 vieneto Omni Network (OMNI) kaina šiandien yra $3.455. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OMNI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OMNI kainų prognozė 2040 metams?
Omni Network (OMNI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OMNI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.