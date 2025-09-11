Daugiau apie OMG

OmiseGo

OmiseGo kaina(OMG)

1 OMG į USD – tiesioginė kaina: $0.17178

$0.17178
OmiseGo (OMG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:46:21(UTC+8)

OmiseGo (OMG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.02%

-0.53%

-0.05%

-0.05%

OmiseGo (OMG) realiojo laiko kaina yra $ 0.17172. Per pastarąsias 24 valandas OMG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17027 iki aukščiausios $ 0.1739 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMG kaina yra $ 28.351900100708008, o žemiausia – $ 0.1616473971311056.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMG per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OmiseGo (OMG) rinkos informacija

No.846

99.99%

2017-06-27 00:00:00

ETH

Dabartinė OmiseGo rinkos kapitalizacija yra $ 24.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.13K. OMG apyvartoje yra 140.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 140245398.24513277. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.08M

OmiseGo (OMG) kainos istorija USD

Stebėkite OmiseGo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0009153-0.53%
30 dienų$ -0.01358-7.33%
60 dienų$ -0.01329-7.19%
90 dienų$ -0.01631-8.68%
OmiseGo kainos pokytis šiandien

Šiandien OMG užfiksuotas $ -0.0009153 (-0.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OmiseGo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01358 (-7.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OmiseGo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMG rodiklis pasikeitė $ -0.01329 (-7.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OmiseGo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01631 (-8.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OmiseGo (OMG) pokyčius?

Peržiūrėkite OmiseGo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OmiseGo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OMGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OmiseGo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OmiseGo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OmiseGo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OmiseGo (OMG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OmiseGo (OMG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OmiseGo prognozes.

Peržiūrėkite OmiseGo kainos prognozę dabar!

OmiseGo (OMG) Tokenomika

Supratimas apie OmiseGo (OMG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OmiseGo (OMG)

Ieškote, kaip nusipirkti OmiseGo? Viskas paprasta ir patogu! OmiseGo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OMG į vietos valiutas

1 OmiseGo(OMG) į VND
1 OmiseGo(OMG) į AUD
1 OmiseGo(OMG) į GBP
1 OmiseGo(OMG) į EUR
1 OmiseGo(OMG) į USD
1 OmiseGo(OMG) į MYR
1 OmiseGo(OMG) į TRY
1 OmiseGo(OMG) į JPY
1 OmiseGo(OMG) į ARS
1 OmiseGo(OMG) į RUB
1 OmiseGo(OMG) į INR
1 OmiseGo(OMG) į IDR
1 OmiseGo(OMG) į KRW
1 OmiseGo(OMG) į PHP
1 OmiseGo(OMG) į EGP
1 OmiseGo(OMG) į BRL
1 OmiseGo(OMG) į CAD
1 OmiseGo(OMG) į BDT
1 OmiseGo(OMG) į NGN
1 OmiseGo(OMG) į COP
1 OmiseGo(OMG) į ZAR
1 OmiseGo(OMG) į UAH
1 OmiseGo(OMG) į VES
1 OmiseGo(OMG) į CLP
1 OmiseGo(OMG) į PKR
1 OmiseGo(OMG) į KZT
1 OmiseGo(OMG) į THB
1 OmiseGo(OMG) į TWD
1 OmiseGo(OMG) į AED
1 OmiseGo(OMG) į CHF
1 OmiseGo(OMG) į HKD
1 OmiseGo(OMG) į AMD
1 OmiseGo(OMG) į MAD
1 OmiseGo(OMG) į MXN
1 OmiseGo(OMG) į SAR
1 OmiseGo(OMG) į PLN
1 OmiseGo(OMG) į RON
1 OmiseGo(OMG) į SEK
1 OmiseGo(OMG) į BGN
1 OmiseGo(OMG) į HUF
1 OmiseGo(OMG) į CZK
1 OmiseGo(OMG) į KWD
1 OmiseGo(OMG) į ILS
1 OmiseGo(OMG) į AOA
1 OmiseGo(OMG) į BHD
1 OmiseGo(OMG) į BMD
1 OmiseGo(OMG) į DKK
1 OmiseGo(OMG) į HNL
1 OmiseGo(OMG) į MUR
1 OmiseGo(OMG) į NAD
1 OmiseGo(OMG) į NOK
1 OmiseGo(OMG) į NZD
1 OmiseGo(OMG) į PAB
1 OmiseGo(OMG) į PGK
1 OmiseGo(OMG) į QAR
1 OmiseGo(OMG) į RSD
дин.17.1943236

OmiseGo išteklius

Išsamesnei OmiseGo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OmiseGo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OmiseGo

Kiek OmiseGo(OMG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OMG kaina USD valiuta yra 0.17172USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OMG į USD kaina?
Dabartinė OMG kaina USD valiuta yra $ 0.17172. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OmiseGo rinkos kapitalizacija?
OMG rinkos kapitalizacija yra $ 24.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OMG apyvartoje?
OMG apyvartoje yra 140.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OMG kaina?
OMG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.351900100708008USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OMG kaina?
OMG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1616473971311056USD.
Kokia yra OMG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OMG yra $ 11.13KUSD.
Ar OMG kaina šiais metais kils?
OMG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OMG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:46:21(UTC+8)

OmiseGo (OMG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.17178
$0.17178
$0.000001502
$0.000001502
