Daugiau apie OLAS

OLAS Kainos informacija

OLAS Baltoji knyga

OLAS Oficiali svetainė

OLAS Tokenomika

OLAS Kainų prognozė

OLAS Istorija

OLAS pirkimo vadovas

OLASvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

OLAS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Autonolas logotipas

Autonolas kaina(OLAS)

1 OLAS į USD – tiesioginė kaina:

$0.2364
$0.2364$0.2364
-1.12%1D
USD
Autonolas (OLAS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:45:47(UTC+8)

Autonolas (OLAS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2352
$ 0.2352$ 0.2352
24 val. žemiausia
$ 0.2396
$ 0.2396$ 0.2396
24 val. aukščiausia

$ 0.2352
$ 0.2352$ 0.2352

$ 0.2396
$ 0.2396$ 0.2396

$ 8.47238230882391
$ 8.47238230882391$ 8.47238230882391

$ 0.014833599305266324
$ 0.014833599305266324$ 0.014833599305266324

+0.04%

-1.11%

+0.04%

+0.04%

Autonolas (OLAS) realiojo laiko kaina yra $ 0.2364. Per pastarąsias 24 valandas OLAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2352 iki aukščiausios $ 0.2396 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OLAS kaina yra $ 8.47238230882391, o žemiausia – $ 0.014833599305266324.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OLAS per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Autonolas (OLAS) rinkos informacija

No.632

$ 42.61M
$ 42.61M$ 42.61M

$ 61.35K
$ 61.35K$ 61.35K

$ 111.39M
$ 111.39M$ 111.39M

180.23M
180.23M 180.23M

--
----

471,186,406.5441952
471,186,406.5441952 471,186,406.5441952

ETH

Dabartinė Autonolas rinkos kapitalizacija yra $ 42.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.35K. OLAS apyvartoje yra 180.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 471186406.5441952. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 111.39M

Autonolas (OLAS) kainos istorija USD

Stebėkite Autonolas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002678-1.11%
30 dienų$ -0.0076-3.12%
60 dienų$ -0.0108-4.37%
90 dienų$ -0.033-12.25%
Autonolas kainos pokytis šiandien

Šiandien OLAS užfiksuotas $ -0.002678 (-1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Autonolas 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0076 (-3.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Autonolas 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OLAS rodiklis pasikeitė $ -0.0108 (-4.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Autonolas 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.033 (-12.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Autonolas (OLAS) pokyčius?

Peržiūrėkite Autonolas kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Autonolas (OLAS)

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Autonolas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Autonolas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OLASstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Autonolas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Autonolas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Autonolas kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Autonolas (OLAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Autonolas (OLAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Autonolas prognozes.

Peržiūrėkite Autonolas kainos prognozę dabar!

Autonolas (OLAS) Tokenomika

Supratimas apie Autonolas (OLAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OLASišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Autonolas (OLAS)

Ieškote, kaip nusipirkti Autonolas? Viskas paprasta ir patogu! Autonolas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OLAS į vietos valiutas

1 Autonolas(OLAS) į VND
6,220.866
1 Autonolas(OLAS) į AUD
A$0.356964
1 Autonolas(OLAS) į GBP
0.172572
1 Autonolas(OLAS) į EUR
0.20094
1 Autonolas(OLAS) į USD
$0.2364
1 Autonolas(OLAS) į MYR
RM0.997608
1 Autonolas(OLAS) į TRY
9.756228
1 Autonolas(OLAS) į JPY
¥34.7508
1 Autonolas(OLAS) į ARS
ARS$336.7518
1 Autonolas(OLAS) į RUB
19.973436
1 Autonolas(OLAS) į INR
20.831568
1 Autonolas(OLAS) į IDR
Rp3,875.409216
1 Autonolas(OLAS) į KRW
328.789848
1 Autonolas(OLAS) į PHP
13.517352
1 Autonolas(OLAS) į EGP
￡E.11.38266
1 Autonolas(OLAS) į BRL
R$1.27656
1 Autonolas(OLAS) į CAD
C$0.326232
1 Autonolas(OLAS) į BDT
28.79352
1 Autonolas(OLAS) į NGN
356.559756
1 Autonolas(OLAS) į COP
$927.056784
1 Autonolas(OLAS) į ZAR
R.4.132272
1 Autonolas(OLAS) į UAH
9.758592
1 Autonolas(OLAS) į VES
Bs36.8784
1 Autonolas(OLAS) į CLP
$227.1804
1 Autonolas(OLAS) į PKR
Rs67.139964
1 Autonolas(OLAS) į KZT
127.438512
1 Autonolas(OLAS) į THB
฿7.512792
1 Autonolas(OLAS) į TWD
NT$7.170012
1 Autonolas(OLAS) į AED
د.إ0.867588
1 Autonolas(OLAS) į CHF
Fr0.186756
1 Autonolas(OLAS) į HKD
HK$1.839192
1 Autonolas(OLAS) į AMD
֏90.330804
1 Autonolas(OLAS) į MAD
.د.م2.134692
1 Autonolas(OLAS) į MXN
$4.394676
1 Autonolas(OLAS) į SAR
ريال0.8865
1 Autonolas(OLAS) į PLN
0.860496
1 Autonolas(OLAS) į RON
лв1.023612
1 Autonolas(OLAS) į SEK
kr2.207976
1 Autonolas(OLAS) į BGN
лв0.394788
1 Autonolas(OLAS) į HUF
Ft79.435128
1 Autonolas(OLAS) į CZK
4.92894
1 Autonolas(OLAS) į KWD
د.ك0.072102
1 Autonolas(OLAS) į ILS
0.784848
1 Autonolas(OLAS) į AOA
Kz216.284724
1 Autonolas(OLAS) į BHD
.د.ب0.0891228
1 Autonolas(OLAS) į BMD
$0.2364
1 Autonolas(OLAS) į DKK
kr1.508232
1 Autonolas(OLAS) į HNL
L6.196044
1 Autonolas(OLAS) į MUR
10.7562
1 Autonolas(OLAS) į NAD
$4.155912
1 Autonolas(OLAS) į NOK
kr2.347452
1 Autonolas(OLAS) į NZD
$0.397152
1 Autonolas(OLAS) į PAB
B/.0.2364
1 Autonolas(OLAS) į PGK
K1.002336
1 Autonolas(OLAS) į QAR
ر.ق0.860496
1 Autonolas(OLAS) į RSD
дин.23.670732

Autonolas išteklius

Išsamesnei Autonolas analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Autonolas svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Autonolas

Kiek Autonolas(OLAS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OLAS kaina USD valiuta yra 0.2364USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OLAS į USD kaina?
Dabartinė OLAS kaina USD valiuta yra $ 0.2364. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Autonolas rinkos kapitalizacija?
OLAS rinkos kapitalizacija yra $ 42.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OLAS apyvartoje?
OLAS apyvartoje yra 180.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OLAS kaina?
OLAS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.47238230882391USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OLAS kaina?
OLAS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.014833599305266324USD.
Kokia yra OLAS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OLAS yra $ 61.35KUSD.
Ar OLAS kaina šiais metais kils?
OLAS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OLAS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:45:47(UTC+8)

Autonolas (OLAS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

OLAS-į-USD skaičiuoklė

Suma

OLAS
OLAS
USD
USD

1 OLAS = 0.2364 USD

Prekiauti OLAS

OLASUSDT
$0.2364
$0.2364$0.2364
-1.04%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis