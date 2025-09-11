Daugiau apie OG

OG kaina(OG)

1 OG į USD – tiesioginė kaina:

$23.556
+2.75%1D
USD
OG (OG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:45:08(UTC+8)

OG (OG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 21.872
24 val. žemiausia
$ 24.958
24 val. aukščiausia

$ 21.872
$ 24.958
$ 24.55017919210272
$ 1.1646614801723933
-1.60%

+2.75%

+71.30%

+71.30%

OG (OG) realiojo laiko kaina yra $ 23.587. Per pastarąsias 24 valandas OG svyravo nuo žemiausios kainos $ 21.872 iki aukščiausios $ 24.958 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OG kaina yra $ 24.55017919210272, o žemiausia – $ 1.1646614801723933.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OG per pastarąją valandą pasikeitė -1.60%, per 24 valandas – +2.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +71.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OG (OG) rinkos informacija

No.364

$ 101.43M
$ 3.88M
$ 117.94M
4.30M
5,000,000
CHZ

Dabartinė OG rinkos kapitalizacija yra $ 101.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.88M. OG apyvartoje yra 4.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.94M

OG (OG) kainos istorija USD

Stebėkite OG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.63045+2.75%
30 dienų$ +10.25+76.85%
60 dienų$ +19.139+430.28%
90 dienų$ +19.483+474.73%
OG kainos pokytis šiandien

Šiandien OG užfiksuotas $ +0.63045 (+2.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OG 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +10.25 (+76.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OG 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OG rodiklis pasikeitė $ +19.139 (+430.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OG 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +19.483 (+474.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OG (OG) pokyčius?

Peržiūrėkite OG kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OG (OG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OG (OG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OG prognozes.

Peržiūrėkite OG kainos prognozę dabar!

OG (OG) Tokenomika

Supratimas apie OG (OG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OG (OG)

Ieškote, kaip nusipirkti OG? Viskas paprasta ir patogu! OG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OG į vietos valiutas

1 OG(OG) į VND
620,691.905
1 OG(OG) į AUD
A$35.61637
1 OG(OG) į GBP
17.21851
1 OG(OG) į EUR
20.04895
1 OG(OG) į USD
$23.587
1 OG(OG) į MYR
RM99.53714
1 OG(OG) į TRY
973.43549
1 OG(OG) į JPY
¥3,467.289
1 OG(OG) į ARS
ARS$33,599.6815
1 OG(OG) į RUB
1,992.86563
1 OG(OG) į INR
2,078.48644
1 OG(OG) į IDR
Rp386,672.06928
1 OG(OG) į KRW
32,805.27134
1 OG(OG) į PHP
1,348.70466
1 OG(OG) į EGP
￡E.1,135.71405
1 OG(OG) į BRL
R$127.3698
1 OG(OG) į CAD
C$32.55006
1 OG(OG) į BDT
2,872.8966
1 OG(OG) į NGN
35,576.03623
1 OG(OG) į COP
$92,497.83572
1 OG(OG) į ZAR
R.412.30076
1 OG(OG) į UAH
973.67136
1 OG(OG) į VES
Bs3,679.572
1 OG(OG) į CLP
$22,667.107
1 OG(OG) į PKR
Rs6,698.94387
1 OG(OG) į KZT
12,715.27996
1 OG(OG) į THB
฿749.59486
1 OG(OG) į TWD
NT$715.39371
1 OG(OG) į AED
د.إ86.56429
1 OG(OG) į CHF
Fr18.63373
1 OG(OG) į HKD
HK$183.50686
1 OG(OG) į AMD
֏9,012.82857
1 OG(OG) į MAD
.د.م212.99061
1 OG(OG) į MXN
$438.48233
1 OG(OG) į SAR
ريال88.45125
1 OG(OG) į PLN
85.85668
1 OG(OG) į RON
лв102.13171
1 OG(OG) į SEK
kr220.30258
1 OG(OG) į BGN
лв39.39029
1 OG(OG) į HUF
Ft7,925.70374
1 OG(OG) į CZK
491.78895
1 OG(OG) į KWD
د.ك7.194035
1 OG(OG) į ILS
78.30884
1 OG(OG) į AOA
Kz21,579.98217
1 OG(OG) į BHD
.د.ب8.892299
1 OG(OG) į BMD
$23.587
1 OG(OG) į DKK
kr150.48506
1 OG(OG) į HNL
L618.21527
1 OG(OG) į MUR
1,073.2085
1 OG(OG) į NAD
$414.65946
1 OG(OG) į NOK
kr234.21891
1 OG(OG) į NZD
$39.62616
1 OG(OG) į PAB
B/.23.587
1 OG(OG) į PGK
K100.00888
1 OG(OG) į QAR
ر.ق85.85668
1 OG(OG) į RSD
дин.2,361.76631

OG išteklius

Išsamesnei OG analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali OG svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OG

Kiek OG(OG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OG kaina USD valiuta yra 23.587USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OG į USD kaina?
Dabartinė OG kaina USD valiuta yra $ 23.587. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OG rinkos kapitalizacija?
OG rinkos kapitalizacija yra $ 101.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OG apyvartoje?
OG apyvartoje yra 4.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OG kaina?
OG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 24.55017919210272USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OG kaina?
OG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.1646614801723933USD.
Kokia yra OG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OG yra $ 3.88MUSD.
Ar OG kaina šiais metais kils?
OG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
OG (OG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

