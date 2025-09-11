Omnity Network (OCT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09592. Per pastarąsias 24 valandas OCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09215 iki aukščiausios $ 0.10326 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCT kaina yra $ 7.02358152056363, o žemiausia – $ 0.03422018341808665.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCT per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – +2.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Omnity Network (OCT) rinkos informacija
$ 9.59M
$ 71.84K
$ 9.59M
100.00M
100,000,000
100,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė Omnity Network rinkos kapitalizacija yra $ 9.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.84K. OCT apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.59M
Omnity Network (OCT) kainos istorija USD
Stebėkite Omnity Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0022756
+2.43%
30 dienų
$ +0.0321
+50.29%
60 dienų
$ +0.04607
+92.41%
90 dienų
$ +0.01334
+16.15%
Omnity Network kainos pokytis šiandien
Šiandien OCT užfiksuotas $ +0.0022756 (+2.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Omnity Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0321 (+50.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Omnity Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OCT rodiklis pasikeitė $ +0.04607 (+92.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Omnity Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01334 (+16.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Omnity Network (OCT) pokyčius?
The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.
Omnity Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Omnity Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OCTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Omnity Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Omnity Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Omnity Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Omnity Network (OCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Omnity Network (OCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Omnity Network prognozes.
Supratimas apie Omnity Network (OCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Omnity Network (OCT)
Ieškote, kaip nusipirkti Omnity Network? Viskas paprasta ir patogu! Omnity Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.