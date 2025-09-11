Daugiau apie OCT

Omnity Network logotipas

Omnity Network kaina(OCT)

1 OCT į USD – tiesioginė kaina:

$0.09592
$0.09592$0.09592
+2.43%1D
USD
Omnity Network (OCT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:33(UTC+8)

Omnity Network (OCT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.09215
$ 0.09215$ 0.09215
24 val. žemiausia
$ 0.10326
$ 0.10326$ 0.10326
24 val. aukščiausia

$ 0.09215
$ 0.09215$ 0.09215

$ 0.10326
$ 0.10326$ 0.10326

$ 7.02358152056363
$ 7.02358152056363$ 7.02358152056363

$ 0.03422018341808665
$ 0.03422018341808665$ 0.03422018341808665

-0.81%

+2.43%

+13.81%

+13.81%

Omnity Network (OCT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09592. Per pastarąsias 24 valandas OCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09215 iki aukščiausios $ 0.10326 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCT kaina yra $ 7.02358152056363, o žemiausia – $ 0.03422018341808665.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCT per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – +2.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Omnity Network (OCT) rinkos informacija

No.1185

$ 9.59M
$ 9.59M$ 9.59M

$ 71.84K
$ 71.84K$ 71.84K

$ 9.59M
$ 9.59M$ 9.59M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė Omnity Network rinkos kapitalizacija yra $ 9.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.84K. OCT apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.59M

Omnity Network (OCT) kainos istorija USD

Stebėkite Omnity Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0022756+2.43%
30 dienų$ +0.0321+50.29%
60 dienų$ +0.04607+92.41%
90 dienų$ +0.01334+16.15%
Omnity Network kainos pokytis šiandien

Šiandien OCT užfiksuotas $ +0.0022756 (+2.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Omnity Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0321 (+50.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Omnity Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OCT rodiklis pasikeitė $ +0.04607 (+92.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Omnity Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01334 (+16.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Omnity Network (OCT) pokyčius?

Peržiūrėkite Omnity Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Omnity Network (OCT)

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Omnity Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Omnity Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OCTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Omnity Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Omnity Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Omnity Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Omnity Network (OCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Omnity Network (OCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Omnity Network prognozes.

Peržiūrėkite Omnity Network kainos prognozę dabar!

Omnity Network (OCT) Tokenomika

Supratimas apie Omnity Network (OCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Omnity Network (OCT)

Ieškote, kaip nusipirkti Omnity Network? Viskas paprasta ir patogu! Omnity Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OCT į vietos valiutas

Omnity Network išteklius

Išsamesnei Omnity Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Omnity Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Omnity Network

Kiek Omnity Network(OCT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OCT kaina USD valiuta yra 0.09592USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OCT į USD kaina?
Dabartinė OCT kaina USD valiuta yra $ 0.09592. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Omnity Network rinkos kapitalizacija?
OCT rinkos kapitalizacija yra $ 9.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OCT apyvartoje?
OCT apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OCT kaina?
OCT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.02358152056363USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OCT kaina?
OCT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03422018341808665USD.
Kokia yra OCT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OCT yra $ 71.84KUSD.
Ar OCT kaina šiais metais kils?
OCT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OCT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:43:33(UTC+8)

Omnity Network (OCT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

