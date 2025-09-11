Daugiau apie NS

NS Kainos informacija

NS Oficiali svetainė

NS Tokenomika

NS Kainų prognozė

NS Istorija

NS pirkimo vadovas

NSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NS Spot

NS USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SuiNS logotipas

SuiNS kaina(NS)

1 NS į USD – tiesioginė kaina:

$0.1304
$0.1304$0.1304
+0.64%1D
USD
SuiNS (NS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:42:16(UTC+8)

SuiNS (NS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.12544
$ 0.12544$ 0.12544
24 val. žemiausia
$ 0.13376
$ 0.13376$ 0.13376
24 val. aukščiausia

$ 0.12544
$ 0.12544$ 0.12544

$ 0.13376
$ 0.13376$ 0.13376

$ 0.5833504864798207
$ 0.5833504864798207$ 0.5833504864798207

$ 0.06997757451302891
$ 0.06997757451302891$ 0.06997757451302891

+1.10%

+0.64%

+8.85%

+8.85%

SuiNS (NS) realiojo laiko kaina yra $ 0.13041. Per pastarąsias 24 valandas NS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12544 iki aukščiausios $ 0.13376 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NS kaina yra $ 0.5833504864798207, o žemiausia – $ 0.06997757451302891.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NS per pastarąją valandą pasikeitė +1.10%, per 24 valandas – +0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SuiNS (NS) rinkos informacija

No.812

$ 26.48M
$ 26.48M$ 26.48M

$ 366.56K
$ 366.56K$ 366.56K

$ 65.21M
$ 65.21M$ 65.21M

203.02M
203.02M 203.02M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

40.60%

SUI

Dabartinė SuiNS rinkos kapitalizacija yra $ 26.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 366.56K. NS apyvartoje yra 203.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.21M

SuiNS (NS) kainos istorija USD

Stebėkite SuiNS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0008293+0.64%
30 dienų$ +0.00816+6.67%
60 dienų$ -0.0046-3.41%
90 dienų$ -0.02833-17.85%
SuiNS kainos pokytis šiandien

Šiandien NS užfiksuotas $ +0.0008293 (+0.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SuiNS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00816 (+6.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SuiNS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NS rodiklis pasikeitė $ -0.0046 (-3.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SuiNS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02833 (-17.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SuiNS (NS) pokyčius?

Peržiūrėkite SuiNS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SuiNS (NS)

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

SuiNS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SuiNS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SuiNS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SuiNS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SuiNS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SuiNS (NS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SuiNS (NS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SuiNS prognozes.

Peržiūrėkite SuiNS kainos prognozę dabar!

SuiNS (NS) Tokenomika

Supratimas apie SuiNS (NS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SuiNS (NS)

Ieškote, kaip nusipirkti SuiNS? Viskas paprasta ir patogu! SuiNS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NS į vietos valiutas

1 SuiNS(NS) į VND
3,431.73915
1 SuiNS(NS) į AUD
A$0.1969191
1 SuiNS(NS) į GBP
0.0951993
1 SuiNS(NS) į EUR
0.1108485
1 SuiNS(NS) į USD
$0.13041
1 SuiNS(NS) į MYR
RM0.5503302
1 SuiNS(NS) į TRY
5.3820207
1 SuiNS(NS) į JPY
¥19.17027
1 SuiNS(NS) į ARS
ARS$185.769045
1 SuiNS(NS) į RUB
11.0183409
1 SuiNS(NS) į INR
11.4917292
1 SuiNS(NS) į IDR
Rp2,137.8685104
1 SuiNS(NS) į KRW
181.3768362
1 SuiNS(NS) į PHP
7.4568438
1 SuiNS(NS) į EGP
￡E.6.2792415
1 SuiNS(NS) į BRL
R$0.704214
1 SuiNS(NS) į CAD
C$0.1799658
1 SuiNS(NS) į BDT
15.883938
1 SuiNS(NS) į NGN
196.6960989
1 SuiNS(NS) į COP
$511.4106396
1 SuiNS(NS) į ZAR
R.2.2795668
1 SuiNS(NS) į UAH
5.3833248
1 SuiNS(NS) į VES
Bs20.34396
1 SuiNS(NS) į CLP
$125.32401
1 SuiNS(NS) į PKR
Rs37.0377441
1 SuiNS(NS) į KZT
70.3014228
1 SuiNS(NS) į THB
฿4.1444298
1 SuiNS(NS) į TWD
NT$3.9553353
1 SuiNS(NS) į AED
د.إ0.4786047
1 SuiNS(NS) į CHF
Fr0.1030239
1 SuiNS(NS) į HKD
HK$1.0145898
1 SuiNS(NS) į AMD
֏49.8309651
1 SuiNS(NS) į MAD
.د.م1.1776023
1 SuiNS(NS) į MXN
$2.4243219
1 SuiNS(NS) į SAR
ريال0.4890375
1 SuiNS(NS) į PLN
0.4746924
1 SuiNS(NS) į RON
лв0.5646753
1 SuiNS(NS) į SEK
kr1.2180294
1 SuiNS(NS) į BGN
лв0.2177847
1 SuiNS(NS) į HUF
Ft43.8203682
1 SuiNS(NS) į CZK
2.7190485
1 SuiNS(NS) į KWD
د.ك0.03977505
1 SuiNS(NS) į ILS
0.4329612
1 SuiNS(NS) į AOA
Kz119.3134131
1 SuiNS(NS) į BHD
.د.ب0.04916457
1 SuiNS(NS) į BMD
$0.13041
1 SuiNS(NS) į DKK
kr0.8320158
1 SuiNS(NS) į HNL
L3.4180461
1 SuiNS(NS) į MUR
5.933655
1 SuiNS(NS) į NAD
$2.2926078
1 SuiNS(NS) į NOK
kr1.2949713
1 SuiNS(NS) į NZD
$0.2190888
1 SuiNS(NS) į PAB
B/.0.13041
1 SuiNS(NS) į PGK
K0.5529384
1 SuiNS(NS) į QAR
ر.ق0.4746924
1 SuiNS(NS) į RSD
дин.13.0579533

SuiNS išteklius

Išsamesnei SuiNS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali SuiNS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SuiNS

Kiek SuiNS(NS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NS kaina USD valiuta yra 0.13041USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NS į USD kaina?
Dabartinė NS kaina USD valiuta yra $ 0.13041. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SuiNS rinkos kapitalizacija?
NS rinkos kapitalizacija yra $ 26.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NS apyvartoje?
NS apyvartoje yra 203.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NS kaina?
NS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5833504864798207USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NS kaina?
NS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06997757451302891USD.
Kokia yra NS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NS yra $ 366.56KUSD.
Ar NS kaina šiais metais kils?
NS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:42:16(UTC+8)

SuiNS (NS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NS-į-USD skaičiuoklė

Suma

NS
NS
USD
USD

1 NS = 0.13041 USD

Prekiauti NS

NSUSDT
$0.1304
$0.1304$0.1304
+0.64%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis