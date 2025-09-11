Daugiau apie NPCS

NPC Solana kaina(NPCS)

$0.003215
-0.71%1D
NPC Solana (NPCS) kainos grafikas realiu laiku
NPC Solana (NPCS) kainos informacija (USD)

$ 0.003157
24 val. žemiausia
$ 0.003382
24 val. aukščiausia

$ 0.003157
$ 0.003382
$ 0.039471595460778795
$ 0.002680759320327571
-0.10%

-0.71%

+12.45%

+12.45%

NPC Solana (NPCS) realiojo laiko kaina yra $ 0.003215. Per pastarąsias 24 valandas NPCS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003157 iki aukščiausios $ 0.003382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NPCS kaina yra $ 0.039471595460778795, o žemiausia – $ 0.002680759320327571.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NPCS per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NPC Solana (NPCS) rinkos informacija

No.1668

$ 3.12M
$ 26.47K
$ 3.21M
969.71M
999,991,308.8
999,991,308.8
96.97%

SOL

Dabartinė NPC Solana rinkos kapitalizacija yra $ 3.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.47K. NPCS apyvartoje yra 969.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 999991308.8. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.21M

NPC Solana (NPCS) kainos istorija USD

Stebėkite NPC Solana kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002299-0.71%
30 dienų$ +0.000378+13.32%
60 dienų$ -0.000871-21.32%
90 dienų$ -0.001136-26.11%
NPC Solana kainos pokytis šiandien

Šiandien NPCS užfiksuotas $ -0.00002299 (-0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NPC Solana 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000378 (+13.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NPC Solana 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NPCS rodiklis pasikeitė $ -0.000871 (-21.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NPC Solana 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001136 (-26.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NPC Solana (NPCS) pokyčius?

Peržiūrėkite NPC Solana kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NPC Solana investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NPCSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NPC Solana mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NPC Solana, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NPC Solana kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NPC Solana (NPCS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NPC Solana (NPCS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NPC Solana prognozes.

Peržiūrėkite NPC Solana kainos prognozę dabar!

NPC Solana (NPCS) Tokenomika

Supratimas apie NPC Solana (NPCS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NPCSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NPC Solana (NPCS)

Ieškote, kaip nusipirkti NPC Solana? Viskas paprasta ir patogu! NPC Solana lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NPCS į vietos valiutas

1 NPC Solana(NPCS) į VND
84.602725
1 NPC Solana(NPCS) į AUD
A$0.00485465
1 NPC Solana(NPCS) į GBP
0.00234695
1 NPC Solana(NPCS) į EUR
0.00273275
1 NPC Solana(NPCS) į USD
$0.003215
1 NPC Solana(NPCS) į MYR
RM0.0135673
1 NPC Solana(NPCS) į TRY
0.13268305
1 NPC Solana(NPCS) į JPY
¥0.472605
1 NPC Solana(NPCS) į ARS
ARS$4.5797675
1 NPC Solana(NPCS) į RUB
0.27163535
1 NPC Solana(NPCS) į INR
0.2833058
1 NPC Solana(NPCS) į IDR
Rp52.7049096
1 NPC Solana(NPCS) į KRW
4.4714863
1 NPC Solana(NPCS) į PHP
0.1838337
1 NPC Solana(NPCS) į EGP
￡E.0.15480225
1 NPC Solana(NPCS) į BRL
R$0.017361
1 NPC Solana(NPCS) į CAD
C$0.0044367
1 NPC Solana(NPCS) į BDT
0.391587
1 NPC Solana(NPCS) į NGN
4.84915235
1 NPC Solana(NPCS) į COP
$12.6078154
1 NPC Solana(NPCS) į ZAR
R.0.0561982
1 NPC Solana(NPCS) į UAH
0.1327152
1 NPC Solana(NPCS) į VES
Bs0.50154
1 NPC Solana(NPCS) į CLP
$3.089615
1 NPC Solana(NPCS) į PKR
Rs0.91309215
1 NPC Solana(NPCS) į KZT
1.7331422
1 NPC Solana(NPCS) į THB
฿0.1021727
1 NPC Solana(NPCS) į TWD
NT$0.09751095
1 NPC Solana(NPCS) į AED
د.إ0.01179905
1 NPC Solana(NPCS) į CHF
Fr0.00253985
1 NPC Solana(NPCS) į HKD
HK$0.0250127
1 NPC Solana(NPCS) į AMD
֏1.22848365
1 NPC Solana(NPCS) į MAD
.د.م0.02903145
1 NPC Solana(NPCS) į MXN
$0.05976685
1 NPC Solana(NPCS) į SAR
ريال0.01205625
1 NPC Solana(NPCS) į PLN
0.0117026
1 NPC Solana(NPCS) į RON
лв0.01392095
1 NPC Solana(NPCS) į SEK
kr0.0300281
1 NPC Solana(NPCS) į BGN
лв0.00536905
1 NPC Solana(NPCS) į HUF
Ft1.0803043
1 NPC Solana(NPCS) į CZK
0.06703275
1 NPC Solana(NPCS) į KWD
د.ك0.000980575
1 NPC Solana(NPCS) į ILS
0.0106738
1 NPC Solana(NPCS) į AOA
Kz2.94143565
1 NPC Solana(NPCS) į BHD
.د.ب0.001212055
1 NPC Solana(NPCS) į BMD
$0.003215
1 NPC Solana(NPCS) į DKK
kr0.0205117
1 NPC Solana(NPCS) į HNL
L0.08426515
1 NPC Solana(NPCS) į MUR
0.1462825
1 NPC Solana(NPCS) į NAD
$0.0565197
1 NPC Solana(NPCS) į NOK
kr0.03192495
1 NPC Solana(NPCS) į NZD
$0.0054012
1 NPC Solana(NPCS) į PAB
B/.0.003215
1 NPC Solana(NPCS) į PGK
K0.0136316
1 NPC Solana(NPCS) į QAR
ر.ق0.0117026
1 NPC Solana(NPCS) į RSD
дин.0.32191795

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NPC Solana

Kiek NPC Solana(NPCS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NPCS kaina USD valiuta yra 0.003215USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NPCS į USD kaina?
Dabartinė NPCS kaina USD valiuta yra $ 0.003215. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NPC Solana rinkos kapitalizacija?
NPCS rinkos kapitalizacija yra $ 3.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NPCS apyvartoje?
NPCS apyvartoje yra 969.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NPCS kaina?
NPCS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.039471595460778795USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NPCS kaina?
NPCS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002680759320327571USD.
Kokia yra NPCS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NPCS yra $ 26.47KUSD.
Ar NPCS kaina šiais metais kils?
NPCS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NPCS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NPC Solana (NPCS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 NPCS = 0.003215 USD

NPCSUSDT
$0.003215
-0.71%

