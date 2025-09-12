NPC Solana (NPCS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NPC Solana kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NPCS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NPC Solana kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NPC Solana kainos prognozė
$0.003223
$0.003223$0.003223
-0.34%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:37:10(UTC+8)

NPC Solana Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NPC Solana galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003223 prekybos kainą 2025 m.

NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NPC Solana galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003384 prekybos kainą 2026 m.

NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NPCS ateities kaina yra $ 0.003553 su 10.25% augimo norma.

NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NPCS ateities kaina yra $ 0.003731 su 15.76% augimo norma.

NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NPCS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003917, o augimo norma – 21.55%.

NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NPCS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004113, o augimo norma – 27.63%.

NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NPC Solana kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006700 prekybos kainą.

NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NPC Solana kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010914 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003223
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003384
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003553
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003731
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003917
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004113
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004319
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004535
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004761
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004999
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005249
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005512
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005788
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006077
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006381
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006700
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NPC Solana kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003223
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003223
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003226
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003236
    0.41%
NPC Solana (NPCS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NPCS kaina yra $0.003223. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NPC Solana (NPCS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NPCS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003223. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NPC Solana (NPCS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NPCS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003226. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NPC Solana (NPCS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NPCS kaina yra $0.003236. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NPC Solana kainų statistika

$ 0.003223
$ 0.003223$ 0.003223

-0.33%

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

969.71M
969.71M 969.71M

$ 29.56K
$ 29.56K$ 29.56K

--

Naujausia NPCS kaina yra $ 0.003223. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 29.56K.
Be to, NPCS turi 969.71M apyvartą ir $ 3.13M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NPC Solana (NPCS)

Bandote įsigyti NPCS? Dabar galite NPCS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NPC Solana ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NPCS dabar

NPC Solana istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NPC Solana, dabartinė NPC Solana kaina yra 0.003223USD. Apyvartinė NPC Solana (NPCS) pasiūla yra 0.00 NPCS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.13M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000002
    $ 0.003285
    $ 0.003107
  • 7 dienos
    0.13%
    $ 0.000373
    $ 0.003631
    $ 0.00284
  • 30 dienų
    0.03%
    $ 0.000103
    $ 0.003631
    $ 0.00266
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NPC Solana kaina pasikeitė $-0.000002, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NPC Solana buvo prekiaujama aukščiausia $0.003631 ir žemiausia $0.00284. Kainos pokytis buvo 0.13%. Ši naujausia tendencija parodo NPCS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NPC Solana įvyko 0.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000103 vertę. Tai rodo, kad NPCS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NPC Solana kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NPCS kainų istoriją

Kaip veikia NPC Solana (NPCS) kainų prognozės modulis?

NPC Solana Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NPCS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NPC Solana ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NPCS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NPC Solana kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NPCS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NPCS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NPC Solana potencialą.

Kodėl NPCS kainų prognozė yra svarbi?

NPCS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NPCS dabar?
Pagal jūsų prognozes, NPCS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NPCS kainų prognozė?
Remiantis NPC Solana (NPCS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NPCS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NPCS 2026 m.?
1 vieneto NPC Solana (NPCS) kaina šiandien yra $0.003223. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NPCS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NPCS kaina 2027 m.?
NPC Solana (NPCS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NPCS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NPCS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NPC Solana (NPCS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NPCS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NPC Solana (NPCS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NPCS 2030 m.?
1 vieneto NPC Solana (NPCS) kaina šiandien yra $0.003223. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NPCS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NPCS kainų prognozė 2040 metams?
NPC Solana (NPCS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NPCS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:37:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.