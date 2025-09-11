Nosana (NOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.39726. Per pastarąsias 24 valandas NOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.38042 iki aukščiausios $ 0.40887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOS kaina yra $ 7.970056846401724, o žemiausia – $ 0.010607735410320299.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOS per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nosana (NOS) rinkos informacija
Dabartinė Nosana rinkos kapitalizacija yra $ 19.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 93.12K. NOS apyvartoje yra 48.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.73M
Nosana (NOS) kainos istorija USD
Stebėkite Nosana kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0080565
+2.07%
30 dienų
$ -0.0985
-19.87%
60 dienų
$ -0.1765
-30.77%
90 dienų
$ -0.25629
-39.22%
Nosana kainos pokytis šiandien
Šiandien NOS užfiksuotas $ +0.0080565 (+2.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nosana 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0985 (-19.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nosana 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOS rodiklis pasikeitė $ -0.1765 (-30.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nosana 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.25629 (-39.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.
