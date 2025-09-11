Daugiau apie NOS

Nosana logotipas

Nosana kaina(NOS)

1 NOS į USD – tiesioginė kaina:

$0.39726
$0.39726$0.39726
+2.07%1D
USD
Nosana (NOS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:38(UTC+8)

Nosana (NOS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.38042
$ 0.38042$ 0.38042
24 val. žemiausia
$ 0.40887
$ 0.40887$ 0.40887
24 val. aukščiausia

$ 0.38042
$ 0.38042$ 0.38042

$ 0.40887
$ 0.40887$ 0.40887

$ 7.970056846401724
$ 7.970056846401724$ 7.970056846401724

$ 0.010607735410320299
$ 0.010607735410320299$ 0.010607735410320299

-0.06%

+2.07%

-11.46%

-11.46%

Nosana (NOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.39726. Per pastarąsias 24 valandas NOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.38042 iki aukščiausios $ 0.40887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOS kaina yra $ 7.970056846401724, o žemiausia – $ 0.010607735410320299.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOS per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nosana (NOS) rinkos informacija

No.927

$ 19.15M
$ 19.15M$ 19.15M

$ 93.12K
$ 93.12K$ 93.12K

$ 39.73M
$ 39.73M$ 39.73M

48.20M
48.20M 48.20M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SOL

Dabartinė Nosana rinkos kapitalizacija yra $ 19.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 93.12K. NOS apyvartoje yra 48.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.73M

Nosana (NOS) kainos istorija USD

Stebėkite Nosana kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0080565+2.07%
30 dienų$ -0.0985-19.87%
60 dienų$ -0.1765-30.77%
90 dienų$ -0.25629-39.22%
Nosana kainos pokytis šiandien

Šiandien NOS užfiksuotas $ +0.0080565 (+2.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nosana 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0985 (-19.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nosana 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOS rodiklis pasikeitė $ -0.1765 (-30.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nosana 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.25629 (-39.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nosana (NOS) pokyčius?

Peržiūrėkite Nosana kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nosana (NOS)

The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.

Nosana galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nosana investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nosana mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nosana, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nosana kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nosana (NOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nosana (NOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nosana prognozes.

Peržiūrėkite Nosana kainos prognozę dabar!

Nosana (NOS) Tokenomika

Supratimas apie Nosana (NOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nosana (NOS)

Ieškote, kaip nusipirkti Nosana? Viskas paprasta ir patogu! Nosana lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NOS į vietos valiutas

1 Nosana(NOS) į VND
10,453.8969
1 Nosana(NOS) į AUD
A$0.5998626
1 Nosana(NOS) į GBP
0.2899998
1 Nosana(NOS) į EUR
0.337671
1 Nosana(NOS) į USD
$0.39726
1 Nosana(NOS) į MYR
RM1.6764372
1 Nosana(NOS) į TRY
16.4028654
1 Nosana(NOS) į JPY
¥58.39722
1 Nosana(NOS) į ARS
ARS$565.89687
1 Nosana(NOS) į RUB
33.5644974
1 Nosana(NOS) į INR
35.0502498
1 Nosana(NOS) į IDR
Rp6,512.4579744
1 Nosana(NOS) į KRW
552.5171532
1 Nosana(NOS) į PHP
22.7192994
1 Nosana(NOS) į EGP
￡E.19.1201238
1 Nosana(NOS) į BRL
R$2.145204
1 Nosana(NOS) į CAD
C$0.5482188
1 Nosana(NOS) į BDT
48.386268
1 Nosana(NOS) į NGN
599.1832854
1 Nosana(NOS) į COP
$1,557.8789256
1 Nosana(NOS) į ZAR
R.6.9441048
1 Nosana(NOS) į UAH
16.3988928
1 Nosana(NOS) į VES
Bs61.97256
1 Nosana(NOS) į CLP
$381.76686
1 Nosana(NOS) į PKR
Rs112.8258126
1 Nosana(NOS) į KZT
214.1549208
1 Nosana(NOS) į THB
฿12.6288954
1 Nosana(NOS) į TWD
NT$12.0608136
1 Nosana(NOS) į AED
د.إ1.4579442
1 Nosana(NOS) į CHF
Fr0.3138354
1 Nosana(NOS) į HKD
HK$3.0906828
1 Nosana(NOS) į AMD
֏151.7970186
1 Nosana(NOS) į MAD
.د.م3.5872578
1 Nosana(NOS) į MXN
$7.389036
1 Nosana(NOS) į SAR
ريال1.489725
1 Nosana(NOS) į PLN
1.4460264
1 Nosana(NOS) į RON
лв1.7201358
1 Nosana(NOS) į SEK
kr3.714381
1 Nosana(NOS) į BGN
лв0.6634242
1 Nosana(NOS) į HUF
Ft133.4873052
1 Nosana(NOS) į CZK
8.2868436
1 Nosana(NOS) į KWD
د.ك0.1211643
1 Nosana(NOS) į ILS
1.3189032
1 Nosana(NOS) į AOA
Kz363.4571466
1 Nosana(NOS) į BHD
.د.ب0.14976702
1 Nosana(NOS) į BMD
$0.39726
1 Nosana(NOS) į DKK
kr2.5345188
1 Nosana(NOS) į HNL
L10.4121846
1 Nosana(NOS) į MUR
18.0991656
1 Nosana(NOS) į NAD
$6.9838308
1 Nosana(NOS) į NOK
kr3.9447918
1 Nosana(NOS) į NZD
$0.6673968
1 Nosana(NOS) į PAB
B/.0.39726
1 Nosana(NOS) į PGK
K1.6843824
1 Nosana(NOS) į QAR
ر.ق1.4460264
1 Nosana(NOS) į RSD
дин.39.7816164

Nosana išteklius

Išsamesnei Nosana analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nosana svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nosana

Kiek Nosana(NOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOS kaina USD valiuta yra 0.39726USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOS į USD kaina?
Dabartinė NOS kaina USD valiuta yra $ 0.39726. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nosana rinkos kapitalizacija?
NOS rinkos kapitalizacija yra $ 19.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOS apyvartoje?
NOS apyvartoje yra 48.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOS kaina?
NOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.970056846401724USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOS kaina?
NOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010607735410320299USD.
Kokia yra NOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOS yra $ 93.12KUSD.
Ar NOS kaina šiais metais kils?
NOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Nosana (NOS) svarbiausios industrijos naujienos

