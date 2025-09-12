Nosana (NOS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nosana kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NOS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nosana kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nosana kainos prognozė
$0.51111
$0.51111$0.51111
+4.14%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:04:03(UTC+8)

Nosana Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nosana (NOS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nosana galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.51111 prekybos kainą 2025 m.

Nosana (NOS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nosana galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.536665 prekybos kainą 2026 m.

Nosana (NOS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NOS ateities kaina yra $ 0.563498 su 10.25% augimo norma.

Nosana (NOS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NOS ateities kaina yra $ 0.591673 su 15.76% augimo norma.

Nosana (NOS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.621257, o augimo norma – 21.55%.

Nosana (NOS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.652320, o augimo norma – 27.63%.

Nosana (NOS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nosana kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.0625 prekybos kainą.

Nosana (NOS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nosana kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.7307 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.51111
    0.00%
  • 2026
    $ 0.536665
    5.00%
  • 2027
    $ 0.563498
    10.25%
  • 2028
    $ 0.591673
    15.76%
  • 2029
    $ 0.621257
    21.55%
  • 2030
    $ 0.652320
    27.63%
  • 2031
    $ 0.684936
    34.01%
  • 2032
    $ 0.719183
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.755142
    47.75%
  • 2034
    $ 0.792899
    55.13%
  • 2035
    $ 0.832544
    62.89%
  • 2036
    $ 0.874171
    71.03%
  • 2037
    $ 0.917880
    79.59%
  • 2038
    $ 0.963774
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0119
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0625
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nosana kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.51111
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.511180
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.511600
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.513210
    0.41%
Nosana (NOS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NOS kaina yra $0.51111. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nosana (NOS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NOS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.511180. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nosana (NOS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NOS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.511600. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nosana (NOS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NOS kaina yra $0.513210. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nosana kainų statistika

$ 0.51111
$ 0.51111$ 0.51111

+4.14%

$ 24.63M
$ 24.63M$ 24.63M

48.20M
48.20M 48.20M

$ 311.46K
$ 311.46K$ 311.46K

--

Naujausia NOS kaina yra $ 0.51111. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.14%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 311.46K.
Be to, NOS turi 48.20M apyvartą ir $ 24.63M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Nosana (NOS)

Bandote įsigyti NOS? Dabar galite NOS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Nosana ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NOS dabar

Nosana istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nosana, dabartinė Nosana kaina yra 0.51111USD. Apyvartinė Nosana (NOS) pasiūla yra 0.00 NOS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24.63M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.24%
    $ 0.09924
    $ 0.58925
    $ 0.41159
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.08004
    $ 0.58925
    $ 0.38042
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.028259
    $ 0.58925
    $ 0.38042
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nosana kaina pasikeitė $0.09924, atspindinti 0.24% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nosana buvo prekiaujama aukščiausia $0.58925 ir žemiausia $0.38042. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo NOS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nosana įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.028259 vertę. Tai rodo, kad NOS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Nosana kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NOS kainų istoriją

Kaip veikia Nosana (NOS) kainų prognozės modulis?

Nosana Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NOS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nosana ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NOS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nosana kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NOS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NOS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nosana potencialą.

Kodėl NOS kainų prognozė yra svarbi?

NOS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NOS dabar?
Pagal jūsų prognozes, NOS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NOS kainų prognozė?
Remiantis Nosana (NOS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NOS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NOS 2026 m.?
1 vieneto Nosana (NOS) kaina šiandien yra $0.51111. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NOS kaina 2027 m.?
Nosana (NOS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NOS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NOS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nosana (NOS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NOS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nosana (NOS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NOS 2030 m.?
1 vieneto Nosana (NOS) kaina šiandien yra $0.51111. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NOS kainų prognozė 2040 metams?
Nosana (NOS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NOS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:04:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.