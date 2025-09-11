Daugiau apie NLINK

NLINK Kainos informacija

NLINK Oficiali svetainė

NLINK Tokenomika

NLINK Kainų prognozė

NLINK Istorija

NLINK pirkimo vadovas

NLINKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NLINK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Neuralink logotipas

Neuralink kaina(NLINK)

1 NLINK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000000000067
$0.00000000000067$0.00000000000067
-1.94%1D
USD
Neuralink (NLINK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:29:47(UTC+8)

Neuralink (NLINK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000000006601
$ 0.0000000000006601$ 0.0000000000006601
24 val. žemiausia
$ 0.0000000000007674
$ 0.0000000000007674$ 0.0000000000007674
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000000006601
$ 0.0000000000006601$ 0.0000000000006601

$ 0.0000000000007674
$ 0.0000000000007674$ 0.0000000000007674

--
----

--
----

-0.11%

-1.94%

-8.47%

-8.47%

Neuralink (NLINK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000000067. Per pastarąsias 24 valandas NLINK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000000006601 iki aukščiausios $ 0.0000000000007674 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NLINK kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NLINK per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neuralink (NLINK) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.19K
$ 7.19K$ 7.19K

$ 281.86
$ 281.86$ 281.86

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė Neuralink rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.19K. NLINK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 281.86

Neuralink (NLINK) kainos istorija USD

Stebėkite Neuralink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000000000013255-1.94%
30 dienų$ -0.0000000000000056-0.83%
60 dienų$ +0.000000000000038+6.01%
90 dienų$ +0.0000000000000084+1.26%
Neuralink kainos pokytis šiandien

Šiandien NLINK užfiksuotas $ -0.000000000000013255 (-1.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Neuralink 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000000000056 (-0.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Neuralink 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NLINK rodiklis pasikeitė $ +0.000000000000038 (+6.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Neuralink 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000000000084 (+1.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neuralink (NLINK) pokyčius?

Peržiūrėkite Neuralink kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Neuralink (NLINK)

NLINK is a meme coin on BNB Smart Chain.

Neuralink galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Neuralink investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NLINKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Neuralink mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Neuralink, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Neuralink kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neuralink (NLINK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neuralink (NLINK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neuralink prognozes.

Peržiūrėkite Neuralink kainos prognozę dabar!

Neuralink (NLINK) Tokenomika

Supratimas apie Neuralink (NLINK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NLINKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Neuralink (NLINK)

Ieškote, kaip nusipirkti Neuralink? Viskas paprasta ir patogu! Neuralink lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NLINK į vietos valiutas

1 Neuralink(NLINK) į VND
0.00000001763105
1 Neuralink(NLINK) į AUD
A$0.0000000000010117
1 Neuralink(NLINK) į GBP
0.0000000000004891
1 Neuralink(NLINK) į EUR
0.0000000000005695
1 Neuralink(NLINK) į USD
$0.00000000000067
1 Neuralink(NLINK) į MYR
RM0.0000000000028274
1 Neuralink(NLINK) į TRY
0.0000000000276643
1 Neuralink(NLINK) į JPY
¥0.00000000009849
1 Neuralink(NLINK) į ARS
ARS$0.000000000954415
1 Neuralink(NLINK) į RUB
0.000000000056615
1 Neuralink(NLINK) į INR
0.0000000000591476
1 Neuralink(NLINK) į IDR
Rp0.0000000109836048
1 Neuralink(NLINK) į KRW
0.0000000009331425
1 Neuralink(NLINK) į PHP
0.0000000000383508
1 Neuralink(NLINK) į EGP
￡E.0.0000000000322672
1 Neuralink(NLINK) į BRL
R$0.000000000003618
1 Neuralink(NLINK) į CAD
C$0.0000000000009246
1 Neuralink(NLINK) į BDT
0.000000000081606
1 Neuralink(NLINK) į NGN
0.0000000010105543
1 Neuralink(NLINK) į COP
$0.0000000026274452
1 Neuralink(NLINK) į ZAR
R.0.0000000000117317
1 Neuralink(NLINK) į UAH
0.0000000000276576
1 Neuralink(NLINK) į VES
Bs0.00000000010452
1 Neuralink(NLINK) į CLP
$0.00000000064387
1 Neuralink(NLINK) į PKR
Rs0.0000000001902867
1 Neuralink(NLINK) į KZT
0.0000000003611836
1 Neuralink(NLINK) į THB
฿0.000000000021306
1 Neuralink(NLINK) į TWD
NT$0.0000000000203479
1 Neuralink(NLINK) į AED
د.إ0.0000000000024589
1 Neuralink(NLINK) į CHF
Fr0.0000000000005293
1 Neuralink(NLINK) į HKD
HK$0.0000000000052126
1 Neuralink(NLINK) į AMD
֏0.0000000002560137
1 Neuralink(NLINK) į MAD
.د.م0.0000000000060501
1 Neuralink(NLINK) į MXN
$0.0000000000124687
1 Neuralink(NLINK) į SAR
ريال0.0000000000025125
1 Neuralink(NLINK) į PLN
0.0000000000024455
1 Neuralink(NLINK) į RON
лв0.0000000000029078
1 Neuralink(NLINK) į SEK
kr0.0000000000062712
1 Neuralink(NLINK) į BGN
лв0.0000000000011189
1 Neuralink(NLINK) į HUF
Ft0.0000000002255086
1 Neuralink(NLINK) į CZK
0.0000000000139963
1 Neuralink(NLINK) į KWD
د.ك0.00000000000020435
1 Neuralink(NLINK) į ILS
0.0000000000022244
1 Neuralink(NLINK) į AOA
Kz0.0000000006107519
1 Neuralink(NLINK) į BHD
.د.ب0.00000000000025192
1 Neuralink(NLINK) į BMD
$0.00000000000067
1 Neuralink(NLINK) į DKK
kr0.0000000000042746
1 Neuralink(NLINK) į HNL
L0.0000000000175607
1 Neuralink(NLINK) į MUR
0.0000000000305252
1 Neuralink(NLINK) į NAD
$0.0000000000117786
1 Neuralink(NLINK) į NOK
kr0.0000000000066665
1 Neuralink(NLINK) į NZD
$0.0000000000011256
1 Neuralink(NLINK) į PAB
B/.0.00000000000067
1 Neuralink(NLINK) į PGK
K0.0000000000028408
1 Neuralink(NLINK) į QAR
ر.ق0.0000000000024388
1 Neuralink(NLINK) į RSD
дин.0.0000000000671608

Neuralink išteklius

Išsamesnei Neuralink analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Neuralink svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neuralink

Kiek Neuralink(NLINK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NLINK kaina USD valiuta yra 0.00000000000067USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NLINK į USD kaina?
Dabartinė NLINK kaina USD valiuta yra $ 0.00000000000067. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neuralink rinkos kapitalizacija?
NLINK rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NLINK apyvartoje?
NLINK apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NLINK kaina?
NLINK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NLINK kaina?
NLINK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra NLINK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NLINK yra $ 7.19KUSD.
Ar NLINK kaina šiais metais kils?
NLINK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NLINK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:29:47(UTC+8)

Neuralink (NLINK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NLINK-į-USD skaičiuoklė

Suma

NLINK
NLINK
USD
USD

1 NLINK = 0 USD

Prekiauti NLINK

NLINKUSDT
$0.00000000000067
$0.00000000000067$0.00000000000067
-1.94%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis