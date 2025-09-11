Daugiau apie NEXA

$0.0000009999
+0.03%1D
NEXA (NEXA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:39:34(UTC+8)

NEXA (NEXA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000009815
24 val. žemiausia
$ 0.000001026
24 val. aukščiausia

$ 0.0000009815
$ 0.000001026
$ 0.000042155176868025
$ 0.00000083479706052
+0.38%

+0.03%

-0.53%

-0.53%

NEXA (NEXA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000009999. Per pastarąsias 24 valandas NEXA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000009815 iki aukščiausios $ 0.000001026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEXA kaina yra $ 0.000042155176868025, o žemiausia – $ 0.00000083479706052.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEXA per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NEXA (NEXA) rinkos informacija

No.1386

$ 5.86M
$ 14.35K
$ 21.00M
5.86T
21,000,000,000,000
8,824,980,000,000
27.90%

NEXA

Dabartinė NEXA rinkos kapitalizacija yra $ 5.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.35K. NEXA apyvartoje yra 5.86T vienetų, o bendras kiekis siekia 8824980000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.00M

NEXA (NEXA) kainos istorija USD

Stebėkite NEXA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000003+0.03%
30 dienų$ -0.0000002671-21.09%
60 dienų$ -0.0000001871-15.77%
90 dienų$ -0.0000001748-14.89%
NEXA kainos pokytis šiandien

Šiandien NEXA užfiksuotas $ +0.0000000003 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NEXA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000002671 (-21.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NEXA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEXA rodiklis pasikeitė $ -0.0000001871 (-15.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NEXA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000001748 (-14.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEXA (NEXA) pokyčius?

Peržiūrėkite NEXA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NEXA (NEXA)

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NEXA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEXA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEXAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NEXA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEXA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NEXA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEXA (NEXA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEXA (NEXA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEXA prognozes.

Peržiūrėkite NEXA kainos prognozę dabar!

NEXA (NEXA) Tokenomika

Supratimas apie NEXA (NEXA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEXAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NEXA (NEXA)

Ieškote, kaip nusipirkti NEXA? Viskas paprasta ir patogu! NEXA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEXA į vietos valiutas

1 NEXA(NEXA) į VND
0.0263123685
1 NEXA(NEXA) į AUD
A$0.000001509849
1 NEXA(NEXA) į GBP
0.000000729927
1 NEXA(NEXA) į EUR
0.000000849915
1 NEXA(NEXA) į USD
$0.0000009999
1 NEXA(NEXA) į MYR
RM0.000004219578
1 NEXA(NEXA) į TRY
0.000041265873
1 NEXA(NEXA) į JPY
¥0.0001469853
1 NEXA(NEXA) į ARS
ARS$0.00142435755
1 NEXA(NEXA) į RUB
0.000084481551
1 NEXA(NEXA) į INR
0.000088111188
1 NEXA(NEXA) į IDR
Rp0.016391800656
1 NEXA(NEXA) į KRW
0.001390680918
1 NEXA(NEXA) į PHP
0.000057174282
1 NEXA(NEXA) į EGP
￡E.0.000048145185
1 NEXA(NEXA) į BRL
R$0.00000539946
1 NEXA(NEXA) į CAD
C$0.000001379862
1 NEXA(NEXA) į BDT
0.00012178782
1 NEXA(NEXA) į NGN
0.001508139171
1 NEXA(NEXA) į COP
$0.003921167844
1 NEXA(NEXA) į ZAR
R.0.000017488251
1 NEXA(NEXA) į UAH
0.000041275872
1 NEXA(NEXA) į VES
Bs0.0001559844
1 NEXA(NEXA) į CLP
$0.0009609039
1 NEXA(NEXA) į PKR
Rs0.000283981599
1 NEXA(NEXA) į KZT
0.000539026092
1 NEXA(NEXA) į THB
฿0.000031776822
1 NEXA(NEXA) į TWD
NT$0.000030326967
1 NEXA(NEXA) į AED
د.إ0.000003669633
1 NEXA(NEXA) į CHF
Fr0.000000789921
1 NEXA(NEXA) į HKD
HK$0.000007779222
1 NEXA(NEXA) į AMD
֏0.000382071789
1 NEXA(NEXA) į MAD
.د.م0.000009029097
1 NEXA(NEXA) į MXN
$0.000018588141
1 NEXA(NEXA) į SAR
ريال0.000003749625
1 NEXA(NEXA) į PLN
0.000003639636
1 NEXA(NEXA) į RON
лв0.000004329567
1 NEXA(NEXA) į SEK
kr0.000009349065
1 NEXA(NEXA) į BGN
лв0.000001669833
1 NEXA(NEXA) į HUF
Ft0.000335986398
1 NEXA(NEXA) į CZK
0.000020857914
1 NEXA(NEXA) į KWD
د.ك0.0000003049695
1 NEXA(NEXA) į ILS
0.000003319668
1 NEXA(NEXA) į AOA
Kz0.000914818509
1 NEXA(NEXA) į BHD
.د.ب0.0000003769623
1 NEXA(NEXA) į BMD
$0.0000009999
1 NEXA(NEXA) į DKK
kr0.000006379362
1 NEXA(NEXA) į HNL
L0.000026207379
1 NEXA(NEXA) į MUR
0.00004549545
1 NEXA(NEXA) į NAD
$0.000017578242
1 NEXA(NEXA) į NOK
kr0.000009929007
1 NEXA(NEXA) į NZD
$0.000001679832
1 NEXA(NEXA) į PAB
B/.0.0000009999
1 NEXA(NEXA) į PGK
K0.000004239576
1 NEXA(NEXA) į QAR
ر.ق0.000003639636
1 NEXA(NEXA) į RSD
дин.0.000100139985

NEXA išteklius

Išsamesnei NEXA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NEXA

Kiek NEXA(NEXA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEXA kaina USD valiuta yra 0.0000009999USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEXA į USD kaina?
Dabartinė NEXA kaina USD valiuta yra $ 0.0000009999. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NEXA rinkos kapitalizacija?
NEXA rinkos kapitalizacija yra $ 5.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEXA apyvartoje?
NEXA apyvartoje yra 5.86TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEXA kaina?
NEXA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000042155176868025USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEXA kaina?
NEXA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000083479706052USD.
Kokia yra NEXA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEXA yra $ 14.35KUSD.
Ar NEXA kaina šiais metais kils?
NEXA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEXA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:39:34(UTC+8)

NEXA (NEXA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 NEXA = 0.000000 USD

NEXAUSDT
$0.0000009999
+0.42%

