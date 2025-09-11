NEWM (NEWM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003944. Per pastarąsias 24 valandas NEWM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003695 iki aukščiausios $ 0.0003973 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEWM kaina yra $ 0.02497993524179633, o žemiausia – $ 0.000212896807203877.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEWM per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NEWM (NEWM) rinkos informacija
Dabartinė NEWM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.37K. NEWM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9735033900. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.84M
NEWM (NEWM) kainos istorija USD
Stebėkite NEWM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000002196
+0.56%
30 dienų
$ +0.0001053
+36.42%
60 dienų
$ +0.000079
+25.04%
90 dienų
$ -0.0000866
-18.01%
NEWM kainos pokytis šiandien
Šiandien NEWM užfiksuotas $ +0.000002196 (+0.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NEWM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001053 (+36.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NEWM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEWM rodiklis pasikeitė $ +0.000079 (+25.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NEWM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000866 (-18.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.
NEWM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEWM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEWM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti NEWM (NEWM)
Ieškote, kaip nusipirkti NEWM? Viskas paprasta ir patogu! NEWM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.