NEWM kaina(NEWM)

1 NEWM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003944
+0.56%1D
USD
NEWM (NEWM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:13:32(UTC+8)

NEWM (NEWM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003695
24 val. žemiausia
$ 0.0003973
24 val. aukščiausia

$ 0.0003695
$ 0.0003973
$ 0.02497993524179633
$ 0.000212896807203877
-0.46%

+0.56%

+13.95%

+13.95%

NEWM (NEWM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003944. Per pastarąsias 24 valandas NEWM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003695 iki aukščiausios $ 0.0003973 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEWM kaina yra $ 0.02497993524179633, o žemiausia – $ 0.000212896807203877.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEWM per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NEWM (NEWM) rinkos informacija

No.4233

$ 0.00
$ 90.37K
$ 3.84M
0.00
9,735,033,900
9,735,033,900
0.00%

ADA

Dabartinė NEWM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.37K. NEWM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9735033900. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.84M

NEWM (NEWM) kainos istorija USD

Stebėkite NEWM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000002196+0.56%
30 dienų$ +0.0001053+36.42%
60 dienų$ +0.000079+25.04%
90 dienų$ -0.0000866-18.01%
NEWM kainos pokytis šiandien

Šiandien NEWM užfiksuotas $ +0.000002196 (+0.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NEWM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001053 (+36.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NEWM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEWM rodiklis pasikeitė $ +0.000079 (+25.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NEWM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000866 (-18.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEWM (NEWM) pokyčius?

Peržiūrėkite NEWM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NEWM (NEWM)

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

NEWM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEWM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEWMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NEWM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEWM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NEWM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEWM (NEWM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEWM (NEWM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEWM prognozes.

Peržiūrėkite NEWM kainos prognozę dabar!

NEWM (NEWM) Tokenomika

Supratimas apie NEWM (NEWM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEWMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NEWM (NEWM)

Ieškote, kaip nusipirkti NEWM? Viskas paprasta ir patogu! NEWM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEWM į vietos valiutas

NEWM išteklius

Išsamesnei NEWM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NEWM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NEWM

Kiek NEWM(NEWM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEWM kaina USD valiuta yra 0.0003944USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEWM į USD kaina?
Dabartinė NEWM kaina USD valiuta yra $ 0.0003944. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NEWM rinkos kapitalizacija?
NEWM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEWM apyvartoje?
NEWM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEWM kaina?
NEWM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02497993524179633USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEWM kaina?
NEWM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000212896807203877USD.
Kokia yra NEWM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEWM yra $ 90.37KUSD.
Ar NEWM kaina šiais metais kils?
NEWM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEWM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NEWM (NEWM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

