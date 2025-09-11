Daugiau apie NEO

NEO kaina(NEO)

$6.706
+0.08%1D
NEO (NEO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:52:52(UTC+8)

NEO (NEO) kainos informacija (USD)

24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.33%

+0.08%

+4.51%

+4.51%

NEO (NEO) realiojo laiko kaina yra $ 6.706. Per pastarąsias 24 valandas NEO svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.566 iki aukščiausios $ 6.757 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEO kaina yra $ 196.85299682617188, o žemiausia – $ 0.07228679955005646.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEO per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NEO (NEO) rinkos informacija

0.01%

2014-06-01 00:00:00

NONE

Dabartinė NEO rinkos kapitalizacija yra $ 473.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.93M. NEO apyvartoje yra 70.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 670.60M

NEO (NEO) kainos istorija USD

Stebėkite NEO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00536+0.08%
30 dienų$ +0.499+8.03%
60 dienų$ +0.472+7.57%
90 dienų$ +1.112+19.87%
NEO kainos pokytis šiandien

Šiandien NEO užfiksuotas $ +0.00536 (+0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NEO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.499 (+8.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NEO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEO rodiklis pasikeitė $ +0.472 (+7.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NEO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.112 (+19.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEO (NEO) pokyčius?

Peržiūrėkite NEO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NEO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NEO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEO (NEO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEO (NEO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEO prognozes.

Peržiūrėkite NEO kainos prognozę dabar!

NEO (NEO) Tokenomika

Supratimas apie NEO (NEO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NEO (NEO)

Ieškote, kaip nusipirkti NEO? Viskas paprasta ir patogu! NEO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEO į vietos valiutas

NEO išteklius

Išsamesnei NEO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NEO

Kiek NEO(NEO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEO kaina USD valiuta yra 6.706USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEO į USD kaina?
Dabartinė NEO kaina USD valiuta yra $ 6.706. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NEO rinkos kapitalizacija?
NEO rinkos kapitalizacija yra $ 473.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEO apyvartoje?
NEO apyvartoje yra 70.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEO kaina?
NEO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 196.85299682617188USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEO kaina?
NEO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07228679955005646USD.
Kokia yra NEO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEO yra $ 1.93MUSD.
Ar NEO kaina šiais metais kils?
NEO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NEO (NEO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prekiauti NEO

