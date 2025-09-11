NEO (NEO) realiojo laiko kaina yra $ 6.706. Per pastarąsias 24 valandas NEO svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.566 iki aukščiausios $ 6.757 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEO kaina yra $ 196.85299682617188, o žemiausia – $ 0.07228679955005646.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEO per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NEO (NEO) rinkos informacija
No.126
$ 473.03M
$ 473.03M$ 473.03M
$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M
$ 670.60M
$ 670.60M$ 670.60M
70.54M
70.54M 70.54M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.01%
2014-06-01 00:00:00
$ 0.159
$ 0.159$ 0.159
NONE
Dabartinė NEO rinkos kapitalizacija yra $ 473.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.93M. NEO apyvartoje yra 70.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 670.60M
NEO (NEO) kainos istorija USD
Stebėkite NEO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00536
+0.08%
30 dienų
$ +0.499
+8.03%
60 dienų
$ +0.472
+7.57%
90 dienų
$ +1.112
+19.87%
NEO kainos pokytis šiandien
Šiandien NEO užfiksuotas $ +0.00536 (+0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NEO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.499 (+8.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NEO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEO rodiklis pasikeitė $ +0.472 (+7.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NEO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.112 (+19.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEO (NEO) pokyčius?
NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.
NEO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NEOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NEO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NEO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NEO (NEO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEO (NEO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEO prognozes.
Supratimas apie NEO (NEO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NEO (NEO)
Ieškote, kaip nusipirkti NEO? Viskas paprasta ir patogu! NEO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.