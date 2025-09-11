NeurochainAI (NCN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000289. Per pastarąsias 24 valandas NCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000275 iki aukščiausios $ 0.000302 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NCN kaina yra $ 0.09670403470029812, o žemiausia – $ 0.000418256097111521.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NCN per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +1.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NeurochainAI (NCN) rinkos informacija
No.2658
$ 78.82K
$ 78.82K$ 78.82K
$ 107.56K
$ 107.56K$ 107.56K
$ 867.00K
$ 867.00K$ 867.00K
272.75M
272.75M 272.75M
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
450,000,000
450,000,000 450,000,000
9.09%
NONE
Dabartinė NeurochainAI rinkos kapitalizacija yra $ 78.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 107.56K. NCN apyvartoje yra 272.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 450000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 867.00K
NeurochainAI (NCN) kainos istorija USD
Stebėkite NeurochainAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000297
+1.04%
30 dienų
$ -0.000514
-64.01%
60 dienų
$ -0.000265
-47.84%
90 dienų
$ -0.000505
-63.61%
NeurochainAI kainos pokytis šiandien
Šiandien NCN užfiksuotas $ +0.00000297 (+1.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NeurochainAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000514 (-64.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NeurochainAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NCN rodiklis pasikeitė $ -0.000265 (-47.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NeurochainAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000505 (-63.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NeurochainAI (NCN) pokyčius?
NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.
NeurochainAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NeurochainAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NCNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NeurochainAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NeurochainAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NeurochainAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NeurochainAI (NCN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NeurochainAI (NCN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NeurochainAI prognozes.
Supratimas apie NeurochainAI (NCN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NCNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NeurochainAI (NCN)
Ieškote, kaip nusipirkti NeurochainAI? Viskas paprasta ir patogu! NeurochainAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.