Daugiau apie NCDT

NCDT Kainos informacija

NCDT Baltoji knyga

NCDT Oficiali svetainė

NCDT Tokenomika

NCDT Kainų prognozė

NCDT Istorija

NCDT pirkimo vadovas

NCDTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NCDT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

nuco.cloud logotipas

nuco.cloud kaina(NCDT)

1 NCDT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0351
$0.0351$0.0351
+0.86%1D
USD
nuco.cloud (NCDT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:37:53(UTC+8)

nuco.cloud (NCDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.034
$ 0.034$ 0.034
24 val. žemiausia
$ 0.0353
$ 0.0353$ 0.0353
24 val. aukščiausia

$ 0.034
$ 0.034$ 0.034

$ 0.0353
$ 0.0353$ 0.0353

$ 408.48650004
$ 408.48650004$ 408.48650004

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

+0.86%

-3.84%

-3.84%

nuco.cloud (NCDT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0351. Per pastarąsias 24 valandas NCDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.034 iki aukščiausios $ 0.0353 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NCDT kaina yra $ 408.48650004, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NCDT per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

nuco.cloud (NCDT) rinkos informacija

No.1919

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

$ 13.62K
$ 13.62K$ 13.62K

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė nuco.cloud rinkos kapitalizacija yra $ 1.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.62K. NCDT apyvartoje yra 50.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.76M

nuco.cloud (NCDT) kainos istorija USD

Stebėkite nuco.cloud kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000299+0.86%
30 dienų$ -0.0102-22.52%
60 dienų$ -0.0015-4.10%
90 dienų$ -0.016-31.32%
nuco.cloud kainos pokytis šiandien

Šiandien NCDT užfiksuotas $ +0.000299 (+0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

nuco.cloud 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0102 (-22.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

nuco.cloud 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NCDT rodiklis pasikeitė $ -0.0015 (-4.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

nuco.cloud 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.016 (-31.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir nuco.cloud (NCDT) pokyčius?

Peržiūrėkite nuco.cloud kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra nuco.cloud (NCDT)

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

nuco.cloud galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų nuco.cloud investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NCDTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie nuco.cloud mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti nuco.cloud, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

nuco.cloud kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos nuco.cloud (NCDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų nuco.cloud (NCDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes nuco.cloud prognozes.

Peržiūrėkite nuco.cloud kainos prognozę dabar!

nuco.cloud (NCDT) Tokenomika

Supratimas apie nuco.cloud (NCDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NCDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti nuco.cloud (NCDT)

Ieškote, kaip nusipirkti nuco.cloud? Viskas paprasta ir patogu! nuco.cloud lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NCDT į vietos valiutas

1 nuco.cloud(NCDT) į VND
923.6565
1 nuco.cloud(NCDT) į AUD
A$0.053001
1 nuco.cloud(NCDT) į GBP
0.025623
1 nuco.cloud(NCDT) į EUR
0.029835
1 nuco.cloud(NCDT) į USD
$0.0351
1 nuco.cloud(NCDT) į MYR
RM0.148122
1 nuco.cloud(NCDT) į TRY
1.448928
1 nuco.cloud(NCDT) į JPY
¥5.1597
1 nuco.cloud(NCDT) į ARS
ARS$49.99995
1 nuco.cloud(NCDT) į RUB
2.96595
1 nuco.cloud(NCDT) į INR
3.093012
1 nuco.cloud(NCDT) į IDR
Rp575.409744
1 nuco.cloud(NCDT) į KRW
48.817782
1 nuco.cloud(NCDT) į PHP
2.008071
1 nuco.cloud(NCDT) į EGP
￡E.1.68831
1 nuco.cloud(NCDT) į BRL
R$0.18954
1 nuco.cloud(NCDT) į CAD
C$0.048438
1 nuco.cloud(NCDT) į BDT
4.27518
1 nuco.cloud(NCDT) į NGN
52.940979
1 nuco.cloud(NCDT) į COP
$137.646756
1 nuco.cloud(NCDT) į ZAR
R.0.613899
1 nuco.cloud(NCDT) į UAH
1.448928
1 nuco.cloud(NCDT) į VES
Bs5.4756
1 nuco.cloud(NCDT) į CLP
$33.7311
1 nuco.cloud(NCDT) į PKR
Rs9.968751
1 nuco.cloud(NCDT) į KZT
18.921708
1 nuco.cloud(NCDT) į THB
฿1.115829
1 nuco.cloud(NCDT) į TWD
NT$1.065285
1 nuco.cloud(NCDT) į AED
د.إ0.128817
1 nuco.cloud(NCDT) į CHF
Fr0.027729
1 nuco.cloud(NCDT) į HKD
HK$0.273078
1 nuco.cloud(NCDT) į AMD
֏13.412061
1 nuco.cloud(NCDT) į MAD
.د.م0.316953
1 nuco.cloud(NCDT) į MXN
$0.652509
1 nuco.cloud(NCDT) į SAR
ريال0.131625
1 nuco.cloud(NCDT) į PLN
0.127764
1 nuco.cloud(NCDT) į RON
лв0.151983
1 nuco.cloud(NCDT) į SEK
kr0.328185
1 nuco.cloud(NCDT) į BGN
лв0.058617
1 nuco.cloud(NCDT) į HUF
Ft11.794302
1 nuco.cloud(NCDT) į CZK
0.732186
1 nuco.cloud(NCDT) į KWD
د.ك0.0107055
1 nuco.cloud(NCDT) į ILS
0.116532
1 nuco.cloud(NCDT) į AOA
Kz32.113341
1 nuco.cloud(NCDT) į BHD
.د.ب0.0132327
1 nuco.cloud(NCDT) į BMD
$0.0351
1 nuco.cloud(NCDT) į DKK
kr0.223938
1 nuco.cloud(NCDT) į HNL
L0.919971
1 nuco.cloud(NCDT) į MUR
1.59705
1 nuco.cloud(NCDT) į NAD
$0.617058
1 nuco.cloud(NCDT) į NOK
kr0.348543
1 nuco.cloud(NCDT) į NZD
$0.058968
1 nuco.cloud(NCDT) į PAB
B/.0.0351
1 nuco.cloud(NCDT) į PGK
K0.148824
1 nuco.cloud(NCDT) į QAR
ر.ق0.127764
1 nuco.cloud(NCDT) į RSD
дин.3.515265

nuco.cloud išteklius

Išsamesnei nuco.cloud analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali nuco.cloud svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie nuco.cloud

Kiek nuco.cloud(NCDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NCDT kaina USD valiuta yra 0.0351USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NCDT į USD kaina?
Dabartinė NCDT kaina USD valiuta yra $ 0.0351. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra nuco.cloud rinkos kapitalizacija?
NCDT rinkos kapitalizacija yra $ 1.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NCDT apyvartoje?
NCDT apyvartoje yra 50.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NCDT kaina?
NCDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 408.48650004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NCDT kaina?
NCDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NCDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NCDT yra $ 13.62KUSD.
Ar NCDT kaina šiais metais kils?
NCDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NCDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:37:53(UTC+8)

nuco.cloud (NCDT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NCDT-į-USD skaičiuoklė

Suma

NCDT
NCDT
USD
USD

1 NCDT = 0.0351 USD

Prekiauti NCDT

NCDTUSDT
$0.0351
$0.0351$0.0351
+0.86%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis