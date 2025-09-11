nuco.cloud kaina(NCDT)
nuco.cloud (NCDT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0351. Per pastarąsias 24 valandas NCDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.034 iki aukščiausios $ 0.0353 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NCDT kaina yra $ 408.48650004, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NCDT per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė nuco.cloud rinkos kapitalizacija yra $ 1.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.62K. NCDT apyvartoje yra 50.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.76M
Stebėkite nuco.cloud kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Šiandien NCDT užfiksuotas $ +0.000299 (+0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0102 (-22.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NCDT rodiklis pasikeitė $ -0.0015 (-4.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.016 (-31.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir nuco.cloud (NCDT) pokyčius?
Peržiūrėkite nuco.cloud kainų istorijos puslapį dabar.
nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview
nuco.cloud galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų nuco.cloud investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti NCDTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie nuco.cloud mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti nuco.cloud, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos nuco.cloud (NCDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų nuco.cloud (NCDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes nuco.cloud prognozes.
Peržiūrėkite nuco.cloud kainos prognozę dabar!
Supratimas apie nuco.cloud (NCDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NCDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti nuco.cloud? Viskas paprasta ir patogu! nuco.cloud lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei nuco.cloud analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
