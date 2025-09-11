Daugiau apie NAVI

Atlas Navi logotipas

Atlas Navi kaina(NAVI)

1 NAVI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0333
$0.0333$0.0333
-0.59%1D
USD
Atlas Navi (NAVI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:37:17(UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0323
$ 0.0323$ 0.0323
24 val. žemiausia
$ 0.0358
$ 0.0358$ 0.0358
24 val. aukščiausia

$ 0.0323
$ 0.0323$ 0.0323

$ 0.0358
$ 0.0358$ 0.0358

$ 0.5365511930513228
$ 0.5365511930513228$ 0.5365511930513228

$ 0.014185779862416587
$ 0.014185779862416587$ 0.014185779862416587

+0.60%

-0.59%

+6.05%

+6.05%

Atlas Navi (NAVI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0333. Per pastarąsias 24 valandas NAVI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0323 iki aukščiausios $ 0.0358 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAVI kaina yra $ 0.5365511930513228, o žemiausia – $ 0.014185779862416587.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAVI per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Atlas Navi (NAVI) rinkos informacija

No.1415

$ 5.38M
$ 5.38M$ 5.38M

$ 57.44K
$ 57.44K$ 57.44K

$ 9.99M
$ 9.99M$ 9.99M

161.71M
161.71M 161.71M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

53.90%

ETH

Dabartinė Atlas Navi rinkos kapitalizacija yra $ 5.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.44K. NAVI apyvartoje yra 161.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.99M

Atlas Navi (NAVI) kainos istorija USD

Stebėkite Atlas Navi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000198-0.59%
30 dienų$ -0.0057-14.62%
60 dienų$ +0.006+21.97%
90 dienų$ +0.0083+33.20%
Atlas Navi kainos pokytis šiandien

Šiandien NAVI užfiksuotas $ -0.000198 (-0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Atlas Navi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0057 (-14.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Atlas Navi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAVI rodiklis pasikeitė $ +0.006 (+21.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Atlas Navi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0083 (+33.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Atlas Navi (NAVI) pokyčius?

Peržiūrėkite Atlas Navi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Atlas Navi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NAVIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Atlas Navi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Atlas Navi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Atlas Navi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Atlas Navi (NAVI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Atlas Navi (NAVI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Atlas Navi prognozes.

Peržiūrėkite Atlas Navi kainos prognozę dabar!

Atlas Navi (NAVI) Tokenomika

Supratimas apie Atlas Navi (NAVI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAVIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Atlas Navi (NAVI)

Ieškote, kaip nusipirkti Atlas Navi? Viskas paprasta ir patogu! Atlas Navi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NAVI į vietos valiutas

1 Atlas Navi(NAVI) į VND
876.2895
1 Atlas Navi(NAVI) į AUD
A$0.050283
1 Atlas Navi(NAVI) į GBP
0.024309
1 Atlas Navi(NAVI) į EUR
0.028305
1 Atlas Navi(NAVI) į USD
$0.0333
1 Atlas Navi(NAVI) į MYR
RM0.140526
1 Atlas Navi(NAVI) į TRY
1.374624
1 Atlas Navi(NAVI) į JPY
¥4.8951
1 Atlas Navi(NAVI) į ARS
ARS$47.43585
1 Atlas Navi(NAVI) į RUB
2.81385
1 Atlas Navi(NAVI) į INR
2.934396
1 Atlas Navi(NAVI) į IDR
Rp545.901552
1 Atlas Navi(NAVI) į KRW
46.314306
1 Atlas Navi(NAVI) į PHP
1.905093
1 Atlas Navi(NAVI) į EGP
￡E.1.60173
1 Atlas Navi(NAVI) į BRL
R$0.17982
1 Atlas Navi(NAVI) į CAD
C$0.045954
1 Atlas Navi(NAVI) į BDT
4.05594
1 Atlas Navi(NAVI) į NGN
50.226057
1 Atlas Navi(NAVI) į COP
$130.587948
1 Atlas Navi(NAVI) į ZAR
R.0.582417
1 Atlas Navi(NAVI) į UAH
1.374624
1 Atlas Navi(NAVI) į VES
Bs5.1948
1 Atlas Navi(NAVI) į CLP
$32.0013
1 Atlas Navi(NAVI) į PKR
Rs9.457533
1 Atlas Navi(NAVI) į KZT
17.951364
1 Atlas Navi(NAVI) į THB
฿1.058607
1 Atlas Navi(NAVI) į TWD
NT$1.010655
1 Atlas Navi(NAVI) į AED
د.إ0.122211
1 Atlas Navi(NAVI) į CHF
Fr0.026307
1 Atlas Navi(NAVI) į HKD
HK$0.259074
1 Atlas Navi(NAVI) į AMD
֏12.724263
1 Atlas Navi(NAVI) į MAD
.د.م0.300699
1 Atlas Navi(NAVI) į MXN
$0.619047
1 Atlas Navi(NAVI) į SAR
ريال0.124875
1 Atlas Navi(NAVI) į PLN
0.121212
1 Atlas Navi(NAVI) į RON
лв0.144189
1 Atlas Navi(NAVI) į SEK
kr0.311355
1 Atlas Navi(NAVI) į BGN
лв0.055611
1 Atlas Navi(NAVI) į HUF
Ft11.189466
1 Atlas Navi(NAVI) į CZK
0.694638
1 Atlas Navi(NAVI) į KWD
د.ك0.0101565
1 Atlas Navi(NAVI) į ILS
0.110556
1 Atlas Navi(NAVI) į AOA
Kz30.466503
1 Atlas Navi(NAVI) į BHD
.د.ب0.0125541
1 Atlas Navi(NAVI) į BMD
$0.0333
1 Atlas Navi(NAVI) į DKK
kr0.212454
1 Atlas Navi(NAVI) į HNL
L0.872793
1 Atlas Navi(NAVI) į MUR
1.51515
1 Atlas Navi(NAVI) į NAD
$0.585414
1 Atlas Navi(NAVI) į NOK
kr0.330669
1 Atlas Navi(NAVI) į NZD
$0.055944
1 Atlas Navi(NAVI) į PAB
B/.0.0333
1 Atlas Navi(NAVI) į PGK
K0.141192
1 Atlas Navi(NAVI) į QAR
ر.ق0.121212
1 Atlas Navi(NAVI) į RSD
дин.3.334995

Atlas Navi išteklius

Išsamesnei Atlas Navi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Atlas Navi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Atlas Navi

Kiek Atlas Navi(NAVI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAVI kaina USD valiuta yra 0.0333USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAVI į USD kaina?
Dabartinė NAVI kaina USD valiuta yra $ 0.0333. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Atlas Navi rinkos kapitalizacija?
NAVI rinkos kapitalizacija yra $ 5.38MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAVI apyvartoje?
NAVI apyvartoje yra 161.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAVI kaina?
NAVI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5365511930513228USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAVI kaina?
NAVI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.014185779862416587USD.
Kokia yra NAVI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAVI yra $ 57.44KUSD.
Ar NAVI kaina šiais metais kils?
NAVI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAVI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:37:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NAVI-į-USD skaičiuoklė

Suma

NAVI
NAVI
USD
USD

1 NAVI = 0.0333 USD

Prekiauti NAVI

NAVIUSDT
$0.0333
$0.0333$0.0333
-0.59%

