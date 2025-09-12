Atlas Navi (NAVI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Atlas Navi kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NAVI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Atlas Navi kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Atlas Navi kainos prognozė
$0.0342
$0.0342$0.0342
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:33:18(UTC+8)

Atlas Navi Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Atlas Navi galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0342 prekybos kainą 2025 m.

Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Atlas Navi galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.035910 prekybos kainą 2026 m.

Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NAVI ateities kaina yra $ 0.037705 su 10.25% augimo norma.

Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NAVI ateities kaina yra $ 0.039590 su 15.76% augimo norma.

Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NAVI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.041570, o augimo norma – 21.55%.

Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NAVI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.043648, o augimo norma – 27.63%.

Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Atlas Navi kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.071099 prekybos kainą.

Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Atlas Navi kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.115813 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0342
    0.00%
  • 2026
    $ 0.035910
    5.00%
  • 2027
    $ 0.037705
    10.25%
  • 2028
    $ 0.039590
    15.76%
  • 2029
    $ 0.041570
    21.55%
  • 2030
    $ 0.043648
    27.63%
  • 2031
    $ 0.045831
    34.01%
  • 2032
    $ 0.048122
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.050528
    47.75%
  • 2034
    $ 0.053055
    55.13%
  • 2035
    $ 0.055708
    62.89%
  • 2036
    $ 0.058493
    71.03%
  • 2037
    $ 0.061418
    79.59%
  • 2038
    $ 0.064489
    88.56%
  • 2039
    $ 0.067713
    97.99%
  • 2040
    $ 0.071099
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Atlas Navi kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0342
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.034204
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.034232
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.034340
    0.41%
Atlas Navi (NAVI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NAVI kaina yra $0.0342. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Atlas Navi (NAVI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NAVI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.034204. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Atlas Navi (NAVI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NAVI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.034232. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Atlas Navi (NAVI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NAVI kaina yra $0.034340. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Atlas Navi kainų statistika

$ 0.0342
$ 0.0342$ 0.0342

0.00%

$ 5.53M
$ 5.53M$ 5.53M

161.71M
161.71M 161.71M

$ 69.81K
$ 69.81K$ 69.81K

--

Naujausia NAVI kaina yra $ 0.0342. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 69.81K.
Be to, NAVI turi 161.71M apyvartą ir $ 5.53M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Atlas Navi (NAVI)

Bandote įsigyti NAVI? Dabar galite NAVI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Atlas Navi ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NAVI dabar

Atlas Navi istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Atlas Navi, dabartinė Atlas Navi kaina yra 0.0342USD. Apyvartinė Atlas Navi (NAVI) pasiūla yra 0.00 NAVI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.53M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000500
    $ 0.0354
    $ 0.0337
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000500
    $ 0.0367
    $ 0.0314
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.0102
    $ 0.0454
    $ 0.0268
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Atlas Navi kaina pasikeitė $-0.000500, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Atlas Navi buvo prekiaujama aukščiausia $0.0367 ir žemiausia $0.0314. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo NAVI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Atlas Navi įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0102 vertę. Tai rodo, kad NAVI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Atlas Navi kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NAVI kainų istoriją

Kaip veikia Atlas Navi (NAVI) kainų prognozės modulis?

Atlas Navi Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NAVI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Atlas Navi ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NAVI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Atlas Navi kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NAVI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NAVI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Atlas Navi potencialą.

Kodėl NAVI kainų prognozė yra svarbi?

NAVI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NAVI dabar?
Pagal jūsų prognozes, NAVI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NAVI kainų prognozė?
Remiantis Atlas Navi (NAVI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NAVI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NAVI 2026 m.?
1 vieneto Atlas Navi (NAVI) kaina šiandien yra $0.0342. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NAVI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NAVI kaina 2027 m.?
Atlas Navi (NAVI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NAVI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NAVI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Atlas Navi (NAVI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NAVI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Atlas Navi (NAVI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NAVI 2030 m.?
1 vieneto Atlas Navi (NAVI) kaina šiandien yra $0.0342. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NAVI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NAVI kainų prognozė 2040 metams?
Atlas Navi (NAVI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NAVI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:33:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.