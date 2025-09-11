Daugiau apie NAKA

Nakamoto Games logotipas

Nakamoto Games kaina(NAKA)

1 NAKA į USD – tiesioginė kaina:

$0.322
$0.322$0.322
+1.19%1D
USD
Nakamoto Games (NAKA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:12:36(UTC+8)

Nakamoto Games (NAKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3058
$ 0.3058$ 0.3058
24 val. žemiausia
$ 0.3295
$ 0.3295$ 0.3295
24 val. aukščiausia

$ 0.3058
$ 0.3058$ 0.3058

$ 0.3295
$ 0.3295$ 0.3295

$ 7.00098225266129
$ 7.00098225266129$ 7.00098225266129

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

+1.19%

+4.50%

+4.50%

Nakamoto Games (NAKA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3225. Per pastarąsias 24 valandas NAKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3058 iki aukščiausios $ 0.3295 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAKA kaina yra $ 7.00098225266129, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAKA per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nakamoto Games (NAKA) rinkos informacija

No.719

$ 34.11M
$ 34.11M$ 34.11M

$ 412.54K
$ 412.54K$ 412.54K

$ 58.05M
$ 58.05M$ 58.05M

105.76M
105.76M 105.76M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

58.75%

MATIC

Dabartinė Nakamoto Games rinkos kapitalizacija yra $ 34.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 412.54K. NAKA apyvartoje yra 105.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 180000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.05M

Nakamoto Games (NAKA) kainos istorija USD

Stebėkite Nakamoto Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003787+1.19%
30 dienų$ -0.0386-10.69%
60 dienų$ -0.0409-11.26%
90 dienų$ -0.0505-13.54%
Nakamoto Games kainos pokytis šiandien

Šiandien NAKA užfiksuotas $ +0.003787 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nakamoto Games 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0386 (-10.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nakamoto Games 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAKA rodiklis pasikeitė $ -0.0409 (-11.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nakamoto Games 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0505 (-13.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nakamoto Games (NAKA) pokyčius?

Peržiūrėkite Nakamoto Games kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nakamoto Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NAKAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nakamoto Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nakamoto Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nakamoto Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nakamoto Games (NAKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nakamoto Games (NAKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nakamoto Games prognozes.

Peržiūrėkite Nakamoto Games kainos prognozę dabar!

Nakamoto Games (NAKA) Tokenomika

Supratimas apie Nakamoto Games (NAKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nakamoto Games (NAKA)

Ieškote, kaip nusipirkti Nakamoto Games? Viskas paprasta ir patogu! Nakamoto Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NAKA į vietos valiutas

1 Nakamoto Games(NAKA) į VND
8,486.5875
1 Nakamoto Games(NAKA) į AUD
A$0.486975
1 Nakamoto Games(NAKA) į GBP
0.235425
1 Nakamoto Games(NAKA) į EUR
0.274125
1 Nakamoto Games(NAKA) į USD
$0.3225
1 Nakamoto Games(NAKA) į MYR
RM1.36095
1 Nakamoto Games(NAKA) į TRY
13.316025
1 Nakamoto Games(NAKA) į JPY
¥47.4075
1 Nakamoto Games(NAKA) į ARS
ARS$459.40125
1 Nakamoto Games(NAKA) į RUB
27.248025
1 Nakamoto Games(NAKA) į INR
28.454175
1 Nakamoto Games(NAKA) į IDR
Rp5,286.8844
1 Nakamoto Games(NAKA) į KRW
448.53945
1 Nakamoto Games(NAKA) į PHP
18.443775
1 Nakamoto Games(NAKA) į EGP
￡E.15.521925
1 Nakamoto Games(NAKA) į BRL
R$1.7415
1 Nakamoto Games(NAKA) į CAD
C$0.44505
1 Nakamoto Games(NAKA) į BDT
39.2805
1 Nakamoto Games(NAKA) į NGN
486.423525
1 Nakamoto Games(NAKA) į COP
$1,264.7031
1 Nakamoto Games(NAKA) į ZAR
R.5.6373
1 Nakamoto Games(NAKA) į UAH
13.3128
1 Nakamoto Games(NAKA) į VES
Bs50.31
1 Nakamoto Games(NAKA) į CLP
$309.9225
1 Nakamoto Games(NAKA) į PKR
Rs91.593225
1 Nakamoto Games(NAKA) į KZT
173.8533
1 Nakamoto Games(NAKA) į THB
฿10.252275
1 Nakamoto Games(NAKA) į TWD
NT$9.7911
1 Nakamoto Games(NAKA) į AED
د.إ1.183575
1 Nakamoto Games(NAKA) į CHF
Fr0.254775
1 Nakamoto Games(NAKA) į HKD
HK$2.50905
1 Nakamoto Games(NAKA) į AMD
֏123.230475
1 Nakamoto Games(NAKA) į MAD
.د.م2.912175
1 Nakamoto Games(NAKA) į MXN
$5.9985
1 Nakamoto Games(NAKA) į SAR
ريال1.209375
1 Nakamoto Games(NAKA) į PLN
1.1739
1 Nakamoto Games(NAKA) į RON
лв1.396425
1 Nakamoto Games(NAKA) į SEK
kr3.015375
1 Nakamoto Games(NAKA) į BGN
лв0.538575
1 Nakamoto Games(NAKA) į HUF
Ft108.36645
1 Nakamoto Games(NAKA) į CZK
6.72735
1 Nakamoto Games(NAKA) į KWD
د.ك0.0983625
1 Nakamoto Games(NAKA) į ILS
1.0707
1 Nakamoto Games(NAKA) į AOA
Kz295.058475
1 Nakamoto Games(NAKA) į BHD
.د.ب0.1215825
1 Nakamoto Games(NAKA) į BMD
$0.3225
1 Nakamoto Games(NAKA) į DKK
kr2.05755
1 Nakamoto Games(NAKA) į HNL
L8.452725
1 Nakamoto Games(NAKA) į MUR
14.6931
1 Nakamoto Games(NAKA) į NAD
$5.66955
1 Nakamoto Games(NAKA) į NOK
kr3.202425
1 Nakamoto Games(NAKA) į NZD
$0.5418
1 Nakamoto Games(NAKA) į PAB
B/.0.3225
1 Nakamoto Games(NAKA) į PGK
K1.3674
1 Nakamoto Games(NAKA) į QAR
ر.ق1.1739
1 Nakamoto Games(NAKA) į RSD
дин.32.29515

Nakamoto Games išteklius

Išsamesnei Nakamoto Games analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Nakamoto Games svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nakamoto Games

Kiek Nakamoto Games(NAKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAKA kaina USD valiuta yra 0.3225USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAKA į USD kaina?
Dabartinė NAKA kaina USD valiuta yra $ 0.3225. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nakamoto Games rinkos kapitalizacija?
NAKA rinkos kapitalizacija yra $ 34.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAKA apyvartoje?
NAKA apyvartoje yra 105.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAKA kaina?
NAKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.00098225266129USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAKA kaina?
NAKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NAKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAKA yra $ 412.54KUSD.
Ar NAKA kaina šiais metais kils?
NAKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:12:36(UTC+8)

Nakamoto Games (NAKA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

