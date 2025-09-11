Nakamoto Games (NAKA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3225. Per pastarąsias 24 valandas NAKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3058 iki aukščiausios $ 0.3295 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAKA kaina yra $ 7.00098225266129, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAKA per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nakamoto Games (NAKA) rinkos informacija
No.719
$ 34.11M
$ 412.54K
$ 58.05M
105.76M
180,000,000
180,000,000
58.75%
MATIC
Dabartinė Nakamoto Games rinkos kapitalizacija yra $ 34.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 412.54K. NAKA apyvartoje yra 105.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 180000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.05M
Nakamoto Games (NAKA) kainos istorija USD
Stebėkite Nakamoto Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003787
+1.19%
30 dienų
$ -0.0386
-10.69%
60 dienų
$ -0.0409
-11.26%
90 dienų
$ -0.0505
-13.54%
Nakamoto Games kainos pokytis šiandien
Šiandien NAKA užfiksuotas $ +0.003787 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nakamoto Games 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0386 (-10.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nakamoto Games 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAKA rodiklis pasikeitė $ -0.0409 (-11.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nakamoto Games 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0505 (-13.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nakamoto Games (NAKA) pokyčius?
Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.
Nakamoto Games kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nakamoto Games (NAKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nakamoto Games (NAKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nakamoto Games prognozes.
Supratimas apie Nakamoto Games (NAKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.