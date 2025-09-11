Nuklai (NAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00126. Per pastarąsias 24 valandas NAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00117 iki aukščiausios $ 0.001308 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAI kaina yra $ 0.07674626545446994, o žemiausia – $ 0.001018159303160107.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAI per pastarąją valandą pasikeitė -2.63%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nuklai (NAI) rinkos informacija
Dabartinė Nuklai rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.91K. NAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 4250435767. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.04M
Nuklai (NAI) kainos istorija USD
Stebėkite Nuklai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000189
+0.15%
30 dienų
$ -0.000494
-28.17%
60 dienų
$ -0.00037
-22.70%
90 dienų
$ -0.000697
-35.62%
Nuklai kainos pokytis šiandien
Šiandien NAI užfiksuotas $ +0.00000189 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nuklai 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000494 (-28.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nuklai 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAI rodiklis pasikeitė $ -0.00037 (-22.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nuklai 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000697 (-35.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nuklai (NAI) pokyčius?
Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI.
Nuklai kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nuklai (NAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nuklai (NAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nuklai prognozes.
Supratimas apie Nuklai (NAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
