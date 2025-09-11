Daugiau apie MSQ

MSQUARE logotipas

MSQUARE kaina(MSQ)

1 MSQ į USD – tiesioginė kaina:

$10.052
$10.052$10.052
-1.37%1D
USD
MSQUARE (MSQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:27:38(UTC+8)

MSQUARE (MSQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 9.497
$ 9.497$ 9.497
24 val. žemiausia
$ 11.19
$ 11.19$ 11.19
24 val. aukščiausia

$ 9.497
$ 9.497$ 9.497

$ 11.19
$ 11.19$ 11.19

$ 24.250265098224798
$ 24.250265098224798$ 24.250265098224798

$ 0.16930807804791836
$ 0.16930807804791836$ 0.16930807804791836

+0.45%

-1.37%

-10.45%

-10.45%

MSQUARE (MSQ) realiojo laiko kaina yra $ 10.052. Per pastarąsias 24 valandas MSQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.497 iki aukščiausios $ 11.19 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MSQ kaina yra $ 24.250265098224798, o žemiausia – $ 0.16930807804791836.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MSQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – -1.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MSQUARE (MSQ) rinkos informacija

No.534

$ 60.21M
$ 60.21M$ 60.21M

$ 974.92K
$ 974.92K$ 974.92K

$ 260.51M
$ 260.51M$ 260.51M

5.99M
5.99M 5.99M

25,916,431
25,916,431 25,916,431

25,916,431
25,916,431 25,916,431

23.11%

MATIC

Dabartinė MSQUARE rinkos kapitalizacija yra $ 60.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 974.92K. MSQ apyvartoje yra 5.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 25916431. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 260.51M

MSQUARE (MSQ) kainos istorija USD

Stebėkite MSQUARE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.13963-1.37%
30 dienų$ -0.969-8.80%
60 dienų$ -3.141-23.81%
90 dienų$ -6.351-38.72%
MSQUARE kainos pokytis šiandien

Šiandien MSQ užfiksuotas $ -0.13963 (-1.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MSQUARE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.969 (-8.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MSQUARE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MSQ rodiklis pasikeitė $ -3.141 (-23.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MSQUARE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -6.351 (-38.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MSQUARE (MSQ) pokyčius?

Peržiūrėkite MSQUARE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MSQUARE (MSQ)

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MSQUARE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MSQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MSQUARE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MSQUARE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MSQUARE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MSQUARE (MSQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MSQUARE (MSQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MSQUARE prognozes.

Peržiūrėkite MSQUARE kainos prognozę dabar!

MSQUARE (MSQ) Tokenomika

Supratimas apie MSQUARE (MSQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MSQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MSQUARE (MSQ)

Ieškote, kaip nusipirkti MSQUARE? Viskas paprasta ir patogu! MSQUARE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MSQ į vietos valiutas

1 MSQUARE(MSQ) į VND
264,518.38
1 MSQUARE(MSQ) į AUD
A$15.17852
1 MSQUARE(MSQ) į GBP
7.33796
1 MSQUARE(MSQ) į EUR
8.5442
1 MSQUARE(MSQ) į USD
$10.052
1 MSQUARE(MSQ) į MYR
RM42.41944
1 MSQUARE(MSQ) į TRY
415.04708
1 MSQUARE(MSQ) į JPY
¥1,477.644
1 MSQUARE(MSQ) į ARS
ARS$14,319.074
1 MSQUARE(MSQ) į RUB
849.394
1 MSQUARE(MSQ) į INR
887.39056
1 MSQUARE(MSQ) į IDR
Rp164,786.85888
1 MSQUARE(MSQ) į KRW
13,999.923
1 MSQUARE(MSQ) į PHP
575.37648
1 MSQUARE(MSQ) į EGP
￡E.484.10432
1 MSQUARE(MSQ) į BRL
R$54.2808
1 MSQUARE(MSQ) į CAD
C$13.87176
1 MSQUARE(MSQ) į BDT
1,224.3336
1 MSQUARE(MSQ) į NGN
15,161.33108
1 MSQUARE(MSQ) į COP
$39,419.52112
1 MSQUARE(MSQ) į ZAR
R.176.01052
1 MSQUARE(MSQ) į UAH
414.94656
1 MSQUARE(MSQ) į VES
Bs1,568.112
1 MSQUARE(MSQ) į CLP
$9,659.972
1 MSQUARE(MSQ) į PKR
Rs2,854.86852
1 MSQUARE(MSQ) į KZT
5,418.83216
1 MSQUARE(MSQ) į THB
฿319.6536
1 MSQUARE(MSQ) į TWD
NT$305.27924
1 MSQUARE(MSQ) į AED
د.إ36.89084
1 MSQUARE(MSQ) į CHF
Fr7.94108
1 MSQUARE(MSQ) į HKD
HK$78.20456
1 MSQUARE(MSQ) į AMD
֏3,840.96972
1 MSQUARE(MSQ) į MAD
.د.م90.76956
1 MSQUARE(MSQ) į MXN
$187.06772
1 MSQUARE(MSQ) į SAR
ريال37.695
1 MSQUARE(MSQ) į PLN
36.6898
1 MSQUARE(MSQ) į RON
лв43.62568
1 MSQUARE(MSQ) į SEK
kr94.08672
1 MSQUARE(MSQ) į BGN
лв16.78684
1 MSQUARE(MSQ) į HUF
Ft3,383.30216
1 MSQUARE(MSQ) į CZK
209.98628
1 MSQUARE(MSQ) į KWD
د.ك3.06586
1 MSQUARE(MSQ) į ILS
33.37264
1 MSQUARE(MSQ) į AOA
Kz9,163.10164
1 MSQUARE(MSQ) į BHD
.د.ب3.779552
1 MSQUARE(MSQ) į BMD
$10.052
1 MSQUARE(MSQ) į DKK
kr64.13176
1 MSQUARE(MSQ) į HNL
L263.46292
1 MSQUARE(MSQ) į MUR
457.96912
1 MSQUARE(MSQ) į NAD
$176.71416
1 MSQUARE(MSQ) į NOK
kr100.0174
1 MSQUARE(MSQ) į NZD
$16.88736
1 MSQUARE(MSQ) į PAB
B/.10.052
1 MSQUARE(MSQ) į PGK
K42.62048
1 MSQUARE(MSQ) į QAR
ر.ق36.58928
1 MSQUARE(MSQ) į RSD
дин.1,007.61248

MSQUARE išteklius

Išsamesnei MSQUARE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MSQUARE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MSQUARE

Kiek MSQUARE(MSQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MSQ kaina USD valiuta yra 10.052USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MSQ į USD kaina?
Dabartinė MSQ kaina USD valiuta yra $ 10.052. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MSQUARE rinkos kapitalizacija?
MSQ rinkos kapitalizacija yra $ 60.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MSQ apyvartoje?
MSQ apyvartoje yra 5.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MSQ kaina?
MSQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 24.250265098224798USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MSQ kaina?
MSQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.16930807804791836USD.
Kokia yra MSQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MSQ yra $ 974.92KUSD.
Ar MSQ kaina šiais metais kils?
MSQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MSQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:27:38(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MSQ-į-USD skaičiuoklė

Suma

MSQ
MSQ
USD
USD

1 MSQ = 10.052 USD

Prekiauti MSQ

MSQUSDT
$10.052
$10.052$10.052
-1.35%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis