MSQUARE (MSQ) realiojo laiko kaina yra $ 10.052. Per pastarąsias 24 valandas MSQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.497 iki aukščiausios $ 11.19 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MSQ kaina yra $ 24.250265098224798, o žemiausia – $ 0.16930807804791836.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MSQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – -1.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MSQUARE (MSQ) rinkos informacija
No.534
$ 60.21M
$ 974.92K
$ 260.51M
5.99M
25,916,431
25,916,431
23.11%
MATIC
Dabartinė MSQUARE rinkos kapitalizacija yra $ 60.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 974.92K. MSQ apyvartoje yra 5.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 25916431. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 260.51M
MSQUARE (MSQ) kainos istorija USD
Stebėkite MSQUARE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.13963
-1.37%
30 dienų
$ -0.969
-8.80%
60 dienų
$ -3.141
-23.81%
90 dienų
$ -6.351
-38.72%
MSQUARE kainos pokytis šiandien
Šiandien MSQ užfiksuotas $ -0.13963 (-1.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MSQUARE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.969 (-8.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MSQUARE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MSQ rodiklis pasikeitė $ -3.141 (-23.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MSQUARE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -6.351 (-38.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MSQUARE (MSQ) pokyčius?
MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.
MSQUARE kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti MSQUARE (MSQ)
Ieškote, kaip nusipirkti MSQUARE? Viskas paprasta ir patogu! MSQUARE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.