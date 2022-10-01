MSQUARE (MSQ) Tokenomika

MSQUARE (MSQ) Informacija

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

Oficiali svetainė:
https://globalmsq.com
Baltoji knyga:
https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf
Blokų naršyklė:
https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499

MSQUARE (MSQ) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius MSQUARE (MSQ) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 38.67M
$ 38.67M$ 38.67M
Bendra pasiūla:
$ 25.92M
$ 25.92M$ 25.92M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 167.29M
$ 167.29M$ 167.29M
Visų laikų rekordas:
$ 60
$ 60$ 60
Visų laikų minimumas:
$ 0.16930807804791836
$ 0.16930807804791836$ 0.16930807804791836
Dabartinė kaina:
$ 6.455
$ 6.455$ 6.455

MSQUARE (MSQ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MSQUARE (MSQ) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MSQ tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MSQ tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MSQ tokenomiką, galite peržiūrėti MSQ tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

