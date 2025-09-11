SOON (MRSOON) realiojo laiko kaina yra $ 0.00004375. Per pastarąsias 24 valandas MRSOON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004212 iki aukščiausios $ 0.00004684 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MRSOON kaina yra $ 0.006524100528565909, o žemiausia – $ 0.000027828272399169.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MRSOON per pastarąją valandą pasikeitė +0.73%, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SOON (MRSOON) rinkos informacija
No.1710
$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M
$ 69.24K
$ 69.24K$ 69.24K
$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M
65.86B
65.86B 65.86B
70,000,000,000
70,000,000,000 70,000,000,000
69,312,732,161.16
69,312,732,161.16 69,312,732,161.16
94.08%
TONCOIN
Dabartinė SOON rinkos kapitalizacija yra $ 2.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.24K. MRSOON apyvartoje yra 65.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 69312732161.16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.06M
SOON (MRSOON) kainos istorija USD
Stebėkite SOON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000003084
+0.71%
30 dienų
$ -0.0000086
-16.43%
60 dienų
$ +0.0000102
+30.40%
90 dienų
$ +0.00001145
+35.44%
SOON kainos pokytis šiandien
Šiandien MRSOON užfiksuotas $ +0.0000003084 (+0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SOON 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000086 (-16.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SOON 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MRSOON rodiklis pasikeitė $ +0.0000102 (+30.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SOON 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00001145 (+35.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SOON (MRSOON) pokyčius?
Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.
SOON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SOON investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SOON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SOON kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SOON (MRSOON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOON (MRSOON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOON prognozes.
Supratimas apie SOON (MRSOON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MRSOONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SOON (MRSOON)
Ieškote, kaip nusipirkti SOON? Viskas paprasta ir patogu! SOON lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.