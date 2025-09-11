MOTHER IGGY (MOTHER) realiojo laiko kaina yra $ 0.0079. Per pastarąsias 24 valandas MOTHER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007493 iki aukščiausios $ 0.007996 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOTHER kaina yra $ 0.24055675268148544, o žemiausia – $ 0.00320047701821895.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOTHER per pastarąją valandą pasikeitė +1.26%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MOTHER IGGY (MOTHER) rinkos informacija
$ 7.79M
$ 55.30K
$ 7.79M
986.14M
986,143,154.31
SOL
Dabartinė MOTHER IGGY rinkos kapitalizacija yra $ 7.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.30K. MOTHER apyvartoje yra 986.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 986143154.31. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.79M
MOTHER IGGY (MOTHER) kainos istorija USD
Stebėkite MOTHER IGGY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002139
-0.27%
30 dienų
$ -0.001465
-15.65%
60 dienų
$ +0.001041
+15.17%
90 dienų
$ -0.000376
-4.55%
MOTHER IGGY kainos pokytis šiandien
Šiandien MOTHER užfiksuotas $ -0.00002139 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MOTHER IGGY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001465 (-15.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MOTHER IGGY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOTHER rodiklis pasikeitė $ +0.001041 (+15.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MOTHER IGGY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000376 (-4.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MOTHER IGGY (MOTHER) pokyčius?
MOTHER IGGY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MOTHER IGGY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MOTHER IGGY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MOTHER IGGY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MOTHER IGGY (MOTHER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOTHER IGGY (MOTHER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOTHER IGGY prognozes.
Supratimas apie MOTHER IGGY (MOTHER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOTHERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MOTHER IGGY (MOTHER)
Ieškote, kaip nusipirkti MOTHER IGGY? Viskas paprasta ir patogu! MOTHER IGGY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.