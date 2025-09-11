Daugiau apie MOTHER

MOTHER IGGY logotipas

MOTHER IGGY kaina(MOTHER)

1 MOTHER į USD – tiesioginė kaina:

$0.0079
$0.0079$0.0079
-0.27%1D
USD
MOTHER IGGY (MOTHER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:54(UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.007493
$ 0.007493$ 0.007493
24 val. žemiausia
$ 0.007996
$ 0.007996$ 0.007996
24 val. aukščiausia

$ 0.007493
$ 0.007493$ 0.007493

$ 0.007996
$ 0.007996$ 0.007996

$ 0.24055675268148544
$ 0.24055675268148544$ 0.24055675268148544

$ 0.00320047701821895
$ 0.00320047701821895$ 0.00320047701821895

+1.26%

-0.27%

+3.97%

+3.97%

MOTHER IGGY (MOTHER) realiojo laiko kaina yra $ 0.0079. Per pastarąsias 24 valandas MOTHER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007493 iki aukščiausios $ 0.007996 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOTHER kaina yra $ 0.24055675268148544, o žemiausia – $ 0.00320047701821895.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOTHER per pastarąją valandą pasikeitė +1.26%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MOTHER IGGY (MOTHER) rinkos informacija

No.1252

$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M

986.14M
986.14M 986.14M

986,143,154.31
986,143,154.31 986,143,154.31

SOL

Dabartinė MOTHER IGGY rinkos kapitalizacija yra $ 7.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.30K. MOTHER apyvartoje yra 986.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 986143154.31. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.79M

MOTHER IGGY (MOTHER) kainos istorija USD

Stebėkite MOTHER IGGY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002139-0.27%
30 dienų$ -0.001465-15.65%
60 dienų$ +0.001041+15.17%
90 dienų$ -0.000376-4.55%
MOTHER IGGY kainos pokytis šiandien

Šiandien MOTHER užfiksuotas $ -0.00002139 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MOTHER IGGY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001465 (-15.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MOTHER IGGY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOTHER rodiklis pasikeitė $ +0.001041 (+15.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MOTHER IGGY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000376 (-4.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MOTHER IGGY (MOTHER) pokyčius?

Peržiūrėkite MOTHER IGGY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MOTHER IGGY (MOTHER)

MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain.

MOTHER IGGY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MOTHER IGGY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOTHERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MOTHER IGGY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MOTHER IGGY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MOTHER IGGY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MOTHER IGGY (MOTHER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOTHER IGGY (MOTHER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOTHER IGGY prognozes.

Peržiūrėkite MOTHER IGGY kainos prognozę dabar!

MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomika

Supratimas apie MOTHER IGGY (MOTHER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOTHERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MOTHER IGGY (MOTHER)

Ieškote, kaip nusipirkti MOTHER IGGY? Viskas paprasta ir patogu! MOTHER IGGY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOTHER į vietos valiutas

1 MOTHER IGGY(MOTHER) į VND
207.8885
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į AUD
A$0.011929
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į GBP
0.005846
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į EUR
0.006715
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į USD
$0.0079
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į MYR
RM0.033338
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į TRY
0.326191
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į JPY
¥1.1613
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į ARS
ARS$11.25355
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į RUB
0.677741
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į INR
0.69757
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į IDR
Rp129.508176
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į KRW
11.002725
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į PHP
0.452354
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į EGP
￡E.0.380385
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į BRL
R$0.04266
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į CAD
C$0.010902
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į BDT
0.96222
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į NGN
11.915491
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į COP
$30.980324
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į ZAR
R.0.138566
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į UAH
0.326112
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į VES
Bs1.2324
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į CLP
$7.5919
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į PKR
Rs2.243679
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į KZT
4.258732
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į THB
฿0.251378
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į TWD
NT$0.239607
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į AED
د.إ0.028993
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į CHF
Fr0.006241
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į HKD
HK$0.061462
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į AMD
֏3.018669
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į MAD
.د.م0.071337
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į MXN
$0.147177
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į SAR
ريال0.029625
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į PLN
0.028756
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į RON
лв0.034286
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į SEK
kr0.073944
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į BGN
лв0.013193
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į HUF
Ft2.658982
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į CZK
0.164952
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į KWD
د.ك0.0024095
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į ILS
0.026307
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į AOA
Kz7.201403
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į BHD
.د.ب0.0029783
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į BMD
$0.0079
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į DKK
kr0.050402
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į HNL
L0.207059
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į MUR
0.359924
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į NAD
$0.138882
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į NOK
kr0.078526
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į NZD
$0.013272
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į PAB
B/.0.0079
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į PGK
K0.033496
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į QAR
ر.ق0.028756
1 MOTHER IGGY(MOTHER) į RSD
дин.0.791659

MOTHER IGGY išteklius

Išsamesnei MOTHER IGGY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali MOTHER IGGY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MOTHER IGGY

Kiek MOTHER IGGY(MOTHER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOTHER kaina USD valiuta yra 0.0079USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOTHER į USD kaina?
Dabartinė MOTHER kaina USD valiuta yra $ 0.0079. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MOTHER IGGY rinkos kapitalizacija?
MOTHER rinkos kapitalizacija yra $ 7.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOTHER apyvartoje?
MOTHER apyvartoje yra 986.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOTHER kaina?
MOTHER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.24055675268148544USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOTHER kaina?
MOTHER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00320047701821895USD.
Kokia yra MOTHER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOTHER yra $ 55.30KUSD.
Ar MOTHER kaina šiais metais kils?
MOTHER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOTHER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:54(UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

