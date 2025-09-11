MORPHO (MORPHO) realiojo laiko kaina yra $ 2.0159. Per pastarąsias 24 valandas MORPHO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.9228 iki aukščiausios $ 2.1951 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MORPHO kaina yra $ 4.172571665276972, o žemiausia – $ 0.7098719962197908.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MORPHO per pastarąją valandą pasikeitė +0.82%, per 24 valandas – -5.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MORPHO (MORPHO) rinkos informacija
No.106
$ 678.89M
$ 2.01M
$ 2.02B
336.77M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.67%
0.01%
ETH
Dabartinė MORPHO rinkos kapitalizacija yra $ 678.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.01M. MORPHO apyvartoje yra 336.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.02B
MORPHO (MORPHO) kainos istorija USD
Stebėkite MORPHO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.109216
-5.14%
30 dienų
$ -0.0739
-3.54%
60 dienų
$ +0.3341
+19.86%
90 dienų
$ +0.606
+42.98%
MORPHO kainos pokytis šiandien
Šiandien MORPHO užfiksuotas $ -0.109216 (-5.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MORPHO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0739 (-3.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MORPHO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MORPHO rodiklis pasikeitė $ +0.3341 (+19.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MORPHO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.606 (+42.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MORPHO (MORPHO) pokyčius?
Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.
MORPHO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MORPHO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MORPHO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MORPHO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MORPHO (MORPHO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MORPHO (MORPHO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MORPHO prognozes.
Supratimas apie MORPHO (MORPHO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MORPHOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MORPHO (MORPHO)
Ieškote, kaip nusipirkti MORPHO? Viskas paprasta ir patogu! MORPHO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.