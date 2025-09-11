Daugiau apie MOODENG

Moo Deng logotipas

Moo Deng kaina(MOODENG)

1 MOODENG į USD – tiesioginė kaina:

+0.26%1D
USD
Moo Deng (MOODENG) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Moo Deng (MOODENG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.37%

+0.26%

+12.37%

+12.37%

Moo Deng (MOODENG) realiojo laiko kaina yra $ 0.14737. Per pastarąsias 24 valandas MOODENG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14176 iki aukščiausios $ 0.14759 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOODENG kaina yra $ 0.6910521762606505, o žemiausia – $ 0.00000706993278775.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOODENG per pastarąją valandą pasikeitė +1.37%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Moo Deng (MOODENG) rinkos informacija

No.284

100.00%

SOL

Dabartinė Moo Deng rinkos kapitalizacija yra $ 145.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.46M. MOODENG apyvartoje yra 989.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 989971791.17. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 145.89M

Moo Deng (MOODENG) kainos istorija USD

Stebėkite Moo Deng kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0003821+0.26%
30 dienų$ -0.02683-15.41%
60 dienų$ -0.03283-18.22%
90 dienų$ -0.01199-7.53%
Moo Deng kainos pokytis šiandien

Šiandien MOODENG užfiksuotas $ +0.0003821 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Moo Deng 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02683 (-15.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Moo Deng 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOODENG rodiklis pasikeitė $ -0.03283 (-18.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Moo Deng 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01199 (-7.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moo Deng (MOODENG) pokyčius?

Peržiūrėkite Moo Deng kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Moo Deng investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOODENGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Moo Deng mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Moo Deng, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Moo Deng kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Moo Deng (MOODENG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moo Deng (MOODENG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moo Deng prognozes.

Peržiūrėkite Moo Deng kainos prognozę dabar!

Moo Deng (MOODENG) Tokenomika

Supratimas apie Moo Deng (MOODENG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOODENGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Moo Deng (MOODENG)

Ieškote, kaip nusipirkti Moo Deng? Viskas paprasta ir patogu! Moo Deng lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOODENG į vietos valiutas

Moo Deng išteklius

Išsamesnei Moo Deng analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Moo Deng svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Moo Deng

Kiek Moo Deng(MOODENG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOODENG kaina USD valiuta yra 0.14737USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOODENG į USD kaina?
Dabartinė MOODENG kaina USD valiuta yra $ 0.14737. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Moo Deng rinkos kapitalizacija?
MOODENG rinkos kapitalizacija yra $ 145.89MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOODENG apyvartoje?
MOODENG apyvartoje yra 989.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOODENG kaina?
MOODENG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6910521762606505USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOODENG kaina?
MOODENG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000706993278775USD.
Kokia yra MOODENG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOODENG yra $ 1.46MUSD.
Ar MOODENG kaina šiais metais kils?
MOODENG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOODENG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Moo Deng (MOODENG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

