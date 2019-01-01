Moo Deng (MOODENG) Tokenomika
Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.
Ištirkite pagrindinius Moo Deng (MOODENG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Moo Deng tokeno struktūra (MOODENG)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami MOODENG tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Issuance Mechanism
- Blockchain: Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin.
- Launch: The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana.
- Supply: The total supply and detailed emission schedule are not explicitly disclosed in available sources, but the token rapidly reached a large number of holders and significant market capitalization shortly after launch.
Allocation Mechanism
- Community and Rewards: A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations.
- Charity: Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo.
- No Explicit Vesting/Team Allocation: There is no public evidence of a formal vesting schedule or team allocation, which is typical for many meme coins.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculation and Trading: The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation.
- Community Engagement: The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation.
- Charitable Incentive: A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation.
- No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or other DeFi incentives directly tied to the token.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no mention of a formal token locking or vesting mechanism for MOODENG. Tokens are freely tradable upon acquisition, and there are no restrictions on transfers or sales.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are liquid and tradable immediately after launch. There is no scheduled unlocking or vesting period.
Summary Table
|Issuance
|Launched on Solana via Pump.fun in Sep 2024; total supply not publicly detailed
|Allocation
|Community rewards, liquidity, marketing, and charity; no formal team/vesting allocation
|Usage/Incentive
|Speculative trading, community engagement, charity donations; no staking/yield
|Locking
|None; tokens are freely tradable
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or lockup
Additional Context and Implications
- Volatility: As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading.
- Liquidity Risks: Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector.
- No Intrinsic Utility: The token’s value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees.
- Charity and Social Impact: The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors.
- Regulatory and Sustainability Concerns: The lack of formal vesting, utility, or governance mechanisms may expose the project to regulatory scrutiny and questions about long-term sustainability.
In conclusion, Moo Deng (MOODENG) exemplifies the meme coin model: rapid, community-driven growth, immediate liquidity, and a focus on cultural and charitable engagement rather than technical or economic innovation. Investors should be aware of the high risks and speculative nature inherent to such tokens.
Moo Deng (MOODENG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Moo Deng (MOODENG) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MOODENG tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MOODENG tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MOODENG tokenomiką, galite peržiūrėti MOODENG tokeno kainą realiuoju laiku!
MOODENG kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
Atsakomybės apribojimas
