Infiblue World kaina(MONIE)

$0.02252
-3.92%1D
Infiblue World (MONIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:11:41(UTC+8)

Infiblue World (MONIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0225
24 val. žemiausia
$ 0.02344
24 val. aukščiausia

$ 0.0225
$ 0.02344
$ 1.3577267375665893
$ 0.00868728746424539
0.00%

-3.92%

+14.78%

+14.78%

Infiblue World (MONIE) realiojo laiko kaina yra $ 0.02252. Per pastarąsias 24 valandas MONIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0225 iki aukščiausios $ 0.02344 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONIE kaina yra $ 1.3577267375665893, o žemiausia – $ 0.00868728746424539.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONIE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Infiblue World (MONIE) rinkos informacija

No.7631

$ 0.00
$ 9.64K
$ 45.04M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

BSC

Dabartinė Infiblue World rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.64K. MONIE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.04M

Infiblue World (MONIE) kainos istorija USD

Stebėkite Infiblue World kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0009188-3.92%
30 dienų$ -0.00602-21.10%
60 dienų$ -0.01153-33.87%
90 dienų$ -0.0167-42.59%
Infiblue World kainos pokytis šiandien

Šiandien MONIE užfiksuotas $ -0.0009188 (-3.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Infiblue World 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00602 (-21.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Infiblue World 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MONIE rodiklis pasikeitė $ -0.01153 (-33.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Infiblue World 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0167 (-42.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Infiblue World (MONIE) pokyčius?

Peržiūrėkite Infiblue World kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Infiblue World (MONIE)

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Infiblue World galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Infiblue World investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MONIEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Infiblue World mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Infiblue World, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Infiblue World kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Infiblue World (MONIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Infiblue World (MONIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Infiblue World prognozes.

Peržiūrėkite Infiblue World kainos prognozę dabar!

Infiblue World (MONIE) Tokenomika

Supratimas apie Infiblue World (MONIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Infiblue World (MONIE)

Ieškote, kaip nusipirkti Infiblue World? Viskas paprasta ir patogu! Infiblue World lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MONIE į vietos valiutas

1 Infiblue World(MONIE) į VND
592.6138
1 Infiblue World(MONIE) į AUD
A$0.0340052
1 Infiblue World(MONIE) į GBP
0.0164396
1 Infiblue World(MONIE) į EUR
0.019142
1 Infiblue World(MONIE) į USD
$0.02252
1 Infiblue World(MONIE) į MYR
RM0.0950344
1 Infiblue World(MONIE) į TRY
0.9298508
1 Infiblue World(MONIE) į JPY
¥3.31044
1 Infiblue World(MONIE) į ARS
ARS$32.07974
1 Infiblue World(MONIE) į RUB
1.9027148
1 Infiblue World(MONIE) į INR
1.9869396
1 Infiblue World(MONIE) į IDR
Rp369.1802688
1 Infiblue World(MONIE) į KRW
31.3212664
1 Infiblue World(MONIE) į PHP
1.2879188
1 Infiblue World(MONIE) į EGP
￡E.1.0838876
1 Infiblue World(MONIE) į BRL
R$0.121608
1 Infiblue World(MONIE) į CAD
C$0.0310776
1 Infiblue World(MONIE) į BDT
2.742936
1 Infiblue World(MONIE) į NGN
33.9666908
1 Infiblue World(MONIE) į COP
$88.3135312
1 Infiblue World(MONIE) į ZAR
R.0.3936496
1 Infiblue World(MONIE) į UAH
0.9296256
1 Infiblue World(MONIE) į VES
Bs3.51312
1 Infiblue World(MONIE) į CLP
$21.64172
1 Infiblue World(MONIE) į PKR
Rs6.3959052
1 Infiblue World(MONIE) į KZT
12.1400816
1 Infiblue World(MONIE) į THB
฿0.7159108
1 Infiblue World(MONIE) į TWD
NT$0.6837072
1 Infiblue World(MONIE) į AED
د.إ0.0826484
1 Infiblue World(MONIE) į CHF
Fr0.0177908
1 Infiblue World(MONIE) į HKD
HK$0.1752056
1 Infiblue World(MONIE) į AMD
֏8.6051172
1 Infiblue World(MONIE) į MAD
.د.م0.2033556
1 Infiblue World(MONIE) į MXN
$0.418872
1 Infiblue World(MONIE) į SAR
ريال0.08445
1 Infiblue World(MONIE) į PLN
0.0819728
1 Infiblue World(MONIE) į RON
лв0.0975116
1 Infiblue World(MONIE) į SEK
kr0.210562
1 Infiblue World(MONIE) į BGN
лв0.0376084
1 Infiblue World(MONIE) į HUF
Ft7.5671704
1 Infiblue World(MONIE) į CZK
0.4697672
1 Infiblue World(MONIE) į KWD
د.ك0.0068686
1 Infiblue World(MONIE) į ILS
0.0747664
1 Infiblue World(MONIE) į AOA
Kz20.6037732
1 Infiblue World(MONIE) į BHD
.د.ب0.00849004
1 Infiblue World(MONIE) į BMD
$0.02252
1 Infiblue World(MONIE) į DKK
kr0.1436776
1 Infiblue World(MONIE) į HNL
L0.5902492
1 Infiblue World(MONIE) į MUR
1.0260112
1 Infiblue World(MONIE) į NAD
$0.3959016
1 Infiblue World(MONIE) į NOK
kr0.2236236
1 Infiblue World(MONIE) į NZD
$0.0378336
1 Infiblue World(MONIE) į PAB
B/.0.02252
1 Infiblue World(MONIE) į PGK
K0.0954848
1 Infiblue World(MONIE) į QAR
ر.ق0.0819728
1 Infiblue World(MONIE) į RSD
дин.2.2551528

Infiblue World išteklius

Išsamesnei Infiblue World analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Infiblue World svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Infiblue World

Kiek Infiblue World(MONIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MONIE kaina USD valiuta yra 0.02252USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MONIE į USD kaina?
Dabartinė MONIE kaina USD valiuta yra $ 0.02252. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Infiblue World rinkos kapitalizacija?
MONIE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MONIE apyvartoje?
MONIE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MONIE kaina?
MONIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.3577267375665893USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MONIE kaina?
MONIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00868728746424539USD.
Kokia yra MONIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MONIE yra $ 9.64KUSD.
Ar MONIE kaina šiais metais kils?
MONIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MONIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:11:41(UTC+8)

Infiblue World (MONIE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 MONIE = 0.02252 USD

