Infiblue World (MONIE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Infiblue World kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MONIE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Infiblue World kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Infiblue World kainos prognozė
$0.02281
-0.34%
USD
Faktinis
Prognozė
Infiblue World Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Infiblue World galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02281 prekybos kainą 2025 m.

Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Infiblue World galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.023950 prekybos kainą 2026 m.

Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MONIE ateities kaina yra $ 0.025148 su 10.25% augimo norma.

Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MONIE ateities kaina yra $ 0.026405 su 15.76% augimo norma.

Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MONIE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.027725, o augimo norma – 21.55%.

Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MONIE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.029111, o augimo norma – 27.63%.

Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Infiblue World kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.047420 prekybos kainą.

Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Infiblue World kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.077242 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02281
    0.00%
  • 2026
    $ 0.023950
    5.00%
  • 2027
    $ 0.025148
    10.25%
  • 2028
    $ 0.026405
    15.76%
  • 2029
    $ 0.027725
    21.55%
  • 2030
    $ 0.029111
    27.63%
  • 2031
    $ 0.030567
    34.01%
  • 2032
    $ 0.032095
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.033700
    47.75%
  • 2034
    $ 0.035385
    55.13%
  • 2035
    $ 0.037155
    62.89%
  • 2036
    $ 0.039012
    71.03%
  • 2037
    $ 0.040963
    79.59%
  • 2038
    $ 0.043011
    88.56%
  • 2039
    $ 0.045162
    97.99%
  • 2040
    $ 0.047420
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Infiblue World kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02281
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.022813
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.022831
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.022903
    0.41%
Infiblue World (MONIE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MONIE kaina yra $0.02281. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Infiblue World (MONIE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MONIE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.022813. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Infiblue World (MONIE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MONIE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.022831. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Infiblue World (MONIE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MONIE kaina yra $0.022903. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Infiblue World kainų statistika

$ 0.02281
$ 0.02281$ 0.02281

-0.33%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 94.98K
$ 94.98K$ 94.98K

--

Naujausia MONIE kaina yra $ 0.02281. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 94.98K.
Be to, MONIE turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Infiblue World (MONIE)

Bandote įsigyti MONIE? Dabar galite MONIE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų.

Sužinokite, kaip įsigyti MONIE dabar

Infiblue World istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Infiblue World, dabartinė Infiblue World kaina yra 0.02281USD. Apyvartinė Infiblue World (MONIE) pasiūla yra 0.00 MONIE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000029
    $ 0.02307
    $ 0.02255
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000120
    $ 0.02797
    $ 0.01697
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.006599
    $ 0.02981
    $ 0.01
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Infiblue World kaina pasikeitė $0.000029, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Infiblue World buvo prekiaujama aukščiausia $0.02797 ir žemiausia $0.01697. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo MONIE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Infiblue World įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006599 vertę. Tai rodo, kad MONIE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Infiblue World kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MONIE kainų istoriją

Kaip veikia Infiblue World (MONIE) kainų prognozės modulis?

Infiblue World Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MONIE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Infiblue World ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MONIE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Infiblue World kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MONIE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MONIE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Infiblue World potencialą.

Kodėl MONIE kainų prognozė yra svarbi?

MONIE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MONIE dabar?
Pagal jūsų prognozes, MONIE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MONIE kainų prognozė?
Remiantis Infiblue World (MONIE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MONIE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MONIE 2026 m.?
1 vieneto Infiblue World (MONIE) kaina šiandien yra $0.02281. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MONIE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MONIE kaina 2027 m.?
Infiblue World (MONIE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MONIE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MONIE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Infiblue World (MONIE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MONIE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Infiblue World (MONIE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MONIE 2030 m.?
1 vieneto Infiblue World (MONIE) kaina šiandien yra $0.02281. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MONIE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MONIE kainų prognozė 2040 metams?
Infiblue World (MONIE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MONIE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.