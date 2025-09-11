Daugiau apie MOG

MOG Coin logotipas

MOG Coin kaina(MOG)

1 MOG į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000009122
-1.53%1D
USD
MOG Coin (MOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:11:34(UTC+8)

MOG Coin (MOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000008819
24 val. žemiausia
$ 0.00000094
24 val. aukščiausia

$ 0.0000008819
$ 0.00000094
$ 0.000004021585869638
$ 0.000000000016402187
-0.50%

-1.53%

+9.24%

+9.24%

MOG Coin (MOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000009122. Per pastarąsias 24 valandas MOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000008819 iki aukščiausios $ 0.00000094 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOG kaina yra $ 0.000004021585869638, o žemiausia – $ 0.000000000016402187.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOG per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -1.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MOG Coin (MOG) rinkos informacija

No.152

$ 356.28M
$ 754.52K
$ 383.75M
390.57T
420,690,000,000,000
390,567,526,433,216.7
92.83%

0.01%

ETH

Dabartinė MOG Coin rinkos kapitalizacija yra $ 356.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 754.52K. MOG apyvartoje yra 390.57T vienetų, o bendras kiekis siekia 390567526433216.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 383.75M

MOG Coin (MOG) kainos istorija USD

Stebėkite MOG Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000014174-1.53%
30 dienų$ -0.000000454-33.24%
60 dienų$ -0.000000809-47.01%
90 dienų$ +0.0000000175+1.95%
MOG Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien MOG užfiksuotas $ -0.000000014174 (-1.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MOG Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000454 (-33.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MOG Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOG rodiklis pasikeitė $ -0.000000809 (-47.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MOG Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000175 (+1.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MOG Coin (MOG) pokyčius?

Peržiūrėkite MOG Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MOG Coin (MOG)

MOG Coin is a meme coin.

MOG Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MOG Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MOG Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MOG Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MOG Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MOG Coin (MOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOG Coin (MOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOG Coin prognozes.

Peržiūrėkite MOG Coin kainos prognozę dabar!

MOG Coin (MOG) Tokenomika

Supratimas apie MOG Coin (MOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MOG Coin (MOG)

Ieškote, kaip nusipirkti MOG Coin? Viskas paprasta ir patogu! MOG Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOG į vietos valiutas

1 MOG Coin(MOG) į VND
0.024004543
1 MOG Coin(MOG) į AUD
A$0.000001377422
1 MOG Coin(MOG) į GBP
0.000000665906
1 MOG Coin(MOG) į EUR
0.00000077537
1 MOG Coin(MOG) į USD
$0.0000009122
1 MOG Coin(MOG) į MYR
RM0.000003849484
1 MOG Coin(MOG) į TRY
0.000037664738
1 MOG Coin(MOG) į JPY
¥0.0001340934
1 MOG Coin(MOG) į ARS
ARS$0.0012994289
1 MOG Coin(MOG) į RUB
0.000077071778
1 MOG Coin(MOG) į INR
0.000080483406
1 MOG Coin(MOG) į IDR
Rp0.014954095968
1 MOG Coin(MOG) į KRW
0.001268706004
1 MOG Coin(MOG) į PHP
0.000052168718
1 MOG Coin(MOG) į EGP
￡E.0.000043904186
1 MOG Coin(MOG) į BRL
R$0.00000492588
1 MOG Coin(MOG) į CAD
C$0.000001258836
1 MOG Coin(MOG) į BDT
0.00011110596
1 MOG Coin(MOG) į NGN
0.001375862138
1 MOG Coin(MOG) į COP
$0.003577247032
1 MOG Coin(MOG) į ZAR
R.0.000015945256
1 MOG Coin(MOG) į UAH
0.000037655616
1 MOG Coin(MOG) į VES
Bs0.0001423032
1 MOG Coin(MOG) į CLP
$0.0008766242
1 MOG Coin(MOG) į PKR
Rs0.000259073922
1 MOG Coin(MOG) į KZT
0.000491748776
1 MOG Coin(MOG) į THB
฿0.000028998838
1 MOG Coin(MOG) į TWD
NT$0.000027694392
1 MOG Coin(MOG) į AED
د.إ0.000003347774
1 MOG Coin(MOG) į CHF
Fr0.000000720638
1 MOG Coin(MOG) į HKD
HK$0.000007096916
1 MOG Coin(MOG) į AMD
֏0.000348560742
1 MOG Coin(MOG) į MAD
.د.م0.000008237166
1 MOG Coin(MOG) į MXN
$0.00001696692
1 MOG Coin(MOG) į SAR
ريال0.00000342075
1 MOG Coin(MOG) į PLN
0.000003320408
1 MOG Coin(MOG) į RON
лв0.000003949826
1 MOG Coin(MOG) į SEK
kr0.00000852907
1 MOG Coin(MOG) į BGN
лв0.000001523374
1 MOG Coin(MOG) į HUF
Ft0.000306517444
1 MOG Coin(MOG) į CZK
0.000019028492
1 MOG Coin(MOG) į KWD
د.ك0.000000278221
1 MOG Coin(MOG) į ILS
0.000003028504
1 MOG Coin(MOG) į AOA
Kz0.000834580902
1 MOG Coin(MOG) į BHD
.د.ب0.0000003438994
1 MOG Coin(MOG) į BMD
$0.0000009122
1 MOG Coin(MOG) į DKK
kr0.000005819836
1 MOG Coin(MOG) į HNL
L0.000023908762
1 MOG Coin(MOG) į MUR
0.000041559832
1 MOG Coin(MOG) į NAD
$0.000016036476
1 MOG Coin(MOG) į NOK
kr0.000009058146
1 MOG Coin(MOG) į NZD
$0.000001532496
1 MOG Coin(MOG) į PAB
B/.0.0000009122
1 MOG Coin(MOG) į PGK
K0.000003867728
1 MOG Coin(MOG) į QAR
ر.ق0.000003320408
1 MOG Coin(MOG) į RSD
дин.0.000091347708

MOG Coin išteklius

Išsamesnei MOG Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali MOG Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MOG Coin

Kiek MOG Coin(MOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOG kaina USD valiuta yra 0.0000009122USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOG į USD kaina?
Dabartinė MOG kaina USD valiuta yra $ 0.0000009122. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MOG Coin rinkos kapitalizacija?
MOG rinkos kapitalizacija yra $ 356.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOG apyvartoje?
MOG apyvartoje yra 390.57TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOG kaina?
MOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000004021585869638USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOG kaina?
MOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000016402187USD.
Kokia yra MOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOG yra $ 754.52KUSD.
Ar MOG kaina šiais metais kils?
MOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MOG Coin (MOG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

