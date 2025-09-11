MOG Coin (MOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000009122. Per pastarąsias 24 valandas MOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000008819 iki aukščiausios $ 0.00000094 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOG kaina yra $ 0.000004021585869638, o žemiausia – $ 0.000000000016402187.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOG per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -1.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MOG Coin (MOG) rinkos informacija
No.152
$ 356.28M
$ 356.28M
$ 754.52K
$ 754.52K
$ 383.75M
$ 383.75M
390.57T
390.57T
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000
390,567,526,433,216.7
390,567,526,433,216.7
92.83%
0.01%
ETH
Dabartinė MOG Coin rinkos kapitalizacija yra $ 356.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 754.52K. MOG apyvartoje yra 390.57T vienetų, o bendras kiekis siekia 390567526433216.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 383.75M
MOG Coin (MOG) kainos istorija USD
Stebėkite MOG Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000014174
-1.53%
30 dienų
$ -0.000000454
-33.24%
60 dienų
$ -0.000000809
-47.01%
90 dienų
$ +0.0000000175
+1.95%
MOG Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien MOG užfiksuotas $ -0.000000014174 (-1.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MOG Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000454 (-33.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MOG Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOG rodiklis pasikeitė $ -0.000000809 (-47.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MOG Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000175 (+1.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MOG Coin (MOG) pokyčius?
MOG Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MOG Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MOG Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MOG Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MOG Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MOG Coin (MOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOG Coin (MOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOG Coin prognozes.
Supratimas apie MOG Coin (MOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MOG Coin (MOG)
Ieškote, kaip nusipirkti MOG Coin? Viskas paprasta ir patogu! MOG Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.