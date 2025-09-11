Mode Network (MODE) realiojo laiko kaina yra $ 0.001732. Per pastarąsias 24 valandas MODE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00173 iki aukščiausios $ 0.001779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MODE kaina yra $ 0.11766770346399462, o žemiausia – $ 0.000998987259358957.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MODE per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – -1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mode Network (MODE) rinkos informacija
No.1486
$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M
$ 60.12K
$ 60.12K$ 60.12K
$ 17.32M
$ 17.32M$ 17.32M
2.50B
2.50B 2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
MODE
Dabartinė Mode Network rinkos kapitalizacija yra $ 4.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.12K. MODE apyvartoje yra 2.50B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.32M
Mode Network (MODE) kainos istorija USD
Stebėkite Mode Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003195
-1.81%
30 dienų
$ -0.000632
-26.74%
60 dienų
$ -0.000523
-23.20%
90 dienų
$ -0.001018
-37.02%
Mode Network kainos pokytis šiandien
Šiandien MODE užfiksuotas $ -0.00003195 (-1.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mode Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000632 (-26.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mode Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MODE rodiklis pasikeitė $ -0.000523 (-23.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mode Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001018 (-37.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mode Network (MODE) pokyčius?
Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.
Mode Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mode Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MODEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mode Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mode Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mode Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mode Network (MODE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mode Network (MODE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mode Network prognozes.
Supratimas apie Mode Network (MODE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MODEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mode Network (MODE)
Ieškote, kaip nusipirkti Mode Network? Viskas paprasta ir patogu! Mode Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.