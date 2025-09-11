Daugiau apie MODE

MODE Kainos informacija

MODE Baltoji knyga

MODE Oficiali svetainė

MODE Tokenomika

MODE Kainų prognozė

MODE Istorija

MODE pirkimo vadovas

MODEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MODE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Mode Network logotipas

Mode Network kaina(MODE)

1 MODE į USD – tiesioginė kaina:

$0.001733
$0.001733$0.001733
-1.81%1D
USD
Mode Network (MODE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:26:41(UTC+8)

Mode Network (MODE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00173
$ 0.00173$ 0.00173
24 val. žemiausia
$ 0.001779
$ 0.001779$ 0.001779
24 val. aukščiausia

$ 0.00173
$ 0.00173$ 0.00173

$ 0.001779
$ 0.001779$ 0.001779

$ 0.11766770346399462
$ 0.11766770346399462$ 0.11766770346399462

$ 0.000998987259358957
$ 0.000998987259358957$ 0.000998987259358957

-0.81%

-1.81%

-5.26%

-5.26%

Mode Network (MODE) realiojo laiko kaina yra $ 0.001732. Per pastarąsias 24 valandas MODE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00173 iki aukščiausios $ 0.001779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MODE kaina yra $ 0.11766770346399462, o žemiausia – $ 0.000998987259358957.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MODE per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – -1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mode Network (MODE) rinkos informacija

No.1486

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

$ 60.12K
$ 60.12K$ 60.12K

$ 17.32M
$ 17.32M$ 17.32M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MODE

Dabartinė Mode Network rinkos kapitalizacija yra $ 4.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.12K. MODE apyvartoje yra 2.50B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.32M

Mode Network (MODE) kainos istorija USD

Stebėkite Mode Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003195-1.81%
30 dienų$ -0.000632-26.74%
60 dienų$ -0.000523-23.20%
90 dienų$ -0.001018-37.02%
Mode Network kainos pokytis šiandien

Šiandien MODE užfiksuotas $ -0.00003195 (-1.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mode Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000632 (-26.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mode Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MODE rodiklis pasikeitė $ -0.000523 (-23.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mode Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001018 (-37.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mode Network (MODE) pokyčius?

Peržiūrėkite Mode Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mode Network (MODE)

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Mode Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mode Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MODEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mode Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mode Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mode Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mode Network (MODE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mode Network (MODE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mode Network prognozes.

Peržiūrėkite Mode Network kainos prognozę dabar!

Mode Network (MODE) Tokenomika

Supratimas apie Mode Network (MODE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MODEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mode Network (MODE)

Ieškote, kaip nusipirkti Mode Network? Viskas paprasta ir patogu! Mode Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MODE į vietos valiutas

1 Mode Network(MODE) į VND
45.57758
1 Mode Network(MODE) į AUD
A$0.00261532
1 Mode Network(MODE) į GBP
0.00126436
1 Mode Network(MODE) į EUR
0.0014722
1 Mode Network(MODE) į USD
$0.001732
1 Mode Network(MODE) į MYR
RM0.00730904
1 Mode Network(MODE) į TRY
0.07151428
1 Mode Network(MODE) į JPY
¥0.254604
1 Mode Network(MODE) į ARS
ARS$2.467234
1 Mode Network(MODE) į RUB
0.146354
1 Mode Network(MODE) į INR
0.15290096
1 Mode Network(MODE) į IDR
Rp28.39343808
1 Mode Network(MODE) į KRW
2.412243
1 Mode Network(MODE) į PHP
0.09913968
1 Mode Network(MODE) į EGP
￡E.0.08341312
1 Mode Network(MODE) į BRL
R$0.0093528
1 Mode Network(MODE) į CAD
C$0.00239016
1 Mode Network(MODE) į BDT
0.2109576
1 Mode Network(MODE) į NGN
2.61235828
1 Mode Network(MODE) į COP
$6.79214192
1 Mode Network(MODE) į ZAR
R.0.03032732
1 Mode Network(MODE) į UAH
0.07149696
1 Mode Network(MODE) į VES
Bs0.270192
1 Mode Network(MODE) į CLP
$1.664452
1 Mode Network(MODE) į PKR
Rs0.49190532
1 Mode Network(MODE) į KZT
0.93368656
1 Mode Network(MODE) į THB
฿0.0550776
1 Mode Network(MODE) į TWD
NT$0.05260084
1 Mode Network(MODE) į AED
د.إ0.00635644
1 Mode Network(MODE) į CHF
Fr0.00136828
1 Mode Network(MODE) į HKD
HK$0.01347496
1 Mode Network(MODE) į AMD
֏0.66181452
1 Mode Network(MODE) į MAD
.د.م0.01563996
1 Mode Network(MODE) į MXN
$0.03223252
1 Mode Network(MODE) į SAR
ريال0.006495
1 Mode Network(MODE) į PLN
0.0063218
1 Mode Network(MODE) į RON
лв0.00751688
1 Mode Network(MODE) į SEK
kr0.01621152
1 Mode Network(MODE) į BGN
лв0.00289244
1 Mode Network(MODE) į HUF
Ft0.58295656
1 Mode Network(MODE) į CZK
0.03618148
1 Mode Network(MODE) į KWD
د.ك0.00052826
1 Mode Network(MODE) į ILS
0.00575024
1 Mode Network(MODE) į AOA
Kz1.57883924
1 Mode Network(MODE) į BHD
.د.ب0.000651232
1 Mode Network(MODE) į BMD
$0.001732
1 Mode Network(MODE) į DKK
kr0.01105016
1 Mode Network(MODE) į HNL
L0.04539572
1 Mode Network(MODE) į MUR
0.07890992
1 Mode Network(MODE) į NAD
$0.03044856
1 Mode Network(MODE) į NOK
kr0.0172334
1 Mode Network(MODE) į NZD
$0.00290976
1 Mode Network(MODE) į PAB
B/.0.001732
1 Mode Network(MODE) į PGK
K0.00734368
1 Mode Network(MODE) į QAR
ر.ق0.00630448
1 Mode Network(MODE) į RSD
дин.0.17361568

Mode Network išteklius

Išsamesnei Mode Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Mode Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mode Network

Kiek Mode Network(MODE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MODE kaina USD valiuta yra 0.001732USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MODE į USD kaina?
Dabartinė MODE kaina USD valiuta yra $ 0.001732. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mode Network rinkos kapitalizacija?
MODE rinkos kapitalizacija yra $ 4.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MODE apyvartoje?
MODE apyvartoje yra 2.50BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MODE kaina?
MODE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11766770346399462USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MODE kaina?
MODE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000998987259358957USD.
Kokia yra MODE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MODE yra $ 60.12KUSD.
Ar MODE kaina šiais metais kils?
MODE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MODE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:26:41(UTC+8)

Mode Network (MODE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MODE-į-USD skaičiuoklė

Suma

MODE
MODE
USD
USD

1 MODE = 0.001732 USD

Prekiauti MODE

MODEUSDT
$0.001733
$0.001733$0.001733
-1.97%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis