Mode Network (MODE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mode Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MODE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mode Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mode Network kainos prognozė
$0.001748
$0.001748$0.001748
+0.80%
USD
Faktinis
Prognozė
Mode Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mode Network (MODE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mode Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001748 prekybos kainą 2025 m.

Mode Network (MODE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mode Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001835 prekybos kainą 2026 m.

Mode Network (MODE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MODE ateities kaina yra $ 0.001927 su 10.25% augimo norma.

Mode Network (MODE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MODE ateities kaina yra $ 0.002023 su 15.76% augimo norma.

Mode Network (MODE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MODE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002124, o augimo norma – 21.55%.

Mode Network (MODE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MODE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002230, o augimo norma – 27.63%.

Mode Network (MODE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mode Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003633 prekybos kainą.

Mode Network (MODE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mode Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005919 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001748
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001835
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001927
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002023
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002124
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002230
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002342
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002459
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002582
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002711
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002847
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002989
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003139
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003296
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003460
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003633
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Mode Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001748
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001748
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001749
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001755
    0.41%
Mode Network (MODE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MODE kaina yra $0.001748. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mode Network (MODE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MODE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001748. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mode Network (MODE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MODE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001749. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mode Network (MODE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MODE kaina yra $0.001755. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mode Network kainų statistika

$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748

+0.80%

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

2.50B
2.50B 2.50B

$ 57.29K
$ 57.29K$ 57.29K

--

Naujausia MODE kaina yra $ 0.001748. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.80%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.29K.
Be to, MODE turi 2.50B apyvartą ir $ 4.37M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Mode Network (MODE)

Bandote įsigyti MODE? Dabar galite MODE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Mode Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MODE dabar

Mode Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mode Network, dabartinė Mode Network kaina yra 0.001748USD. Apyvartinė Mode Network (MODE) pasiūla yra 0.00 MODE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.37M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.001795
    $ 0.001731
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -0.000108
    $ 0.002012
    $ 0.001617
  • 30 dienų
    -0.24%
    $ -0.000563
    $ 0.003
    $ 0.001617
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mode Network kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mode Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002012 ir žemiausia $0.001617. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo MODE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mode Network įvyko -0.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000563 vertę. Tai rodo, kad MODE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Mode Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MODE kainų istoriją

Kaip veikia Mode Network (MODE) kainų prognozės modulis?

Mode Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MODE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mode Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MODE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mode Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MODE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MODE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mode Network potencialą.

Kodėl MODE kainų prognozė yra svarbi?

MODE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MODE dabar?
Pagal jūsų prognozes, MODE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MODE kainų prognozė?
Remiantis Mode Network (MODE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MODE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MODE 2026 m.?
1 vieneto Mode Network (MODE) kaina šiandien yra $0.001748. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MODE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MODE kaina 2027 m.?
Mode Network (MODE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MODE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MODE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mode Network (MODE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MODE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mode Network (MODE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MODE 2030 m.?
1 vieneto Mode Network (MODE) kaina šiandien yra $0.001748. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MODE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MODE kainų prognozė 2040 metams?
Mode Network (MODE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MODE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.