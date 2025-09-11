Mocaverse (MOCA) realiojo laiko kaina yra $ 0.07161. Per pastarąsias 24 valandas MOCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07004 iki aukščiausios $ 0.07845 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOCA kaina yra $ 0.4914401125466104, o žemiausia – $ 0.06047180011608889.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOCA per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mocaverse (MOCA) rinkos informacija
No.179
$ 259.59M
$ 71.18K
$ 636.53M
3.63B
8,888,888,888
8,888,888,888
40.78%
ETH
Dabartinė Mocaverse rinkos kapitalizacija yra $ 259.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.18K. MOCA apyvartoje yra 3.63B vienetų, o bendras kiekis siekia 8888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 636.53M
Mocaverse (MOCA) kainos istorija USD
Stebėkite Mocaverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002083
-0.29%
30 dienų
$ -0.00281
-3.78%
60 dienų
$ -0.01803
-20.12%
90 dienų
$ -0.00357
-4.75%
Mocaverse kainos pokytis šiandien
Šiandien MOCA užfiksuotas $ -0.0002083 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mocaverse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00281 (-3.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mocaverse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOCA rodiklis pasikeitė $ -0.01803 (-20.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mocaverse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00357 (-4.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mocaverse (MOCA) pokyčius?
$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.
Mocaverse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mocaverse (MOCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mocaverse (MOCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mocaverse prognozes.
Supratimas apie Mocaverse (MOCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mocaverse (MOCA)
