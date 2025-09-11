Daugiau apie MOCA

MOCA Kainos informacija

MOCA Oficiali svetainė

MOCA Tokenomika

MOCA Kainų prognozė

MOCA Istorija

MOCA pirkimo vadovas

MOCAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MOCA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Mocaverse logotipas

Mocaverse kaina(MOCA)

1 MOCA į USD – tiesioginė kaina:

$0.07161
$0.07161$0.07161
-0.29%1D
USD
Mocaverse (MOCA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:26(UTC+8)

Mocaverse (MOCA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.07004
$ 0.07004$ 0.07004
24 val. žemiausia
$ 0.07845
$ 0.07845$ 0.07845
24 val. aukščiausia

$ 0.07004
$ 0.07004$ 0.07004

$ 0.07845
$ 0.07845$ 0.07845

$ 0.4914401125466104
$ 0.4914401125466104$ 0.4914401125466104

$ 0.06047180011608889
$ 0.06047180011608889$ 0.06047180011608889

+0.25%

-0.29%

+7.18%

+7.18%

Mocaverse (MOCA) realiojo laiko kaina yra $ 0.07161. Per pastarąsias 24 valandas MOCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07004 iki aukščiausios $ 0.07845 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOCA kaina yra $ 0.4914401125466104, o žemiausia – $ 0.06047180011608889.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOCA per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mocaverse (MOCA) rinkos informacija

No.179

$ 259.59M
$ 259.59M$ 259.59M

$ 71.18K
$ 71.18K$ 71.18K

$ 636.53M
$ 636.53M$ 636.53M

3.63B
3.63B 3.63B

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

40.78%

ETH

Dabartinė Mocaverse rinkos kapitalizacija yra $ 259.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.18K. MOCA apyvartoje yra 3.63B vienetų, o bendras kiekis siekia 8888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 636.53M

Mocaverse (MOCA) kainos istorija USD

Stebėkite Mocaverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002083-0.29%
30 dienų$ -0.00281-3.78%
60 dienų$ -0.01803-20.12%
90 dienų$ -0.00357-4.75%
Mocaverse kainos pokytis šiandien

Šiandien MOCA užfiksuotas $ -0.0002083 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mocaverse 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00281 (-3.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mocaverse 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOCA rodiklis pasikeitė $ -0.01803 (-20.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mocaverse 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00357 (-4.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mocaverse (MOCA) pokyčius?

Peržiūrėkite Mocaverse kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mocaverse (MOCA)

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

Mocaverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mocaverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOCAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mocaverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mocaverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mocaverse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mocaverse (MOCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mocaverse (MOCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mocaverse prognozes.

Peržiūrėkite Mocaverse kainos prognozę dabar!

Mocaverse (MOCA) Tokenomika

Supratimas apie Mocaverse (MOCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mocaverse (MOCA)

Ieškote, kaip nusipirkti Mocaverse? Viskas paprasta ir patogu! Mocaverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOCA į vietos valiutas

1 Mocaverse(MOCA) į VND
1,884.41715
1 Mocaverse(MOCA) į AUD
A$0.1081311
1 Mocaverse(MOCA) į GBP
0.0529914
1 Mocaverse(MOCA) į EUR
0.0608685
1 Mocaverse(MOCA) į USD
$0.07161
1 Mocaverse(MOCA) į MYR
RM0.3021942
1 Mocaverse(MOCA) į TRY
2.9567769
1 Mocaverse(MOCA) į JPY
¥10.52667
1 Mocaverse(MOCA) į ARS
ARS$102.008445
1 Mocaverse(MOCA) į RUB
6.1434219
1 Mocaverse(MOCA) į INR
6.323163
1 Mocaverse(MOCA) į IDR
Rp1,173.9342384
1 Mocaverse(MOCA) į KRW
99.7348275
1 Mocaverse(MOCA) į PHP
4.1003886
1 Mocaverse(MOCA) į EGP
￡E.3.4480215
1 Mocaverse(MOCA) į BRL
R$0.386694
1 Mocaverse(MOCA) į CAD
C$0.0988218
1 Mocaverse(MOCA) į BDT
8.722098
1 Mocaverse(MOCA) į NGN
108.0086469
1 Mocaverse(MOCA) į COP
$280.8229116
1 Mocaverse(MOCA) į ZAR
R.1.2560394
1 Mocaverse(MOCA) į UAH
2.9560608
1 Mocaverse(MOCA) į VES
Bs11.17116
1 Mocaverse(MOCA) į CLP
$68.81721
1 Mocaverse(MOCA) į PKR
Rs20.3379561
1 Mocaverse(MOCA) į KZT
38.6035188
1 Mocaverse(MOCA) į THB
฿2.2786302
1 Mocaverse(MOCA) į TWD
NT$2.1719313
1 Mocaverse(MOCA) į AED
د.إ0.2628087
1 Mocaverse(MOCA) į CHF
Fr0.0565719
1 Mocaverse(MOCA) į HKD
HK$0.5571258
1 Mocaverse(MOCA) į AMD
֏27.3628971
1 Mocaverse(MOCA) į MAD
.د.م0.6466383
1 Mocaverse(MOCA) į MXN
$1.3340943
1 Mocaverse(MOCA) į SAR
ريال0.2685375
1 Mocaverse(MOCA) į PLN
0.2606604
1 Mocaverse(MOCA) į RON
лв0.3107874
1 Mocaverse(MOCA) į SEK
kr0.6702696
1 Mocaverse(MOCA) į BGN
лв0.1195887
1 Mocaverse(MOCA) į HUF
Ft24.1024938
1 Mocaverse(MOCA) į CZK
1.4952168
1 Mocaverse(MOCA) į KWD
د.ك0.02184105
1 Mocaverse(MOCA) į ILS
0.2384613
1 Mocaverse(MOCA) į AOA
Kz65.2775277
1 Mocaverse(MOCA) į BHD
.د.ب0.02699697
1 Mocaverse(MOCA) į BMD
$0.07161
1 Mocaverse(MOCA) į DKK
kr0.4568718
1 Mocaverse(MOCA) į HNL
L1.8768981
1 Mocaverse(MOCA) į MUR
3.2625516
1 Mocaverse(MOCA) į NAD
$1.2589038
1 Mocaverse(MOCA) į NOK
kr0.7118034
1 Mocaverse(MOCA) į NZD
$0.1203048
1 Mocaverse(MOCA) į PAB
B/.0.07161
1 Mocaverse(MOCA) į PGK
K0.3036264
1 Mocaverse(MOCA) į QAR
ر.ق0.2606604
1 Mocaverse(MOCA) į RSD
дин.7.1760381

Mocaverse išteklius

Išsamesnei Mocaverse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Mocaverse svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mocaverse

Kiek Mocaverse(MOCA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOCA kaina USD valiuta yra 0.07161USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOCA į USD kaina?
Dabartinė MOCA kaina USD valiuta yra $ 0.07161. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mocaverse rinkos kapitalizacija?
MOCA rinkos kapitalizacija yra $ 259.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOCA apyvartoje?
MOCA apyvartoje yra 3.63BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOCA kaina?
MOCA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4914401125466104USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOCA kaina?
MOCA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06047180011608889USD.
Kokia yra MOCA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOCA yra $ 71.18KUSD.
Ar MOCA kaina šiais metais kils?
MOCA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOCA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:26(UTC+8)

Mocaverse (MOCA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MOCA-į-USD skaičiuoklė

Suma

MOCA
MOCA
USD
USD

1 MOCA = 0.0716 USD

Prekiauti MOCA

MOCAUSDT
$0.07161
$0.07161$0.07161
-0.33%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis