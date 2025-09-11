Daugiau apie MOBY

Moby AI logotipas

Moby AI kaina(MOBY)

1 MOBY į USD – tiesioginė kaina:

$0.018912
$0.018912$0.018912
-5.44%1D
USD
Moby AI (MOBY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:33:34(UTC+8)

Moby AI (MOBY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.018427
$ 0.018427$ 0.018427
24 val. žemiausia
$ 0.021966
$ 0.021966$ 0.021966
24 val. aukščiausia

$ 0.018427
$ 0.018427$ 0.018427

$ 0.021966
$ 0.021966$ 0.021966

$ 0.05206149415858735
$ 0.05206149415858735$ 0.05206149415858735

$ 0.008659115491059896
$ 0.008659115491059896$ 0.008659115491059896

-3.16%

-5.43%

-1.60%

-1.60%

Moby AI (MOBY) realiojo laiko kaina yra $ 0.01892. Per pastarąsias 24 valandas MOBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.018427 iki aukščiausios $ 0.021966 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOBY kaina yra $ 0.05206149415858735, o žemiausia – $ 0.008659115491059896.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOBY per pastarąją valandą pasikeitė -3.16%, per 24 valandas – -5.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Moby AI (MOBY) rinkos informacija

No.931

$ 18.92M
$ 18.92M$ 18.92M

$ 59.44K
$ 59.44K$ 59.44K

$ 18.92M
$ 18.92M$ 18.92M

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,137.78
999,971,137.78 999,971,137.78

999,971,137.78
999,971,137.78 999,971,137.78

100.00%

SOL

Dabartinė Moby AI rinkos kapitalizacija yra $ 18.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.44K. MOBY apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999971137.78. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.92M

Moby AI (MOBY) kainos istorija USD

Stebėkite Moby AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001088-5.43%
30 dienų$ -0.015195-44.55%
60 dienų$ +0.005108+36.98%
90 dienų$ +0.008208+76.62%
Moby AI kainos pokytis šiandien

Šiandien MOBY užfiksuotas $ -0.001088 (-5.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Moby AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.015195 (-44.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Moby AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOBY rodiklis pasikeitė $ +0.005108 (+36.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Moby AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.008208 (+76.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moby AI (MOBY) pokyčius?

Peržiūrėkite Moby AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Moby AI (MOBY)

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Moby AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Moby AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOBYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Moby AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Moby AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Moby AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Moby AI (MOBY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moby AI (MOBY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moby AI prognozes.

Peržiūrėkite Moby AI kainos prognozę dabar!

Moby AI (MOBY) Tokenomika

Supratimas apie Moby AI (MOBY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOBYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Moby AI (MOBY)

Ieškote, kaip nusipirkti Moby AI? Viskas paprasta ir patogu! Moby AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOBY į vietos valiutas

Moby AI išteklius

Išsamesnei Moby AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Moby AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Moby AI

Kiek Moby AI(MOBY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOBY kaina USD valiuta yra 0.01892USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOBY į USD kaina?
Dabartinė MOBY kaina USD valiuta yra $ 0.01892. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Moby AI rinkos kapitalizacija?
MOBY rinkos kapitalizacija yra $ 18.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOBY apyvartoje?
MOBY apyvartoje yra 999.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOBY kaina?
MOBY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05206149415858735USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOBY kaina?
MOBY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008659115491059896USD.
Kokia yra MOBY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOBY yra $ 59.44KUSD.
Ar MOBY kaina šiais metais kils?
MOBY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOBY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Moby AI (MOBY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

