Moby AI (MOBY) realiojo laiko kaina yra $ 0.01892. Per pastarąsias 24 valandas MOBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.018427 iki aukščiausios $ 0.021966 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOBY kaina yra $ 0.05206149415858735, o žemiausia – $ 0.008659115491059896.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOBY per pastarąją valandą pasikeitė -3.16%, per 24 valandas – -5.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Moby AI (MOBY) rinkos informacija
$ 18.92M
$ 59.44K
$ 18.92M
999.97M
999,971,137.78
999,971,137.78
100.00%
SOL
Dabartinė Moby AI rinkos kapitalizacija yra $ 18.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.44K. MOBY apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999971137.78. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.92M
Moby AI (MOBY) kainos istorija USD
Stebėkite Moby AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001088
-5.43%
30 dienų
$ -0.015195
-44.55%
60 dienų
$ +0.005108
+36.98%
90 dienų
$ +0.008208
+76.62%
Moby AI kainos pokytis šiandien
Šiandien MOBY užfiksuotas $ -0.001088 (-5.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Moby AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.015195 (-44.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Moby AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOBY rodiklis pasikeitė $ +0.005108 (+36.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Moby AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.008208 (+76.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moby AI (MOBY) pokyčius?
AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.
Moby AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Moby AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MOBYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Moby AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Moby AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Moby AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Moby AI (MOBY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moby AI (MOBY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moby AI prognozes.
Supratimas apie Moby AI (MOBY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOBYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Moby AI (MOBY)
Ieškote, kaip nusipirkti Moby AI? Viskas paprasta ir patogu! Moby AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
