Moonray (MNRY) realiojo laiko kaina yra $ 0.001519. Per pastarąsias 24 valandas MNRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0015 iki aukščiausios $ 0.001725 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNRY kaina yra $ 0.21100218257573045, o žemiausia – $ 0.001273905549906459.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNRY per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -2.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Moonray (MNRY) rinkos informacija
No.2704
$ 291.78K
$ 291.78K$ 291.78K
$ 53.28K
$ 53.28K$ 53.28K
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
192.09M
192.09M 192.09M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
19.20%
ETH
Dabartinė Moonray rinkos kapitalizacija yra $ 291.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.28K. MNRY apyvartoje yra 192.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.52M
Moonray (MNRY) kainos istorija USD
Stebėkite Moonray kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004199
-2.69%
30 dienų
$ -0.001788
-54.07%
60 dienų
$ -0.003669
-70.73%
90 dienų
$ -0.006614
-81.33%
Moonray kainos pokytis šiandien
Šiandien MNRY užfiksuotas $ -0.00004199 (-2.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Moonray 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001788 (-54.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Moonray 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNRY rodiklis pasikeitė $ -0.003669 (-70.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Moonray 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006614 (-81.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moonray (MNRY) pokyčius?
Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.
Moonray galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Moonray investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MNRYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Moonray mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Moonray, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Moonray kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Moonray (MNRY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moonray (MNRY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moonray prognozes.
Supratimas apie Moonray (MNRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Moonray (MNRY)
Ieškote, kaip nusipirkti Moonray? Viskas paprasta ir patogu! Moonray lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.